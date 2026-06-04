Getty Images
Diterjemahkan oleh
Jose Mourinho menuduh adanya pelanggaran kebebasan berekspresi; sebagai pelatih baru Real Madrid, ia menggugat Turki ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa terkait masa jabatannya yang penuh gejolak di Fenerbahce
Mourinho menargetkan TFF di Strasbourg
Sosok yang menjuluki dirinya sendiri sebagai 'The Special One' ini memang tak asing dengan drama di pinggir lapangan, namun langkah terbarunya telah membawa perselisihan hukum ini jauh melampaui batas lapangan. Setelah hengkang dari Fenerbahce pada Agustus 2025, Mourinho secara resmi mengajukan permohonan ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) di Strasbourg untuk menggugat sanksi disiplin yang dijatuhkan kepadanya oleh Federasi Sepak Bola Turki (TFF).
Tindakan hukum tersebut berpusat pada tanggapan atas komentar Mourinho setelah kemenangan Fenerbahce atas Trabzonspor pada November 2024. Ia dijatuhi sanksi larangan bertanding satu pertandingan dan denda yang cukup besar oleh pihak berwenang karena mengkritik VAR dan otoritas sepak bola Turki. Sanksi tersebut tetap berlaku setelah banding sang pelatih ditolak, yang mendorong pria berusia 63 tahun itu untuk mencari intervensi yudisial internasional, menurut NTV.
- Getty
Dugaan pelanggaran kebebasan berekspresi
Dalam permohonannya ke pengadilan, Mourinho telah menyampaikan kekhawatiran serius terkait transparansi dan imparsialitas lembaga peradilan olahraga Turki. Pelatih berpengalaman tersebut dilaporkan menyatakan bahwa "badan-badan sepak bola di Turki tidak independen" dan bahwa haknya atas "kebebasan berekspresi telah dilanggar" setelah ia mengkritik standar wasit di Super Lig.
Mourinho telah secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap lingkungan sepak bola Turki di masa lalu, sering kali menyoroti apa yang ia anggap sebagai masalah sistemik. Dengan membawa masalah ini ke ECHR, ia secara efektif mengadili prosedur disiplin TFF, dengan argumen bahwa sistem tersebut gagal melindungi hak-hak hukum dasar para peserta.
Hak atas persidangan yang adil di bawah sorotan
Di luar masalah kebebasan berekspresi, pelatih Benfica saat ini—yang tetap menjadi pilihan utama Florentino Perez jika ia terpilih sebagai presiden Real Madrid—berpendapat bahwa haknya atas persidangan yang adil telah secara sistematis diabaikan. Ia secara khusus mencatat bahwa ia tidak pernah menerima putusan yang disertai pertimbangan hukum terkait hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yang menurutnya menghalangi upaya pembelaan yang sah.
Dokumen hukum tersebut menegaskan bahwa "hak atas persidangan yang adil telah dirampas" karena alasan yang mendasari hukuman tersebut tidak pernah disampaikan kepadanya. Kegagalan prosedural ini, menurut tim hukum Mourinho, merupakan pelanggaran terhadap protokol hak asasi manusia Eropa yang wajib dipatuhi oleh Turki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- AFP
Kritik pedas Mourinho menjadi sorotan utama
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) telah memproses permohonan tersebut dan secara resmi meminta tanggapan dari pemerintah Turki. Hal ini menandai perkembangan yang signifikan, karena pengadilan hanya menerima sebagian kecil dari permohonan yang memenuhi kriteria ketatnya terkait pelanggaran hak asasi manusia. Federasi Sepak Bola Turki (TFF) dan Kementerian Kehakiman Turki kini memiliki waktu maksimal enam bulan untuk menyampaikan pandangan resmi dan pembelaan mereka kepada pengadilan.
Komentar Mourinho pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pelatih asal Portugal ini mengkritik standar wasit, dengan berani menyatakan bahwa petugas VAR adalah "man of the match" (pemain terbaik) sambil meremehkan wasit di lapangan sebagai "hanya seorang anak-anak." Mourinho lebih lanjut mengklaim bahwa timnya sedang berjuang melawan "sistem" secara keseluruhan, bukan hanya lawan di lapangan, bahkan mengakui bahwa ia tidak akan menerima tawaran pekerjaan di Fenerbahce jika ia diberitahu secara lengkap tentang lingkungan liga tersebut sebelum tiba.
Sementara proses ini berlanjut, Mourinho diperkirakan akan dikonfirmasi sebagai manajer baru Real Madrid dalam beberapa minggu mendatang, meskipun kontroversi baru muncul setelah presiden Florentino Perez menggunakan dirinya dalam sebuah video untuk mempromosikan kampanye pemilihannya kembali.