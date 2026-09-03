Ulmer/Lingria
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Jose Mourinho mengakui sepakbola akan merindukan Lionel Messi dan membahas situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid
Memberikan penghormatan kepada ikon lintas generasi
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, melontarkan pujian tinggi untuk Lionel Messi setelah pemenang Piala Dunia asal Argentina itu pensiun dari tugas internasional bersama Argentina. Berbicara dalam konferensi pers menjelang laga timnya melawan Real Betis, Mourinho mengungkapkan kekaguman mendalamnya terhadap kualitas sang penyerang yang tetap terjaga. Pelatih asal Portugal itu bercanda bahwa ia bahkan harus menonton Major League Soccer, kompetisi yang tidak terlalu ia sukai, hanya untuk menikmati tahun-tahun terakhir karier gemilang Messi.
"Sulit untuk membicarakan Messi," kata Mourinho, menyoroti bagaimana penyerang veteran itu terus melampaui ekspektasi. "Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kualitasnya sebagai seorang pemain."
- Panoramic by PsnewZ
Sejarah bersama yang bermula sejak 2003
Rasa saling menghormati Mourinho terhadap Messi berakar pada sejarah sepakbola yang membentang lebih dari dua dekade, menelusuri jejak ke akademi terkenal Barcelona, La Masia, tempat Messi berkembang. Jalan mereka terkenal berpapasan pada 16 November 2003, ketika Messi yang masih remaja menjalani debut tidak resminya di tim utama Barcelona melawan Porto yang dilatih Mourinho. Meski Porto memenangi laga persahabatan itu 2-0 dalam perjalanan mereka menuju kejayaan Liga Champions pada musim yang sama, momen itu menandai awal sebuah era bagi seorang pemain yang kemudian mendefinisikan satu generasi.
Menyikapi saga transfer Julian Alvarez
Mengalihkan fokusnya ke urusan domestik saat ini, Mourinho juga ditanya soal Julian Alvarez dan kegagalan kepindahannya pada musim panas ke Barcelona dari Atletico Madrid. Bos Real Madrid itu menolak terseret ke dalam spekulasi, dengan menekankan bahwa pelatih Atletico, Diego Simeone, memegang otoritas penuh atas urusan internal klub. Mourinho menetapkan aturan pragmatis terkait komitmen pemain sekarang setelah bursa transfer resmi ditutup rapat.
"Perasaan saya adalah, mulai kemarin dan setidaknya hingga 31 Desember, dia akan menjadi pemain penting bagi klubnya," kata Mourinho mengenai masa depan langsung Alvarez.
- AFP
Menatap tantangan domestik ke depan
Dengan bursa transfer musim panas kini sudah ditutup, Mourinho berharap semua pemain yang situasinya belum menentu kembali sepenuhnya fokus pada komitmen mereka bersama tim saat ini setidaknya hingga Januari. Bagi manajer Real Madrid itu, menjaga disiplin profesional adalah hal yang utama saat timnya bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang berat. Sementara itu, dunia sepakbola terus merefleksikan warisan abadi ikon seperti Messi, yang dampak monumentalnya terhadap permainan ini melampaui sengitnya rivalitas antarklub.
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