Jose Mourinho menuduh adanya pelanggaran kebebasan berekspresi; sebagai pelatih baru Real Madrid, ia menggugat Turki ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa terkait masa jabatannya yang penuh gejolak di Fenerbahce

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) telah memproses permohonan tersebut dan secara resmi meminta tanggapan dari pemerintah Turki. Hal ini menandai perkembangan yang signifikan, karena pengadilan hanya menerima sebagian kecil dari permohonan yang memenuhi kriteria ketatnya terkait pelanggaran hak asasi manusia. Federasi Sepak Bola Turki (TFF) dan Kementerian Kehakiman Turki kini memiliki waktu maksimal enam bulan untuk menyampaikan pandangan resmi dan pembelaan mereka kepada pengadilan.

Komentar Mourinho pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pelatih asal Portugal ini mengkritik standar wasit, dengan berani menyatakan bahwa petugas VAR adalah "man of the match" (pemain terbaik) sambil meremehkan wasit di lapangan sebagai "hanya seorang anak-anak." Mourinho lebih lanjut mengklaim bahwa timnya sedang berjuang melawan "sistem" secara keseluruhan, bukan hanya lawan di lapangan, bahkan mengakui bahwa ia tidak akan menerima tawaran pekerjaan di Fenerbahce jika ia diberitahu secara lengkap tentang lingkungan liga tersebut sebelum tiba.

Sementara proses ini berlanjut, Mourinho diperkirakan akan dikonfirmasi sebagai manajer baru Real Madrid dalam beberapa minggu mendatang, meskipun kontroversi baru muncul setelah presiden Florentino Perez menggunakan dirinya dalam sebuah video untuk mempromosikan kampanye pemilihannya kembali.