Jose Mourinho menetapkan dua syarat utama bagi Real Madrid saat klub raksasa La Liga itu merencanakan pembicaraan awal dengan pelatih Benfica

Lingkaran semakin menyempit bagi Mourinho seiring dengan semakin gencarnya upaya Madrid untuk membawa kembali pelatih veteran tersebut ke ibu kota Spanyol. Sementara masa jabatan Alvaro Arbeloa tampaknya akan segera berakhir, dewan direksi telah mengidentifikasi manajer asal Portugal itu sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan daya saing dan nilai-nilai klub.

AS melaporkan bahwa proses ini telah dimulai, meskipun masih dalam tahap awal. Hingga saat ini, landasan untuk kemungkinan reuni tersebut telah diletakkan melalui pembicaraan awal antara perwakilan lama sang manajer, Jorge Mendes, dan petinggi Madrid.

Namun, pembicaraan ini diperkirakan tidak akan dipercepat hingga kompetisi domestik di Spanyol dan Portugal telah berakhir.