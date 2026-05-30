Jose Mourinho menandatangani kontrak tiga tahun untuk kembali menjadi manajer Real Madrid

Mourinho menunda keputusan mengenai masa depannya hingga setelah pertandingan terakhir Benfica di musim ini, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Estoril pada 16 Mei. Saat mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers, sang manajer menyebutkan bahwa ia telah ditawari perpanjangan kontrak namun lebih memilih untuk menunggu. Namun, The Athletic melaporkan bahwa ia telah secara pribadi menyampaikan keputusannya untuk hengkang kepada beberapa orang di klub Portugal tersebut, memaksa Benfica untuk membidik Marco Silva dari Fulham sebagai pengganti setelah Ruben Amorim menolak tawaran tersebut.