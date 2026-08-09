Mourinho mengungkapkan kegembiraannya setelah melihat Vinicius Jr menolak minat dari Premier League untuk tetap bertahan di ibu kota Spanyol. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya menjadi subjek dorongan besar dari Arsenal, yang kabarnya siap menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Inggris, tetapi ia justru memilih memimpin era baru di bawah The Special One. Bintang Brasil itu secara resmi mengikat masa depannya untuk jangka panjang dengan raksasa Spanyol tersebut setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2032.

Berbicara setelah kemenangan pramusim 2-1 atas Ferencvaros, Mourinho menekankan betapa vitalnya perpanjangan kontrak itu bagi stabilitas klub. Juru taktik asal Portugal itu mengatakan: "Hal yang paling penting adalah perpanjangan kontrak. Memperbarui kontrak adalah sumber kebahagiaan baginya, tentu saja, tetapi itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semua."