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Jose Mourinho mengatakan 'ya' kepada Real Madrid dalam video kontroversial terkait pemilihan Florentino Perez, sementara pelatih asal Portugal itu menegaskan kepada Benfica yang marah bahwa semuanya palsu
Kampanye Perez memicu kontroversi seputar Mourinho
Tim kampanye pencalonan kembali Perez merilis sebuah video yang seolah-olah mengonfirmasi kembalinya Mourinho ke Real Madrid. Klip tersebut menampilkan manajer Benfica saat ini dan menggunakan slogan "MOUcha historia por hacer", yang semakin memanaskan perdebatan mengenai masa depan pelatih asal Portugal itu di Santiago Bernabeu.
Langkah tersebut langsung memicu reaksi keras dari Benfica. Mourinho masih terikat kontrak dengan klub Portugal tersebut hingga 2027, dan Record mengklaim bahwa ia telah menghubungi klub untuk menegaskan bahwa ia tidak merekam video apa pun untuk kampanye Perez, dengan alasan bahwa rekaman tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan.
- AFP
Perez mendukung Mourinho menjadi manajer Real Madrid
Perez menegaskan pandangannya tentang Mourinho sambil memuji kualitas sang pelatih asal Portugal. "Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik di dunia dan dia sangat penting bagi Real Madrid selama masa kerjanya bersama kami," kata Perez kepada Diario AS.
"Dia adalah pelatih pada musim liga yang memecahkan rekor itu. Dia membawa tim ke level kompetisi yang sangat tinggi dan itu sangat penting bagi segala pencapaian yang diraih setelahnya. Mourinho dan [Ibrahima] Konate adalah rekrutan pertama saya."
Pertarungan pemilu semakin memanas
Pemilihan umum pada 7 Juni telah berubah menjadi persaingan sengit antara Perez dan penantangnya, Enrique Riquelme. Perez menggambarkan pemilihan ini sebagai pilihan antara stabilitas kepemimpinannya dan kembalinya ke masa yang menurutnya kurang sukses dalam sejarah klub.
Riquelme menjauhkan diri dari usulan Mourinho dan menyatakan bahwa proyek olahraga miliknya akan mengambil jalur yang berbeda. Ia berkata: "Dia pelatih yang bagus, tapi proyek kami berbeda; dia memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Kami tidak menyukainya; ini adalah jenis proyek yang sama sekali berbeda dari milik Florentino Perez. Saya punya pelatih lain."
- Getty Images
Anggota dari Madrid bersiap untuk mengambil keputusan
Perhatian kini beralih ke pemilihan presiden pada 7 Juni, saat para anggota Real Madrid akan menentukan visi seperti apa yang mereka inginkan untuk masa depan klub. Hasilnya akan menentukan apakah Perez dapat melanjutkan rencananya yang melibatkan Mourinho dan perkuatan lini belakang.