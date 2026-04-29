Jose Mourinho menanggapi kabar kembalinya ke Real Madrid, sementara pelatih Benfica itu juga mengungkapkan 'tempat terbaik' yang pernah ia latih
Perez memimpin pengejaran
Di tengah beredarnya kabar gencar bahwa juara Eropa 15 kali itu tertarik untuk kembali bekerja sama, Mourinho menepis rumor tersebut dengan lebih fokus pada proyeknya saat ini. Saat ini ia menangani Benfica, namun sejumlah laporan menyebutkan bahwa Florentino Perez sedang gencar-gencarnya berusaha mendatangkan mantan manajernya itu untuk mengembalikan stabilitas tim yang tengah terpuruk di bawah kepemimpinan Arbeloa. Ketika ditanya mengenai kaitannya dengan Real Madrid, "The Special One" tetap bungkam soal kemungkinan kembalinya ke La Liga.
Mourinho angkat bicara soal rumor kepindahannya ke Madrid
Alih-alih memperkeruh suasana terkait kemungkinan kembali ke ibu kota Spanyol, pria berusia 63 tahun itu menegaskan bahwa fokusnya tetap pada tugas yang sedang dijalani di Lisbon. "Target saya berikutnya adalah membawa Benfica kembali ke Liga Champions," katanya dalam wawancara dengan Il Giornale, seolah-olah meredam spekulasi tentang kepergiannya dalam waktu dekat, meskipun ada laporan mengenai klausul pelepasan yang dapat dipenuhi dalam kontraknya dengan raksasa Portugal tersebut. Tanggapan ini muncul di tengah peringatan dari mantan bintang Los Blancos, Guti, yang menyarankan bahwa Mourinho sudah tidak berada di masa jayanya lagi dan bahwa Perez sebaiknya mencari sosok lain untuk memberikan sentuhan taktis.
Roma tetap menjadi 'tempat terbaik' bagi Jose
Saat mengenang kariernya yang gemilang, yang mencakup masa-masa penuh gelar bersama Chelsea, Inter, dan Real Madrid, Mourinho membuat pengakuan mengejutkan tentang masa-masanya di ibu kota Italia. Meskipun dipecat oleh Roma pada Januari 2024, ia sangat menghargai klub tersebut dan para penggemarnya. "Bagi saya, itu adalah tempat terbaik dalam karier saya. Saya belum pernah merasakan lingkungan yang begitu luar biasa di sekitar sebuah tim sepak bola. Stadion Olimpico selalu penuh," ungkap Mourinho.
Manajer asal Portugal itu membawa Roma meraih gelar Conference League pada 2022 dan mencapai final Liga Europa pada tahun berikutnya, sehingga menciptakan ikatan dengan para pendukung yang menurutnya tak tertandingi. Ia menambahkan mengenai kesulitan yang dialami klub sejak kepergiannya: "Bahkan saat saya memenangkan Liga Champions, saya tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Roma saya sudah berakhir. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, hanya satu hal. "Tidak ada yang boleh menyalahkan para pendukung Roma karena tim tidak menang. Para pendukung Roma adalah mereka yang mendukung tim, dan tidak ada yang boleh menyentuh mereka."
Tekanan terhadap Arbeloa semakin meningkat
Sementara Mourinho fokus pada Benfica, tekanan terus meningkat di Santiago Bernabeu. Arbeloa ditunjuk untuk memimpin tim utama pada Januari lalu menyusul kepergian Xabi Alonso, namun ia kini berada di bawah tekanan besar akibat rentetan hasil buruk, dan pihak manajemen dilaporkan sedang mencari sosok elit untuk memimpin masa transisi. Meskipun Mourinho menjadi kandidat utama bagi Perez, ia bukanlah satu-satunya nama yang masuk dalam daftar calon untuk posisi tersebut.
Manajer-manajer ternama lainnya seperti Lionel Scaloni dari Argentina, bos USMNT Mauricio Pochettino, dan Sebastian Hoeness dari Stuttgart semuanya telah dikaitkan dengan posisi tersebut. Jika Mourinho kembali, itu akan menandai masa jabatannya yang pertama di Madrid sejak 2010-2013, periode yang ditandai oleh persaingan sengitnya dengan Barcelona asuhan Pep Guardiola.