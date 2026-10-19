Getty Images Sport
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Jose Mourinho menepis klaim soal kartu merah Arda Guler setelah Real Madrid mengalahkan Sevilla
Real Madrid bantai Sevilla
Mourinho menepis kontroversi setelah kemenangan Madrid 4-1 atas Sevilla pada Minggu. Sang pelatih membantah anggapan bahwa Guler seharusnya diusir dari lapangan akibat sikutan pada babak pertama.
Insiden itu terjadi saat kedudukan masih 0-0. Guler terlibat benturan dengan Gerard Fernandez dari Sevilla, membuat bangku cadangan lawan melayangkan protes keras dan menuntut kartu merah langsung.
Namun, wasit membiarkan pertandingan berlanjut tanpa mengambil tindakan. Madrid memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kemenangan meyakinkan berkat gol-gol dari Guler, Kylian Mbappe, dan Yan Diomande.
- Getty Images Sport
Mourinho menuntut bukti video
Seusai peluit akhir, Mourinho mengaku bingung dengan perdebatan yang terus berlangsung seputar pemain muda potensial asal Turki itu. Pelatih berpengalaman tersebut menilai pihak lawan hanya berusaha mengalihkan perhatian dari kekalahan telak.
"Tak seorang pun bisa menunjukkan kepada saya apa yang menurut mereka terjadi," kata Mourinho dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Tidak ada gambar. Saya sudah meminta gambar dari televisi dan dari staf saya yang memiliki kamera taktis, tetapi saya belum melihat satu pun gambar tentang hal yang dibicarakan, yang membuat Luis [Garcia Plaza] kesal.
"Sejujurnya, jika suatu hari terjadi sesuatu yang menguntungkan kami, saya tidak akan keberatan mengatakannya. Namun, saya pikir hal sebaliknya akan terjadi jauh lebih sering. Itulah kecenderungannya. Saya belum melihat apa pun. Hingga Sabtu, jika ada yang bisa mengirimkan kepada saya gambar yang jelas dan objektif tentang sesuatu yang belum saya lihat, dan yang menurut pemain saya tidak terjadi, saya akan siap [membicarakannya]. Namun, sampai saat itu, tidak ada yang bisa saya katakan."
Garcia Plaza dibuat murka
Pelatih kepala Sevilla, Plaza, memberikan penilaian yang sama sekali berbeda tentang perselisihan pada babak pertama. Ia merasa timnya dirampas dari keunggulan penting yang bisa mengubah jalannya pertandingan.
"Hari ini kami seharusnya bermain dengan satu pemain lebih banyak sejak menit ke-25, 11 melawan 10," kata Plaza. "Saya tidak ingin membicarakan pertandingan setelah itu. Sulit dipercaya. Saya melihatnya. Saat jeda, Peque mengatakan, 'dia memukul saya.' Itu kartu merah. Mungkin kami tetap tidak akan menang, tetapi kami seharusnya bermain 11 melawan 10 selama 65 menit. Itulah ringkasan pertandingan ini."
- AFP
Fokus beralih ke El Clasico
Meski kontroversi masih berlanjut, Madrid meraih tiga poin penting untuk menjaga peluang juara. Kemenangan 4-1 itu membuat tim asuhan Mourinho terus memberi tekanan di papan atas klasemen.
Hasil tersebut membuat Madrid tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen liga, Barcelona. Laga domestik berikutnya pun akan menjadi duel besar: Madrid menghadapi Barcelona dalam El Clasico akhir pekan ini. Namun, sebelum itu, tim asuhan Mourinho akan menjamu RB Leipzig di Liga Champions pada Rabu.
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