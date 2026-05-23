Jose Mourinho meminta Real Madrid untuk merekrut gelandang seharga €50 juta dan kemungkinan akan menunjuk Toni Kroos sebagai asistennya
"The Special One" membidik Hjulmand untuk merombak lini tengah
Mourinho tak membuang waktu untuk menyusun daftar kebutuhannya menjelang masa jabatannya yang kedua di ibu kota Spanyol. Di urutan teratas daftar incaran tersebut adalah pemain timnas Denmark, Hjulmand, dengan Mourinho meminta dewan direksi Real Madrid untuk menyetujui transfer bintang Sporting CP tersebut, menurut laporan COPE. Klub raksasa asal Lisbon itu diperkirakan akan mematok harga sekitar €50 juta (£43 juta) untuk kapten mereka, yang telah tampil gemilang di ajang Primeira Liga.
Pimpinan Sporting "tidak terkejut" dengan minat Madrid
Berbicara mengenai kabar yang mengaitkannya dengan Bernabeu, manajer Sporting, Rui Borges, tidak terlalu terkejut dengan minat yang ditunjukkan oleh salah satu klub terbesar di dunia. "Ketertarikan Real Madrid terhadap Hjulmand? Saya melihatnya sebagai hal yang wajar, terutama mengingat dia adalah pemain hebat dan musim-musim gemilang yang dia jalani di Sporting. Kualitasnya terlihat jelas oleh semua orang. Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Real Madrid atau klub lain menginginkannya atau membicarakannya, itu adalah tanda bahwa pekerjaan telah dilakukan. Sebagai pemimpin, hal itu membuat saya senang," kata Borges dalam wawancara baru-baru ini dengan Sport TV.
Peran mengejutkan bagi Toni Kroos dalam jajaran staf yang baru
Selain memperkuat skuad, Mourinho berencana untuk merestrukturisasi staf kepelatihan dan dinamika internal di klub. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Aitor Karanka sebagai tangan kanannya selama masa jabatannya yang pertama, pelatih berusia 63 tahun ini sangat ingin memiliki mantan pemain legendaris di sisinya. Mantan gelandang legendaris Madrid, Kroos, muncul sebagai kandidat untuk peran di balik layar, dengan Mourinho dikabarkan memandang pemain asal Jerman itu sebagai jembatan yang ideal antara ruang ganti dan dewan direksi.
Arbeloa mundur saat Perez bertaruh pada Mourinho
Jalan bagi kembalinya Mourinho telah terbuka berkat Arbeloa, yang secara resmi mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah pertandingan terakhir musim ini. Arbeloa mengambil alih pada Januari lalu, namun kesulitan membalikkan keadaan, sehingga klub pada akhirnya gagal meraih hasil memuaskan baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Terlepas dari hasil yang sulit, mantan bek ini mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas waktunya memimpin tim utama, dengan menyatakan: "Saya meninggalkan Madrid dengan rasa terima kasih yang sangat besar kepada para pemain saya. Mereka telah membuat saya menjadi lebih baik, memungkinkan saya menikmati setiap hari, mengajarkan saya banyak hal, dan menjadikan saya pelatih yang lebih baik hari ini daripada saya pada 12 atau 13 Januari lalu."
Kembalinya Mourinho dipandang sebagai pertaruhan pribadi oleh Florentino Perez, yang sangat ingin mengembalikan Real Madrid ke kejayaannya setelah dua musim tanpa gelar. Pergantian manajer ini terjadi di tengah potensi gejolak internal, dengan desas-desus pemilihan presiden yang akan datang. Perez diperkirakan akan menghadapi persaingan dari Enrique Riquelme, sehingga kesuksesan era baru di bawah Mourinho menjadi semakin krusial bagi presiden petahana. Panggung kini telah siap untuk perombakan besar-besaran, dengan Hjulmand berpotensi menjadi potongan pertama dari teka-teki dalam musim panas yang menjanjikan akan penuh drama di Bernabeu.