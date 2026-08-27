Mourinho dengan cepat menyoroti dampak Mbappe dalam konferensi pers usai pertandingan. Juru taktik asal Portugal itu mengungkapkan kekagumannya terhadap mentalitas elite sang pemain Prancis serta jejak bersejarahnya di Piala Dunia.

"Orang ini luar biasa," kata Mourinho kepada para wartawan setelah pertandingan. "Saya senang dia mencetak sejarah di Piala Dunia karena ada 25 pemain juara dunia, tetapi hanya satu yang abadi dalam sepakbola, yaitu pemain dengan gol terbanyak di Piala Dunia. Dia terlihat lapar untuk mencetak sejarah bersama Real Madrid."

Sang manajer juga memuji komitmen Mbappe di balik layar, dengan mencatat bahwa penyerang itu mempersingkat liburannya dua hari untuk bergabung kembali dengan skuad. Ia melanjutkan: "Saya sangat senang dengannya, secara teknis jelas tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi di dalam kelompok, dia mengambil tanggung jawab, dia kembali dua hari lebih cepat dari liburannya."

Saat ditanya soal potensi jumlah gol untuk jimat barunya itu, Mourinho tetap pragmatis. "Apakah itu 60, 40, 50? Saya tidak bisa mengatakannya," tambahnya. "Saya lebih memilih 40 gol tetapi dengan trofi, atau 40 gol dengan banyak kerja keras... Hari ini saya membiarkannya berada di lapangan selama 90 menit, saya pikir dia mungkin bisa mencetak empat gol!"







