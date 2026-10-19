Seusai peluit akhir, Mourinho mengaku bingung dengan perdebatan yang terus berlangsung seputar pemain muda potensial asal Turki itu. Pelatih berpengalaman tersebut menilai pihak lawan hanya berusaha mengalihkan perhatian dari kekalahan telak.

"Tak seorang pun bisa menunjukkan kepada saya apa yang menurut mereka terjadi," kata Mourinho dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Tidak ada gambar. Saya sudah meminta gambar dari televisi dan dari staf saya yang memiliki kamera taktis, tetapi saya belum melihat satu pun gambar tentang hal yang dibicarakan, yang membuat Luis [Garcia Plaza] kesal.

"Sejujurnya, jika suatu hari terjadi sesuatu yang menguntungkan kami, saya tidak akan keberatan mengatakannya. Namun, saya pikir hal sebaliknya akan terjadi jauh lebih sering. Itulah kecenderungannya. Saya belum melihat apa pun. Hingga Sabtu, jika ada yang bisa mengirimkan kepada saya gambar yang jelas dan objektif tentang sesuatu yang belum saya lihat, dan yang menurut pemain saya tidak terjadi, saya akan siap [membicarakannya]. Namun, sampai saat itu, tidak ada yang bisa saya katakan."