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Jose Mourinho menegaskan bahwa ia tidak meminta Zinedine Zidane mencoret Aurelien Tchouameni dari skuad Prancis
Mourinho membantah keterlibatan
Zidane memutuskan untuk tidak memasukkan Tchouameni ke dalam skuad pertamanya sebagai pelatih Prancis untuk empat pertandingan mendatang. Sang pemain sedang bergulat dengan cedera pangkal paha dan baru mencatatkan tiga penampilan untuk Real Madrid musim ini, termasuk hanya sekali menjadi starter dalam kekalahan 3-2 dari Elche.
Berbicara dalam konferensi pers pada Sabtu menjelang derby Madrid, Mourinho menjelaskan situasi terkait pemainnya. Ia menegaskan bahwa Real Madrid tidak menekan Prancis untuk mencoret sang pemain dari tugas internasional.
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Kejutan untuk manajer asal Portugal
Mourinho menjelaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya dibuat antara Zidane dan Tchouameni tanpa campur tangan dari pihak luar mana pun. Sang pelatih menyatakan: "Saya tidak punya pengaruh terhadap keputusan itu. Saya tidak menelepon Zidane dan Zidane tidak menelepon saya. Itu membuat saya terkejut. Namun mereka (Zidane dan Tchouameni) berdiskusi dan sepakat bahwa hal terbaik baginya adalah menggunakan jeda ini untuk menjalani pramusim yang tidak bisa ia lakukan."
Pelatih asal Portugal itu menyoroti bahwa Tchouameni sangat membutuhkan waktu ini untuk memulihkan kebugaran penuhnya, karena tidak adanya pramusim yang layak sangat membatasi menit bermainnya.
Sebuah kehormatan bagi Real Madrid
Mourinho meyakini absennya Tchouameni ini sangat menguntungkan bagi Real Madrid, karena memberinya kesempatan untuk beristirahat dan pulih dengan baik tanpa tuntutan fisik dari pertandingan internasional.
Mourinho menambahkan: "Pelatih tim nasional memberi tahu dia bahwa dia diperhitungkan untuk masa depan dan mereka sepakat dengan keputusan ini, yang bagi kami merupakan sebuah keuntungan. Karena setelah derby, dia akan mendapat jatah libur dan akan bisa kembali lebih kuat." Pemahaman bersama ini menjamin bahwa Tchouameni akan tetap menjadi bagian penting dari tim nasional ke depannya.
- Getty Images
Apa yang menanti Tchouameni?
Setelah derby Madrid pada Minggu, Real Madrid memiliki jeda yang cukup panjang sebelum pertandingan berikutnya. Mereka baru akan bermain lagi pada 10 Oktober melawan Villarreal, yang kemudian diikuti laga Liga Champions melawan Roma empat hari setelahnya. Periode pemulihan yang lebih panjang ini seharusnya memberi Tchouameni waktu untuk pulih sepenuhnya dan akhirnya memantapkan dirinya sebagai starter reguler bagi Mourinho.
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