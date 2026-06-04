Tim kampanye pencalonan kembali Perez merilis sebuah video yang seolah-olah mengonfirmasi kembalinya Mourinho ke Real Madrid. Klip tersebut menampilkan manajer Benfica saat ini dan menggunakan slogan "MOUcha historia por hacer", yang semakin memanaskan perdebatan mengenai masa depan pelatih asal Portugal itu di Santiago Bernabeu.

Langkah tersebut langsung memicu reaksi keras dari Benfica. Mourinho masih terikat kontrak dengan klub Portugal tersebut hingga 2027, dan Record mengklaim bahwa ia telah menghubungi klub untuk menegaskan bahwa ia tidak merekam video apa pun untuk kampanye Perez, dengan alasan bahwa rekaman tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan.







