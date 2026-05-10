Jose Mourinho MENYANGKAL telah melakukan kontak dengan Florentina Perez terkait kembalinya ke Real Madrid - namun ia belum menutup kemungkinan untuk hengkang dari Benfica
Real Madrid mengalami kesulitan di bawah kepemimpinan Arbeloa
Arbeloa menggantikan Xabi Alonso sebagai pelatih Madrid pada Januari lalu, namun belum mampu membawa perubahan nasib tim. Los Blancos tersingkir di babak perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich, dan kini terancam mengakhiri musim tanpa trofi besar untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, dengan hanya empat pertandingan tersisa.
Mourinho menanggapi kabar yang beredar
Di tengah spekulasi yang semakin menguat bahwa Mourinho telah mengajukan daftar 10 tuntutan kepada Perez untuk kembali ke Madrid, manajer Benfica itu memberikan keterangan kepada media pada hari Minggu untuk mengklarifikasi posisinya. Ia mengatakan kepada para wartawan: "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan mengenai tuntutan saya kepada Real Madrid, jadi saya bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan Anda." Berusaha menghentikan spekulasi transfer yang sedang ramai, ia menambahkan: "Namun, semua cerita yang beredar—tentang tuntutan, pertemuan—hanyalah spekulasi belaka."
"Jendela kesempatan" selama satu minggu
Sambil menampik kabar negosiasi yang sedang berlangsung, sang manajer dengan cermat menjelaskan mekanisme perekrutan di dunia sepak bola, sekaligus membuka peluang untuk bursa transfer musim panas. "Ada satu hal yang ingin saya tekankan: di dunia sepak bola, bukan para pemain profesional yang memiliki kepentingan untuk pindah atau tidak. Menurut saya, ketika proses dimulai... justru klub-klublah yang memiliki kepentingan dan merekalah yang memulai—atau tidak—prosedur untuk mencoba mendapatkan pemain yang mereka inginkan," ujarnya. "Saya belum melakukan kontak apa pun dengan Real Madrid, belum, dan hingga pertandingan terakhir kejuaraan melawan Estoril, saya juga tidak akan melakukannya. Setelah itu, ada jendela waktu satu minggu di mana saya akan memiliki kebebasan untuk berbicara dengan siapa pun yang menurut saya perlu saya ajak bicara."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Begitu Benfica menyelesaikan musimnya, Mourinho akan memasuki periode negosiasi selama satu minggu yang ia tentukan sendiri. Dunia sepak bola akan menanti dengan penuh perhatian untuk melihat apakah Perez akhirnya berhasil membawa kembali "The Special One" ke Spanyol. Namun, untuk saat ini, Madrid tetap fokus pada laga El Clásico melawan Barcelona di Camp Nou pada Minggu malam, yang harus mereka menangkan agar rival abadi mereka tidak berhasil merebut gelar juara.