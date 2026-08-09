AFP
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Jose Mourinho memuji 'sumber kebahagiaan' saat Vinicius Jr menolak Arsenal untuk menandatangani kontrak baru besar dengan Real Madrid
Mourinho bereaksi atas perpanjangan kontrak Vinicius Junior
Mourinho mengungkapkan kegembiraannya setelah melihat Vinicius Jr menolak minat dari Premier League untuk tetap bertahan di ibu kota Spanyol. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya menjadi subjek dorongan besar dari Arsenal, yang kabarnya siap menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Inggris, tetapi ia justru memilih memimpin era baru di bawah The Special One. Bintang Brasil itu secara resmi mengikat masa depannya untuk jangka panjang dengan raksasa Spanyol tersebut setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2032.
Berbicara setelah kemenangan pramusim 2-1 atas Ferencvaros, Mourinho menekankan betapa vitalnya perpanjangan kontrak itu bagi stabilitas klub. Juru taktik asal Portugal itu mengatakan: "Hal yang paling penting adalah perpanjangan kontrak. Memperbarui kontrak adalah sumber kebahagiaan baginya, tentu saja, tetapi itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semua."
- Getty Images Sport
The Special One meminta kesabaran untuk para bintang yang kembali
Meski kabar kontrak mencuri perhatian utama, Vinicius Jr kembali ke lapangan sebagai pemain pengganti pada babak kedua di Budapest. Mourinho cepat meredam ekspektasi terkait ketajaman winger itu saat ini setelah musim panas yang sibuk di Piala Dunia.
"Vini baru menjalani sangat sedikit sesi latihan. Saya tidak berharap dia menerima bola, lalu berlari 50 meter membawanya dan mencetak gol hari ini, kakinya masih lelah dan terkuras," jelas sang manajer dalam evaluasinya selepas pertandingan. "Dia pasti akan berada dalam kondisi yang lebih baik Rabu depan, dan Minggu setelahnya."
Muncul kekhawatiran soal kebugaran Bernardo Silva
Laga persahabatan itu juga menandai debut pemain anyar berprofil tinggi lainnya, tetapi Mourinho memberikan penilaian blak-blakan soal kondisi fisik Bernardo Silva. Sang manajer seperti biasa berbicara jujur soal kesiapan sang gelandang, dengan menyiratkan bahwa jeda mentalnya selama libur antarmusim membuat level kebugaran fisiknya menurun.
"Dia adalah pemain yang sangat penting," tambah Mourinho. "Dia pemain lain yang sedang berlibur. Dia tipe pemain yang benar-benar memutuskan diri dari pekerjaan mental dan tidak melakukan apa pun selama masa jeda, dan dia kembali dengan kebugaran fisik yang jauh lebih rendah sehingga perlu ditingkatkan. Namun Bernardo adalah pemain fantastis yang memberi kami progresi bola yang sangat baik, baik saat bermain di posisi yang lebih dalam maupun di lini tengah."
- Getty Images Sport
Membangun untuk musim baru di Bernabeu
Fokus Real Madrid kini beralih ke laga-laga persahabatan melawan Deportivo La Coruna dan Schalke seiring skuad meningkatkan intensitasnya. Dengan masa depan Vinicius Jr akhirnya terselesaikan, petinggi di Bernabeu bisa bernapas lega. Pemain Brasil itu diperkirakan akan menjadi pilar utama dalam upaya Mourinho meraih trofi pada 2026-27 setelah musim tanpa gelar musim lalu.
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