Brian Clough Jose Mourinho
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho mengatakan bahwa 'hanya akan ada satu pemenang' jika ia berhadapan dengan legenda Brian Clough, sementara ikon Nottingham Forest itu membandingkan dirinya dengan Roy Keane

Pada era 1970-an dan 1980-an, Brian Clough dikenal karena keberaniannya menantang tatanan yang sudah mapan. Di masa kini, Jose Mourinho telah mengambil alih peran sebagai “pengacau utama” di dunia kepelatihan. Apa yang akan terjadi jika dua pelatih pemenang Piala Eropa itu saling berhadapan di puncak kejayaan mereka? Mantan penjaga gawang Nottingham Forest, Mark Crossley, telah menjelaskan kepada GOAL mengapa “hanya akan ada satu pemenang”.

    Mengapa Clough dan Mourinho Termasuk Manajer Hebat

    Clough, yang selalu blak-blakan tanpa ragu, akan selamanya dikenang sebagai bagian dari ‘Miracle Men’ yang membawa dua gelar juara Eropa berturut-turut ke City Ground pada tahun 1979 dan 1980. Bersama Peter Taylor, ia mengubah tim divisi dua dari kota kecil menjadi raja-raja Eropa.

    Sepak bola Inggris mungkin tidak akan pernah melihat sosok sepertinya lagi, karena para pelatih menyerahkan kendali penuh di klub mana pun, tetapi Mourinho berada di level talenta yang serupa dalam hal taktik yang dinamis. Ia meraih gelar Liga Champions bersama Porto dan Inter, sekaligus mengantarkan gelar domestik di Chelsea dan Real Madrid.

  • Pertandingan Clough vs Mourinho pasti akan laris manis

    Crossley termasuk salah satu yang beruntung bisa bekerja di bawah asuhan Clough di Forest. Saat berbincang dengan GOAL sambil menyusun skuad Bally Bet All-Stars, Crossley menjawab ketika ditanya apakah laga antara ‘Old Big ‘Ead’ melawan ‘The Special One’ akan menjadi pertandingan yang sangat dinanti—dengan sesama mantan bintang The Reds yang menghadirkan drama serupa bagi pemirsa televisi pada tahun 2026: “Tentu saja, ya. Tapi aku tahu hanya akan ada satu pemenang!

    “Saya pernah melihat wawancara dengan narasumber-narasumber top, seperti Parkinson, Muhammad Ali, dan sebagainya. Hanya ada satu pemenang ketika Brian Clough terlibat. Tapi, ya ampun, itu pasti akan menjadi tayangan televisi yang luar biasa.

    “Itulah mengapa saya menyukai [Roy] Keane, karena dia memiliki sifat-sifat Clough. Saya bisa menonton pertandingan sepak bola pada Minggu sore dan jika membosankan, saya bisa mematikannya. Tapi saya menyalakannya kembali saat pertandingan berakhir karena ingin mendengar apa yang Keane katakan. Dan saya pikir hal itu juga akan terjadi dengan Brian Clough.

    “Brian Clough tidak akan pernah kalah dalam perdebatan dengan siapa pun. Dia pernah mengatakan kepada kami bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri dan kami mempercayainya. Saya hanya berharap dia masih ada hari ini untuk terlibat dalam pertarungan-pertarungan itu dengan para manajer. Tapi hanya akan ada satu pemenang. Kita semua tahu itu.”

  • Mengikuti jejak ikonik Clough di City Ground

    Saat ini, Crossley sedang merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi manajer, karena ia ditugaskan untuk membentuk skuad Bally Bet All-Stars Vets yang akan menghadapi tim legenda Forest di City Ground pada bulan Mei.

    Ketika ditanya bagaimana ia mulai mengikuti jejak ikonik Clough, Crossley menjawab: “Saya telah membuat beberapa catatan dan terus melakukannya setiap hari. Semuanya berjalan lancar. Para pemain veteran dapat mendaftar melalui laman klub dan pendaftaran masih dibuka hingga 24 Maret. Ini adalah kesempatan untuk bermain di City Ground dan kesempatan bagi saya untuk memilih para pemain tersebut.

    “Namun, saya juga akan mengandalkan beberapa kejutan dari para pemain veteran yang mungkin harus saya masukkan ke dalam skuad saya. Dulu saya pernah didenda karena bermain sebagai pemain pengganti untuk tim putra Clough. FA tidak bisa mendenda saya karena melakukan itu sekarang, sebagai penanggung jawab tim veteran, jadi saya bisa merekrut siapa pun yang saya inginkan! Jadi tunggu saja. Orang-orang masih bisa mendaftar dan kami akan memilih pemain secara acak untuk bermain di City Ground. Sungguh kesempatan yang luar biasa.”

  • Mengapa para manajer sepak bola masa kini kesulitan menyaingi masa jabatan Clough yang begitu panjang?

    Crossley berkesempatan tampil di stadion itu berkali-kali selama 12 tahun kariernya sebagai pemain Forest. Ia menikmati akhir masa jabatan bersejarah Clough yang berlangsung selama 18 tahun, dengan emosi yang meluap di Trentside saat perpisahan yang penuh haru digelar pada tahun 1993.

    Ketika ditanya mengapa manajer modern kesulitan untuk bertahan selama itu, Crossley berkata: “Secara pribadi, saya pikir seorang manajer saat ini masuk ke sebuah klub dan langsung mendapat tekanan besar dari atas. Lihatlah kembali sosok seperti [Arsene] Wenger, [Alex] Ferguson, bahkan Mourinho saat ia datang ke Chelsea, dan Brian Clough. Mereka disebut manajer klub sepak bola. Mereka tidak disebut pelatih kepala. Tidak ada kepala perekrutan. Jadi mereka mengelola klub dari atas hingga bawah. Mereka merekrut pemain yang mereka inginkan untuk masuk ke tim mereka. Mereka memilih pemain muda yang sedang naik daun. Tidak ada orang lain. Mereka melakukannya. Dan saya percaya itulah yang benar-benar mengubah permainan.

    “Sekarang—saya ingin menyebutnya manajer—sekarang seorang pelatih kepala ditugaskan untuk melatih tim, tapi orang lain yang merekrut pemain. Saya benar-benar tidak mengerti. Lalu timbul kebingungan di mana manajer mungkin berkata: ‘Well, saya tidak mau pemain itu. Ya, baiklah, kamu yang mendapatkannya. Lakukan yang terbaik dengannya karena kami ingin menjualnya nanti, entah itu pemain muda atau apa pun’. Jadi saya tidak mengerti karena saya tidak percaya kesuksesan bisa diraih seperti itu.

    “Saya percaya manajer masuk ke klub sepak bola… Saya katakan manajer lagi, pelatih kepala, mungkin saya harus bilang, masuk ke klub sepak bola sekarang dan begitu dia masuk, dia khawatir akan pekerjaannya karena jika dia kalah tiga atau empat pertandingan berturut-turut, dia mendapat tekanan dari atas, dari pendukung, dari siapa pun itu. Dan dalam sepak bola modern saat ini, sepertinya selalu kesalahan manajer. Saya tidak pernah mendengar para pemain disebut-sebut, sedangkan di masa lalu, para pemainlah yang disalahkan jika tim tidak tampil baik, bukan manajer. Tapi sekarang, saya mendengar kutipan ini - ‘Dia kehilangan ruang ganti’. Saya masih tidak benar-benar tahu apa artinya itu. Bagaimana mereka tahu saat mereka tidak ada di sana?

    “Jadi menurut saya, semuanya digabungkan, dan mungkin saya sedikit ketinggalan zaman di sini, tapi di tahun 90-an, saat saya pikir sepak bola itu hebat—pemain hebat, lapangan buruk, Anda bisa melakukan tekel, menendang orang dan mengangkatnya, berbicara dengan wasit, berbicara dengan media, berbicara dengan manajer Anda, pergi menemui manajer dan membicarakan hal-hal yang salah. Saya pikir itu sudah hilang.

    “Saya baru saja menonton sedikit acara Overlap beberapa hari yang lalu dan Gary Neville menyebutkan tentang Piala FA. Mengapa Piala FA kehilangan daya tariknya? Karena impian setiap anak saat kita masih kecil adalah bermain di final Piala FA. Kita tidak membicarakan soal memenangkan liga. Kita membicarakan soal memenangkan final Piala FA. Dan kemudian Gary Neville mengatakan bahwa untuk mencapai final Piala FA, klub mendapatkan £1,7 juta atau sesuatu seperti itu. Untuk naik satu peringkat di Premier League, nilainya £3,1 juta. Itulah mengapa mereka mengistirahatkan pemain untuk bersiap menghadapi pertandingan Sabtu, karena naik satu peringkat di Premier League lebih menguntungkan secara finansial daripada memenangkan Piala FA. Maksud saya, ayolah. Apa maksudnya itu?”

    Clough terkenal karena tidak pernah berhasil meraih trofi Piala FA, setelah kalah dari Tottenham di final 1991. Mourinho berhasil merebut trofi tersebut selama masa jabatannya yang pertama di Chelsea, dengan para pelatih modern berusaha meniru prestasi para tokoh legendaris yang mendahului mereka.

    Cara bergabung dengan skuad All-Stars Vets yang sedang dibentuk oleh Crossley

    Mitra sponsor di bagian depan jersey Nottingham Forest, Bally Bet, memiliki misi untuk memberikan pengakuan yang layak kepada para pemain akar rumput yang telah lama berkontribusi. Legenda Forest, Mark Crossley, ditugaskan untuk menyusun skuad All-Stars Vets pertama sepanjang sejarah, yang terdiri dari tokoh-tokoh sejati dalam dunia sepak bola sebagai bentuk perayaan atas segala hal yang membuat sepak bola akar rumput begitu istimewa. Crossley akan didukung oleh wajah-wajah terkenal Forest lainnya saat ia menyusun Bally Bet All-Stars.

    Tim All-Stars ini kemudian akan mendapatkan perlakuan layaknya tim Premier League, berpindah dari lapangan rekreasi ke City Ground, saat mereka bertanding melawan tim legenda Nottingham Forest yang dipilih secara khusus pada akhir Mei. Pikir Anda punya apa yang dibutuhkan? Jika Anda berusia 30 tahun ke atas dan siap menghadapi para legenda, daftarkan minat Anda sekarang dengan mengikuti tautan ini dan jadilah bagian dari acara ini.

