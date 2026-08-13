Madrid melanjutkan persiapan mereka untuk musim mendatang dengan kemenangan tipis 1-0 atas Deportivo La Coruna di Riazor. Hasil itu memastikan Real Madrid meraih Trofeo Teresa Herrera untuk kesepuluh kalinya dalam sejarah gemilang klub, sekaligus menandai penampilan pertama mereka di turnamen tradisional tersebut sejak 2013. Brahim Diaz menjadi pembeda, menuntaskan sebuah pergerakan cepat sesaat sebelum jeda babak pertama untuk menjaga rekor tak terkalahkan tim sepanjang agenda musim panas.

Berbicara kepada Real Madrid TV, Mourinho menekankan pentingnya menghormati laga persahabatan itu mengingat sejarah lawan mereka. "Itu adalah pertandingan yang serius melawan tim yang kembali ke La Liga, trofi ini punya tradisi yang panjang sehingga mereka memberikan segalanya dan memaksa kami bermain serius," jelas sang manajer.