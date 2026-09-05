Getty Images Sport
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Jose Mourinho mengkritik 'kriteria' perwasitan setelah Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Real Betis
Kegagalan penalti Mbappe menghukum Madrid
Madrid menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Betis di Estadio de la Cartuja setelah drama akhir laga di Liga. Parrott mencetak gol pada menit ke-81 untuk tuan rumah sebelum Mbappe menyia-nyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan dari titik penalti pada masa tambahan waktu.
Superstar Prancis itu melihat penalti pada menit ke-93 digagalkan dengan brilian oleh kiper Betis, Alvaro Valles. Hasil mengecewakan itu membuat tim Mourinho gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen Liga, sehingga tetap tertahan dengan sembilan poin.
- Getty Images Sport
Mourinho pertanyakan inkonsistensi kartu kuning
Mourinho terlihat frustrasi di tepi lapangan dan mendapat kartu kuning dari wasit dalam pertandingan yang berlangsung tegang itu. Manajer asal Portugal itu mempertanyakan standar kepemimpinan wasit, terutama terkait kartu kuning pada babak pertama untuk Arda Guler, sementara tim tuan rumah lolos dari hukuman.
"Saya tidak tahu mengapa dia memberi saya kartu kuning, tetapi tidak apa-apa, saya menerimanya," Mourinho menjelaskan setelah pertandingan. "Saya berdiri karena seorang pemain Betis tampak seperti sudah mati tepat di depan bangku cadangan.
"Betis mencapai turun minum tanpa satu kartu pun, dan Arda yang malang, yang hanya tahu cara bermain, malah berakhir dengan kartu kuning. Saya tidak menyukainya, tetapi setelah kalah dalam sebuah pertandingan, saya tidak akan mengatakan sekarang bahwa itu karena kartu kuning sehingga kami menang atau kalah."
Frustrasi memuncak akibat gol yang dianulir
Madrid mendominasi penguasaan bola tetapi kesulitan menemukan gol pembuka, dengan Vinicius Jr dan Mbappe sama-sama membentur tiang gawang. Ketegangan memuncak di penghujung laga ketika penyelesaian akrobatik spektakuler Carlos Espi dianulir karena offside hanya beberapa saat sebelum insiden penalti penentu. Mourinho mengakui staf pelatihnya dibuat murka oleh keputusan-keputusan di akhir laga setelah meninjau tayangan ulang di bangku cadangan.
"Situasi penalti, penalti yang diulang, gol Espí, saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apa-apa," tambah Mourinho. "Saya melihat banyak frustrasi di bangku cadangan dari orang-orang yang menyaksikan momen-momen itu di tablet. Saya belum melihatnya, jadi saya tidak bisa berkomentar.
"Tampaknya wasit membiarkan permainan mengalir, yang merupakan sesuatu yang saya sukai. Dalam hal itu, saya selalu lebih suka wasit yang membiarkan permainan mengalir. Tetapi kriteria kartu kuning pada babak pertama."
- Getty Images Sport
Madrid harus segera bangkit
Kekalahan tipis ini menjadi alarm besar bagi Real Madrid, yang gagal memaksimalkan dominasi mereka yang begitu besar. Setelah kekalahan ini, Mourinho akan berusaha mengangkat moral para pemainnya saat Madrid memulai kampanye Liga Champions mereka dengan menjamu Inter Milan pekan depan.
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