AFP
Jose Mourinho mengeluarkan pernyataan tegas mengenai masa depannya setelah Benfica mempertahankan harapan tipis mereka di Liga Portugal
Peluang terakhir dalam perebutan gelar
Benfica tetap membayangi para pemuncak klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Nacional, berkat gol-gol awal dari Andreas Schjelderup dan Rafa Silva. Kemenangan ini memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan setelah serangkaian hasil yang membuat The Eagles tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen, FC Porto. Meskipun secara matematis peluang meraih gelar juara masih terbuka, Mourinho mulai berfokus pada pengembangan skuad internal untuk memastikan klub tetap kompetitif selama masa transisi yang menantang di Estadio da Luz.
Komitmen tanpa syarat
Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa masa jabatannya di Lisbon tidak bergantung pada tuntutan finansial atau janji perombakan besar-besaran skuad pada musim panas ini. Mourinho menjelaskan bahwa masa depannya sebagai pelatih sepenuhnya berada di tangannya sendiri dan didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan proyek yang sedang dijalaninya.
Menyikapi masa depannya di klub dan otonomi yang dimilikinya atas kariernya, mantan bos Inter itu mengatakan kepada wartawan: "Itu sepenuhnya bergantung pada kehendak klub. Keinginan saya untuk tetap di Benfica tidak bergantung pada syarat apa pun dari pihak saya, dan tidak bergantung pada investasi dalam tim."
Rencana integrasi akademi
Dengan Piala Dunia 2026 yang diperkirakan akan mengganggu persiapan pra-musim mendatang, Mourinho sudah mulai mengidentifikasi generasi baru talenta dari akademi Seixal milik Benfica yang terkenal. Manajer tersebut berencana memanfaatkan jeda musim panas untuk mempercepat proses integrasi para pemain muda yang dianggapnya sebagai "elit kecil di dalam elit" ke dalam lingkungan tim senior, sementara para pemain senior yang membela tim nasional sedang bertugas. Pendekatan proaktif ini bertujuan memastikan tim utama tetap solid selama kalender pertandingan yang padat dengan memprioritaskan pengembangan aset teknis lokal guna menyediakan kedalaman skuad yang esensial untuk musim depan.
Uji coba derby Lisbon
Benfica akan menjalani laga tandang yang menentukan musim ini di Estadio Jose Alvalade pada 19 April untuk derby krusial melawan Sporting CP. Meskipun tetap tak terkalahkan di Liga Portugal, rekor Mourinho dengan 17 kemenangan dan delapan hasil imbang belum cukup untuk mengejar para pemuncak klasemen. Dengan hanya lima pertandingan liga tersisa, The Eagles yang berada di posisi ketiga harus mengejar selisih tujuh poin dari FC Porto dan menyalip Sporting, sehingga kemenangan di atmosfer yang tidak bersahabat ini menjadi sangat penting jika mereka ingin mempertahankan harapan tipis untuk meraih gelar juara.