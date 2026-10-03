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Jose Mourinho menghadapi krisis besar di lini belakang Real Madrid saat Tchouaméni, Dumfries, dan bintang akademi muncul sebagai solusi
Tchouameni dan Dumfries muncul sebagai opsi pelapis utama
Situasi di lini pertahanan Santiago Bernabeu telah mencapai titik kritis setelah derby Madrid terbaru. Antonio Rudiger saat ini menjadi satu-satunya bek tengah alami tim utama yang tersedia untuk dipilih saat skuad bersiap menghadapi Villarreal pada 10 Oktober. Dean Huijsen akan menjalani larangan bermain satu pertandingan setelah dikartu merah saat melawan Atletico Madrid, sementara Raul Asencio baru-baru ini menjalani operasi.
Menurut Marca, Aurelien Tchouameni adalah kandidat terdepan untuk mengisi kekosongan tersebut, peran yang sukses dijalankannya pada krisis cedera sebelumnya. Manajer juga sedang mempertimbangkan Denzel Dumfries sebagai opsi darurat potensial. Pemain internasional Belanda itu memiliki kekuatan fisik mentah untuk beradaptasi di peran sentral, dan Mourinho sudah bereksperimen dengan susunan pertahanan yang tidak konvensional pada tahap awal masa jabatannya.
Dalam konferensi pers usai pertandingan pada Agustus setelah laga persahabatan melawan Alcorcon, seperti dikutip Marca, sang pelatih mencatat bahwa ia harus memasangkan Trent Alexander-Arnold dan Dumfries untuk "mencoba menemukan dinamika yang memungkinkan jenis permainan seperti ini."
- Getty Images Sport
Jalan terbuka bagi talenta La Fabrica
Mourinho vokal soal kesediaannya memercayai akademi muda klub, dan krisis di lini pertahanan ini menjadi peluang sempurna bagi generasi berikutnya. Mario Rivas, Joan Martinez, dan Diego Aguado saat ini semuanya sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan skuad senior untuk pertandingan La Liga mendatang.
Manajer asal Portugal itu secara konsisten telah mengikutsertakan para pemain muda ini dalam sesi latihannya sejak awal musim, yang menunjukkan bahwa potensi keterlibatan mereka merupakan perkembangan yang direncanakan, bukan perjudian nekat. Sebelumnya, pada awal musim ini, ia menegaskan bahwa para pemain akademi telah bekerja dengan baik dalam lingkungan tim senior untuk mengisi posisi-posisi yang kosong.
Pujian tinggi untuk Rivas dan Martinez
Penilaian Mourinho terhadap prospek para pemain akademi sangat positif, terutama setelah penampilan mereka dalam laga-laga uji coba musim panas melawan lawan-lawan berkualitas tinggi. Ia menyoroti kualitas teknis Martinez dan Rivas setelah laga pramusim terbaru melawan Fiorentina, ketika kedua pemain muda itu berduet sebagai pasangan bek tengah.
Merefleksikan penampilan mereka, Mourinho memberikan dukungan penuh terhadap prospek masa depan mereka di klub. "Joan dan Mario adalah dua anak dengan masa depan yang fantastis yang, selama pertandingan belum masuk ke dimensi fisik, telah menunjukkan kelas yang luar biasa," kata sang manajer kepada Marca.
- Getty Images Sport
Pemulihan Militao memberi secercah harapan
Meski fokus utama saat ini tertuju pada pertandingan melawan Villarreal, ada kabar positif terkait pemulihan Eder Militao. Bek asal Brasil itu membuat kemajuan pesat dalam program rehabilitasinya dan dikabarkan lebih cepat dari jadwal.
Untuk saat ini, prioritasnya tetap mencari duet yang stabil untuk menghadapi ancaman langsung dari Villarreal. Riwayat fleksibilitas taktis Mourinho akan diuji saat ia memutuskan apakah akan mempercayai fleksibilitas Tchouameni dan Dumfries atau potensi mentah para lulusan La Fabrica.
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