Zidane memutuskan untuk tidak memasukkan Tchouameni ke dalam skuad pertamanya sebagai pelatih Prancis untuk empat pertandingan mendatang. Sang pemain sedang bergulat dengan cedera pangkal paha dan baru mencatatkan tiga penampilan untuk Real Madrid musim ini, termasuk hanya sekali menjadi starter dalam kekalahan 3-2 dari Elche.

Berbicara dalam konferensi pers pada Sabtu menjelang derby Madrid, Mourinho menjelaskan situasi terkait pemainnya. Ia menegaskan bahwa Real Madrid tidak menekan Prancis untuk mencoret sang pemain dari tugas internasional.