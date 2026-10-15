AFP
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Jose Mourinho mengaku bertanggung jawab atas kegagalan taktik Real Madrid sebelum para pemain pengganti memicu kebangkitan luar biasa dalam tujuh menit di Roma
Pemain pengganti yang masuk di pengujung laga membalikkan keadaan
Madrid tampak akan kalah setelah tertinggal 3-1 dari tim tangguh asuhan Gian Piero Gasperini. Namun, dalam tujuh menit, Madrid membalikkan keadaan dalam laga Eropa tersebut.
Mourinho melakukan pergantian pemain menjelang menit ke-60 dengan memasukkan Endrick dan Arda Guler, disusul Carlos Espi dan Bernardo Silva. Perubahan besar itu langsung menghidupkan permainan raksasa Spanyol tersebut.
Endrick dan Espi sama-sama mencetak gol untuk menghapus keunggulan Roma. Mantan bek Roma, Antonio Rudiger, kemudian menuntaskan kebangkitan luar biasa itu pada menit ke-90 lewat sundulan yang memanfaatkan assist kedua Guler malam itu, sekaligus memastikan raihan tiga poin pada fase liga.
- Gribaudi/ImagePhoto
Mourinho mengaku bertanggung jawab atas kesalahan
Pelatih Madrid itu bertanggung jawab penuh atas awal pertandingan timnya yang buruk dan memuji pendekatan lawan yang tanpa henti. Namun, ia selalu yakin intensitas permainan Roma pada akhirnya akan menurun.
“Babak pertama adalah kesalahan pelatih; babak kedua adalah kesalahan para pemain,” kata Mourinho kepada wartawan. “Sepakbola adalah permainan strategis selama 90 menit. Lawan juga berpengaruh, dan lawan hari ini luar biasa kuat. Mereka tim yang tangguh.
“Namun, mustahil bermain dengan intensitas seperti yang mereka tunjukkan selama 90 menit penuh. Saya melakukan pergantian pemain yang saya anggap perlu. Namun, pada babak pertama, mereka benar-benar menghukum kami.”
Sambutan bak pahlawan di Roma
Di balik hasil dramatis itu, malam tersebut juga menjadi momen reuni yang mengharukan antara Mourinho dan para pendukung setia Roma. Penonton di Stadio Olimpico menyambut mantan pelatih mereka, yang meninggalkan klub pada Januari 2024, dengan tepuk tangan panjang. Para suporter ultras membentangkan spanduk-spanduk besar untuk merayakan keberhasilannya menjuarai Conference League 2022. Salah satunya bertuliskan: "Siapa pun yang membawa kejayaan bagi Roma, Roma akan menghormatinya selamanya." Mourinho kemudian mengakui penghormatan itu membuatnya "kehabisan kata-kata".
Sementara itu, pertandingan tersebut juga diwarnai ketegangan sesaat terkait Vinicius Jr. Winger asal Brasil itu mengaku kepada wartawan bahwa ia marah setelah diganti pada menit ke-59 menyusul kesalahan yang berujung pada gol kedua Roma.
"Itu berat bagi Vini," jelas Mourinho. "Vini kehilangan bola yang seharusnya tidak ia lepaskan. Namun, begitulah yang terjadi. Saya juga membuat kesalahan. Wajar jika ia tidak senang. Rasa frustrasi itu normal. Namun, setelah pertandingan, ia sangat senang dengan kemenangan ini."
- Getty Images Sport
Momentum bagi Real Madrid
Keberhasilan dramatis di Eropa ini menjaga Real Madrid tetap berada di jalur yang tepat di Liga Champions. Kemenangan tersebut menunjukkan kedalaman skuad mereka yang luar biasa, dengan para pemain pengganti tampil menentukan saat susunan pemain inti kesulitan.
Mourinho kini akan berfokus mengelola ruang ganti yang dipenuhi pemain bintang. Memastikan para pemain kunci menyalurkan rasa frustrasi mereka secara positif akan menjadi hal penting saat Real Madrid menghadapi padatnya jadwal pertandingan domestik dan Eropa mendatang.
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