Jose Mourinho menandatangani kontrak tiga tahun untuk kembali menjadi manajer Real Madrid
Perez memimpin reuni yang sensasional
Menurut laporan dari The Athletic, Madrid memulai negosiasi untuk menunjuk Mourinho pada 8 Mei, sebelum pelatih asal Portugal itu secara resmi menandatangani kontraknya pekan lalu. Mantan manajer Chelsea itu memilih hengkang dari Benfica, dengan menolak perpanjangan kontrak di Lisbon demi memastikan kembalinya ia ke Santiago Bernabeu hingga tahun 2029. Presiden klub, Perez, telah menjadwalkan pemilihan presiden pada 7 Juni, dan pengumuman resmi penunjukan Mourinho diperkirakan akan dilakukan setelah pemungutan suara tersebut.
Mourinho menunda keputusannya
Mourinho menunda keputusan mengenai masa depannya hingga setelah pertandingan terakhir Benfica di musim ini, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Estoril pada 16 Mei. Saat mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers, sang manajer menyebutkan bahwa ia telah ditawari perpanjangan kontrak namun lebih memilih untuk menunggu. Namun, The Athletic melaporkan bahwa ia telah secara pribadi menyampaikan keputusannya untuk hengkang kepada beberapa orang di klub Portugal tersebut, memaksa Benfica untuk membidik Marco Silva dari Fulham sebagai pengganti setelah Ruben Amorim menolak tawaran tersebut.
Perez mengambil risiko
Penunjukan ini merupakan langkah berisiko besar yang diambil oleh Perez (79 tahun), yang secara mandiri memimpin upaya merekrut Mourinho alih-alih melibatkan manajer umum klub. Madrid saat ini sedang dilanda masa-masa yang sangat bergejolak, setelah memecat Xabi Alonso pada Januari lalu sebelum pelatih sementara Alvaro Arbeloa mengundurkan diri. Perez meyakini bahwa sikap agresif khas Mourinho adalah hal yang tepat yang dibutuhkan ruang ganti yang sedang dilanda perselisihan untuk memulihkan stabilitas dan menghentikan kemerosotan performa di kompetisi domestik yang menyakitkan.
Masalah ruang ganti mulai mengemuka
Mourinho dihadapkan pada sejumlah tantangan mendesak, termasuk para pendukung yang marah dan ketegangan di dalam skuad yang semakin memuncak akibat komentar Kylian Mbappé baru-baru ini yang menyebut dirinya sebagai "pilihan keempat". Manajer tersebut juga harus menangani dampak dari perselisihan masa lalu yang melibatkan Vinicius Junior, di samping rencana perekrutan pemain pada musim panas dan restrukturisasi staf pendukung. Setelah mewarisi tim yang gagal meraih trofi besar selama beberapa musim berturut-turut, ia harus segera menyatukan ruang ganti sebelum pramusim dimulai.