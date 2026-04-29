Jose Mourinho menanggapi kabar kembalinya ke Real Madrid, sementara pelatih Benfica itu juga mengungkapkan 'tempat terbaik' yang pernah ia latih

Saat mengenang kariernya yang gemilang, yang mencakup masa-masa penuh gelar bersama Chelsea, Inter, dan Real Madrid, Mourinho membuat pengakuan mengejutkan tentang masa-masanya di ibu kota Italia. Meskipun dipecat oleh Roma pada Januari 2024, ia sangat menghargai klub tersebut dan para penggemarnya. "Bagi saya, itu adalah tempat terbaik dalam karier saya. Saya belum pernah merasakan lingkungan yang begitu luar biasa di sekitar sebuah tim sepak bola. Stadion Olimpico selalu penuh," ungkap Mourinho.

Manajer asal Portugal itu membawa Roma meraih gelar Conference League pada 2022 dan mencapai final Liga Europa pada tahun berikutnya, sehingga menciptakan ikatan dengan para pendukung yang menurutnya tak tertandingi. Ia menambahkan mengenai kesulitan yang dialami klub sejak kepergiannya: "Bahkan saat saya memenangkan Liga Champions, saya tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Roma saya sudah berakhir. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, hanya satu hal. "Tidak ada yang boleh menyalahkan para pendukung Roma karena tim tidak menang. Para pendukung Roma adalah mereka yang mendukung tim, dan tidak ada yang boleh menyentuh mereka."