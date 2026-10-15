Madrid tampak akan kalah setelah tertinggal 3-1 dari tim tangguh asuhan Gian Piero Gasperini. Namun, dalam tujuh menit, Madrid membalikkan keadaan dalam laga Eropa tersebut.

Mourinho melakukan pergantian pemain menjelang menit ke-60 dengan memasukkan Endrick dan Arda Guler, disusul Carlos Espi dan Bernardo Silva. Perubahan besar itu langsung menghidupkan permainan raksasa Spanyol tersebut.

Endrick dan Espi sama-sama mencetak gol untuk menghapus keunggulan Roma. Mantan bek Roma, Antonio Rudiger, kemudian menuntaskan kebangkitan luar biasa itu pada menit ke-90 lewat sundulan yang memanfaatkan assist kedua Guler malam itu, sekaligus memastikan raihan tiga poin pada fase liga.



