Jose Mourinho mengakui sepakbola akan merindukan Lionel Messi dan membahas situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, melontarkan pujian tinggi untuk Lionel Messi setelah pemenang Piala Dunia asal Argentina itu pensiun dari tugas internasional bersama Argentina. Berbicara dalam konferensi pers menjelang laga timnya melawan Real Betis, Mourinho mengungkapkan kekaguman mendalamnya terhadap kualitas sang penyerang yang tetap terjaga. Pelatih asal Portugal itu bercanda bahwa ia bahkan harus menonton Major League Soccer, kompetisi yang tidak terlalu ia sukai, hanya untuk menikmati tahun-tahun terakhir karier gemilang Messi.

"Sulit untuk membicarakan Messi," kata Mourinho, menyoroti bagaimana penyerang veteran itu terus melampaui ekspektasi. "Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kualitasnya sebagai seorang pemain."