Situasi di lini pertahanan Santiago Bernabeu telah mencapai titik kritis setelah derby Madrid terbaru. Antonio Rudiger saat ini menjadi satu-satunya bek tengah alami tim utama yang tersedia untuk dipilih saat skuad bersiap menghadapi Villarreal pada 10 Oktober. Dean Huijsen akan menjalani larangan bermain satu pertandingan setelah dikartu merah saat melawan Atletico Madrid, sementara Raul Asencio baru-baru ini menjalani operasi.

Menurut Marca, Aurelien Tchouameni adalah kandidat terdepan untuk mengisi kekosongan tersebut, peran yang sukses dijalankannya pada krisis cedera sebelumnya. Manajer juga sedang mempertimbangkan Denzel Dumfries sebagai opsi darurat potensial. Pemain internasional Belanda itu memiliki kekuatan fisik mentah untuk beradaptasi di peran sentral, dan Mourinho sudah bereksperimen dengan susunan pertahanan yang tidak konvensional pada tahap awal masa jabatannya.

Dalam konferensi pers usai pertandingan pada Agustus setelah laga persahabatan melawan Alcorcon, seperti dikutip Marca, sang pelatih mencatat bahwa ia harus memasangkan Trent Alexander-Arnold dan Dumfries untuk "mencoba menemukan dinamika yang memungkinkan jenis permainan seperti ini."