Jose Mourinho mengkritik 'kriteria' perwasitan setelah Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Real Betis

Mourinho terlihat frustrasi di tepi lapangan dan mendapat kartu kuning dari wasit dalam pertandingan yang berlangsung tegang itu. Manajer asal Portugal itu mempertanyakan standar kepemimpinan wasit, terutama terkait kartu kuning pada babak pertama untuk Arda Guler, sementara tim tuan rumah lolos dari hukuman.

"Saya tidak tahu mengapa dia memberi saya kartu kuning, tetapi tidak apa-apa, saya menerimanya," Mourinho menjelaskan setelah pertandingan. "Saya berdiri karena seorang pemain Betis tampak seperti sudah mati tepat di depan bangku cadangan.

"Betis mencapai turun minum tanpa satu kartu pun, dan Arda yang malang, yang hanya tahu cara bermain, malah berakhir dengan kartu kuning. Saya tidak menyukainya, tetapi setelah kalah dalam sebuah pertandingan, saya tidak akan mengatakan sekarang bahwa itu karena kartu kuning sehingga kami menang atau kalah."