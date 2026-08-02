Jose Mourinho mengonfirmasi Vinicius Junior akan segera bergabung dengan Real Madrid di tengah rumor transfer Arsenal

Mourinho menjalani laga pertamanya sejak kembali ke bangku cadangan Madrid pada Sabtu, yakni hasil imbang 2-2 pramusim melawan Fiorentina di Worthersee Stadium. Madrid melesat unggul dua gol lewat Endrick dan produk akademi Alexis Ciria, tetapi akhirnya disamakan oleh gol-gol Roberto Piccoli dan Moise Kean. Mourinho mencatat bahwa timnya menampilkan "tiga wajah" dalam pertandingan tersebut: segar, lelah, dan sangat lelah.

"Saya menyukai semuanya. Ini adalah Madrid dengan tiga wajah: segar, lelah, dan sangat lelah. Tim yang segar bermain sangat baik, dan skor 2-1 terlalu kecil," ujar Mourinho. "Babak pertama memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan kami bisa saja unggul tiga atau empat gol tanpa balas dengan nyaman."

"Pada babak kedua, pertandingan menjadi lebih fisik melawan tim yang khas Italia dengan fisik yang hebat. Setelah itu, kami melihat Moise Kean bermain di area penalti menghadapi dua pemain berusia 18 tahun, yang bermain sangat baik dan sedang berkembang, tetapi secara fisik mereka belum berada di level untuk menghadapi seseorang seperti Moise. Wajah ketiga, yang juga sangat saya sukai, adalah wajah yang sangat lelah, tetapi di mana tim tahu bagaimana menjadi sebuah tim, mengendalikan permainan, dan kembali mendominasi."