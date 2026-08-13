Getty Images Sport
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Jose Mourinho memperingatkan para bintang Real Madrid bahwa "pekerjaan sesungguhnya" dimulai pekan depan setelah kemenangan atas Deportivo
Pertandingan yang serius
Madrid melanjutkan persiapan mereka untuk musim mendatang dengan kemenangan tipis 1-0 atas Deportivo La Coruna di Riazor. Hasil itu memastikan Real Madrid meraih Trofeo Teresa Herrera untuk kesepuluh kalinya dalam sejarah gemilang klub, sekaligus menandai penampilan pertama mereka di turnamen tradisional tersebut sejak 2013. Brahim Diaz menjadi pembeda, menuntaskan sebuah pergerakan cepat sesaat sebelum jeda babak pertama untuk menjaga rekor tak terkalahkan tim sepanjang agenda musim panas.
Berbicara kepada Real Madrid TV, Mourinho menekankan pentingnya menghormati laga persahabatan itu mengingat sejarah lawan mereka. "Itu adalah pertandingan yang serius melawan tim yang kembali ke La Liga, trofi ini punya tradisi yang panjang sehingga mereka memberikan segalanya dan memaksa kami bermain serius," jelas sang manajer.
- Getty Images
Pelajaran taktis dari La Coruna
Meski skor akhir tetap tipis, penampilan itu memberi Mourinho gambaran berharga tentang bagaimana timnya akan menghadapi blok pertahanan yang kemungkinan besar akan mereka temui sepanjang musim domestik. Sang pelatih mencatat bahwa karakter permainan yang mengandalkan fisik dan taktik itu menjadi simulasi sempurna untuk kerasnya kompetisi kasta tertinggi Spanyol. Ia memuji para pemainnya atas profesionalisme mereka, khususnya kemampuan mereka mengamankan kemenangan tanpa menguras tenaga secara berlebihan sebelum pertandingan kompetitif resmi dimulai.
“Kami akan menghadapi banyak pertandingan seperti ini di La Liga, dan kami memenanginya tanpa menguras tenaga habis-habisan,” ujar mantan bos Chelsea dan Inter itu. "Anda tahu lima orang yang berada di Valdebebas. Dan pekan depan, pekerjaan sesungguhnya dimulai.”
Mengatur menit bermain
Salah satu tema utama dari periode kedua Mourinho di ibu kota Spanyol adalah pendekatannya yang teliti terhadap kebugaran pemain dan manajemen beban. Saat menghadapi Deportivo, sang manajer melakukan perubahan signifikan untuk memastikan gelandang-gelandang kuncinya tetap bugar, dengan menarik beberapa nama besar saat jeda. Ia menegaskan penolakannya untuk memforsir kelompok intinya dalam laga-laga non-kompetitif ini, sembari menekankan bahwa prioritas pada tahap musim panas ini tetap eksperimen taktis, bukan tes daya tahan individu.
“Saya harus membuat perubahan; saya tidak ingin memberi menit bermain terlalu banyak kepada pemain yang sama," kata Mourinho. "Hari ini, Fede (Federico Valverde) dan Arda [Guler] hanya bermain 45 menit. Laga ini soal menang, tetapi lebih dari itu soal bekerja dan menguji berbagai hal. Dan yang saya suka adalah bahwa dalam pertandingan seperti ini, dengan perubahan susunan pemain dan formasi, tim bermain untuk meraih hasil."
- Getty Images Sport
Membangun menuju laga pembuka musim
Laga melawan Deportivo sengaja dipilih untuk meningkatkan level persaingan bagi skuad. Mourinho terlibat besar dalam perencanaan jadwal musim panas, memastikan peningkatan tingkat kesulitan secara bertahap. Kemenangan di Galicia itu mengikuti rangkaian pertandingan yang dirancang untuk menguji para pemain secara mental maupun fisik, memastikan mereka siap tempur saat tiga poin pertama musim ini diperebutkan. Sang manajer tetap membumi dan menolak membaca terlalu jauh kemenangan trofi pada fase ekshibisi.
"Tingkat kesulitan pertandingan, seperti yang kami atur, terus meningkat," pungkas Mourinho. "Kami tahu seperti apa turnamen-turnamen ini. Nilainya ya sebatas itu bagi tim tuan rumah. Bersaing seperti ini adalah latihan yang sangat bagus bagi kami."
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