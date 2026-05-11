Jose Mourinho menetapkan dua syarat utama bagi Real Madrid saat klub raksasa La Liga itu merencanakan pembicaraan awal dengan pelatih Benfica
Mendes membuka dialog dengan petinggi Real Madrid
Lingkaran semakin menyempit bagi Mourinho seiring dengan semakin gencarnya upaya Madrid untuk membawa kembali pelatih veteran tersebut ke ibu kota Spanyol. Sementara masa jabatan Alvaro Arbeloa tampaknya akan segera berakhir, dewan direksi telah mengidentifikasi manajer asal Portugal itu sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan daya saing dan nilai-nilai klub.
AS melaporkan bahwa proses ini telah dimulai, meskipun masih dalam tahap awal. Hingga saat ini, landasan untuk kemungkinan reuni tersebut telah diletakkan melalui pembicaraan awal antara perwakilan lama sang manajer, Jorge Mendes, dan petinggi Madrid.
Namun, pembicaraan ini diperkirakan tidak akan dipercepat hingga kompetisi domestik di Spanyol dan Portugal telah berakhir.
Dua tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar
Meskipun kini menetap di Benfica—langkah yang memungkinkannya kembali ke akar kariernya—Mourinho menyadari ketertarikan dari mantan klubnya dan telah melakukan evaluasi mendalam terhadap skuad saat ini. Jika ia akan kembali memimpin di Bernabeu untuk kedua kalinya, ia memiliki dua tuntutan yang tak bisa ditawar.
Yang pertama berkaitan dengan tingkat pengaruh yang akan ia miliki atas strategi perekrutan dan aktivitas transfer klub.
Mourinho dilaporkan menginginkan suara yang signifikan dalam pengambilan keputusan, khususnya mengenai posisi yang perlu diperkuat, bukan hanya nama-nama individu. Pandangannya saat ini adalah bahwa skuad tersebut tidak seimbang di beberapa area kunci. Selama masa jabatannya yang pertama di Madrid, ia berperan penting dalam kedatangan Luka Modric, Mesut Ozil, dan Sami Khedira, dan ia mengharapkan wewenang serupa untuk memperbaiki apa yang ia anggap sebagai skuad yang tidak seimbang.
Menghormati hierarki
Syarat kedua yang diuraikan oleh pelatih Benfica berkaitan dengan struktur internal klub. Meskipun ia tidak secara tegas menuntut perombakan total pada departemen olahraga, ia bersikeras agar hierarki dan otonomi staf kepelatihan dihormati sepenuhnya.
Bagi Mourinho, lingkungan tim utama harus mencerminkan visinya sendiri, bebas dari campur tangan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas ruang ganti.
Permintaan ini muncul dari keinginan untuk menghindari gesekan seperti yang terjadi musim ini, seperti ketegangan yang melibatkan Vinicius Junior dan mantan pelatih Xabi Alonso. Ia menginginkan lingkungan yang solid di mana kata-kata pelatih tetap menjadi pedoman mutlak dalam urusan olahraga di organisasi tersebut.
Klausul pelepasan memberikan jalan yang jelas bagi kembalinya
Meskipun Benfica telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak untuk mempertahankan pelatihnya di Lisbon, daya tarik Real Madrid tetap menjadi faktor yang kuat. Jadwal untuk kemungkinan kepindahan ini juga sangat jelas berkat ketentuan spesifik dalam kontraknya saat ini.
Laporan menyebutkan adanya klausul pelepasan yang memungkinkan dia hengkang hanya dengan €3 juta, asalkan kesepakatan diselesaikan dalam 10 hari setelah pertandingan terakhir Benfica musim ini. Hal ini memberi Florentino Perez dan dewan direksi Madrid jendela waktu yang sempit namun terjangkau untuk mengamankan pemain incaran mereka.