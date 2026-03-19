Jose Mourinho mengatakan bahwa 'hanya akan ada satu pemenang' jika ia berhadapan dengan legenda Brian Clough, sementara ikon Nottingham Forest itu membandingkan dirinya dengan Roy Keane

Crossley berkesempatan tampil di stadion itu berkali-kali selama 12 tahun kariernya sebagai pemain Forest. Ia menikmati akhir masa jabatan bersejarah Clough yang berlangsung selama 18 tahun, dengan emosi yang meluap di Trentside saat perpisahan yang penuh haru digelar pada tahun 1993.

Ketika ditanya mengapa manajer modern kesulitan untuk bertahan selama itu, Crossley berkata: “Secara pribadi, saya pikir seorang manajer saat ini masuk ke sebuah klub dan langsung mendapat tekanan besar dari atas. Lihatlah kembali sosok seperti [Arsene] Wenger, [Alex] Ferguson, bahkan Mourinho saat ia datang ke Chelsea, dan Brian Clough. Mereka disebut manajer klub sepak bola. Mereka tidak disebut pelatih kepala. Tidak ada kepala perekrutan. Jadi mereka mengelola klub dari atas hingga bawah. Mereka merekrut pemain yang mereka inginkan untuk masuk ke tim mereka. Mereka memilih pemain muda yang sedang naik daun. Tidak ada orang lain. Mereka melakukannya. Dan saya percaya itulah yang benar-benar mengubah permainan.

“Sekarang—saya ingin menyebutnya manajer—sekarang seorang pelatih kepala ditugaskan untuk melatih tim, tapi orang lain yang merekrut pemain. Saya benar-benar tidak mengerti. Lalu timbul kebingungan di mana manajer mungkin berkata: ‘Well, saya tidak mau pemain itu. Ya, baiklah, kamu yang mendapatkannya. Lakukan yang terbaik dengannya karena kami ingin menjualnya nanti, entah itu pemain muda atau apa pun’. Jadi saya tidak mengerti karena saya tidak percaya kesuksesan bisa diraih seperti itu.

“Saya percaya manajer masuk ke klub sepak bola… Saya katakan manajer lagi, pelatih kepala, mungkin saya harus bilang, masuk ke klub sepak bola sekarang dan begitu dia masuk, dia khawatir akan pekerjaannya karena jika dia kalah tiga atau empat pertandingan berturut-turut, dia mendapat tekanan dari atas, dari pendukung, dari siapa pun itu. Dan dalam sepak bola modern saat ini, sepertinya selalu kesalahan manajer. Saya tidak pernah mendengar para pemain disebut-sebut, sedangkan di masa lalu, para pemainlah yang disalahkan jika tim tidak tampil baik, bukan manajer. Tapi sekarang, saya mendengar kutipan ini - ‘Dia kehilangan ruang ganti’. Saya masih tidak benar-benar tahu apa artinya itu. Bagaimana mereka tahu saat mereka tidak ada di sana?

“Jadi menurut saya, semuanya digabungkan, dan mungkin saya sedikit ketinggalan zaman di sini, tapi di tahun 90-an, saat saya pikir sepak bola itu hebat—pemain hebat, lapangan buruk, Anda bisa melakukan tekel, menendang orang dan mengangkatnya, berbicara dengan wasit, berbicara dengan media, berbicara dengan manajer Anda, pergi menemui manajer dan membicarakan hal-hal yang salah. Saya pikir itu sudah hilang.

“Saya baru saja menonton sedikit acara Overlap beberapa hari yang lalu dan Gary Neville menyebutkan tentang Piala FA. Mengapa Piala FA kehilangan daya tariknya? Karena impian setiap anak saat kita masih kecil adalah bermain di final Piala FA. Kita tidak membicarakan soal memenangkan liga. Kita membicarakan soal memenangkan final Piala FA. Dan kemudian Gary Neville mengatakan bahwa untuk mencapai final Piala FA, klub mendapatkan £1,7 juta atau sesuatu seperti itu. Untuk naik satu peringkat di Premier League, nilainya £3,1 juta. Itulah mengapa mereka mengistirahatkan pemain untuk bersiap menghadapi pertandingan Sabtu, karena naik satu peringkat di Premier League lebih menguntungkan secara finansial daripada memenangkan Piala FA. Maksud saya, ayolah. Apa maksudnya itu?”

Clough terkenal karena tidak pernah berhasil meraih trofi Piala FA, setelah kalah dari Tottenham di final 1991. Mourinho berhasil merebut trofi tersebut selama masa jabatannya yang pertama di Chelsea, dengan para pelatih modern berusaha meniru prestasi para tokoh legendaris yang mendahului mereka.