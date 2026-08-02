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Jose Mourinho mengonfirmasi Vinicius Junior akan segera bergabung dengan Real Madrid di tengah rumor transfer Arsenal
Arsenal siap memanfaatkan kebuntuan kontrak
Arsenal terus memantau secara saksama situasi Vinicius di Bernabeu, tempat negosiasi kontrak menemui kebuntuan yang terlihat jelas. Dengan pemain internasional Brasil itu memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini, yang berakhir pada 2027, petinggi di Stadion Emirates meyakini ada celah peluang yang unik untuk menuntaskan kesepakatan yang akan mengejutkan dunia sepakbola.
Hambatan finansialnya memang besar, tetapi klub London utara itu tampak tidak gentar dengan potensi biaya yang terlibat dalam operasi berprofil tinggi semacam ini. Laporan menunjukkan adanya kesediaan untuk menghancurkan struktur gaji tradisional klub dan memanfaatkan kesepakatan hak citra yang menguntungkan demi memenuhi tuntutan seorang pemain yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
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Mourinho membahas kembalinya Vinicius
Terlepas dari rumor yang terus beredar yang mengaitkan Vinicius dengan kepindahan sensasional ke London Utara, Mouurinho memperkirakan winger andalannya itu akan segera kembali bertugas di ibu kota Spanyol. Dengan beberapa pemain kunci masih menjalani libur yang diperpanjang setelah Piala Dunia, Mourinho mengakui ia ingin secepat mungkin mengumpulkan skuad lengkapnya.
"Saya khawatir karena tidak memiliki semua pemain, dan saya ingin punya waktu kerja tiga pekan bersama yang lain. Itu tidak mungkin," kata Mourinho melalui situs resmi klub. "Pada hari Senin, Vini Jr, Brahim, dan Bernardo akan tiba. Sedikit demi sedikit, sampai para pemain yang tampil di semifinal dan final Piala Dunia datang, dengan final hanya Cucurella."
Analisis taktis hasil imbang Fiorentina
Mourinho menjalani laga pertamanya sejak kembali ke bangku cadangan Madrid pada Sabtu, yakni hasil imbang 2-2 pramusim melawan Fiorentina di Worthersee Stadium. Madrid melesat unggul dua gol lewat Endrick dan produk akademi Alexis Ciria, tetapi akhirnya disamakan oleh gol-gol Roberto Piccoli dan Moise Kean. Mourinho mencatat bahwa timnya menampilkan "tiga wajah" dalam pertandingan tersebut: segar, lelah, dan sangat lelah.
"Saya menyukai semuanya. Ini adalah Madrid dengan tiga wajah: segar, lelah, dan sangat lelah. Tim yang segar bermain sangat baik, dan skor 2-1 terlalu kecil," ujar Mourinho. "Babak pertama memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan kami bisa saja unggul tiga atau empat gol tanpa balas dengan nyaman."
"Pada babak kedua, pertandingan menjadi lebih fisik melawan tim yang khas Italia dengan fisik yang hebat. Setelah itu, kami melihat Moise Kean bermain di area penalti menghadapi dua pemain berusia 18 tahun, yang bermain sangat baik dan sedang berkembang, tetapi secara fisik mereka belum berada di level untuk menghadapi seseorang seperti Moise. Wajah ketiga, yang juga sangat saya sukai, adalah wajah yang sangat lelah, tetapi di mana tim tahu bagaimana menjadi sebuah tim, mengendalikan permainan, dan kembali mendominasi."
- Getty Images Sport
Pemain muda dan rekrutan baru membuat manajer terkesan
Di luar para bintang yang sudah mapan, laga uji coba melawan Fiorentina menjadi panggung bagi wajah-wajah baru dan talenta akademi untuk menunjukkan kemampuan mereka. Denzel Dumfries dan Endrick sama-sama mendapat pujian atas level kebugaran dan komitmen mereka.
"Dumfries dan Endrick berlatih selama tiga hari dan bermain lebih dari 70 menit. Itu adalah upaya fantastis yang, bagi saya, menandakan kemauan untuk memberikan segalanya," jelasnya. "Joan dan Mario adalah dua anak dengan masa depan fantastis yang menunjukkan kelas luar biasa selama pertandingan tidak menjadi terlalu fisik. Saya senang melihat kualitas para pemain muda."
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