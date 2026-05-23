Jose Mourinho meminta Real Madrid untuk merekrut gelandang seharga €50 juta dan kemungkinan akan menunjuk Toni Kroos sebagai asistennya

Jalan bagi kembalinya Mourinho telah terbuka berkat Arbeloa, yang secara resmi mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah pertandingan terakhir musim ini. Arbeloa mengambil alih pada Januari lalu, namun kesulitan membalikkan keadaan, sehingga klub pada akhirnya gagal meraih hasil memuaskan baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Terlepas dari hasil yang sulit, mantan bek ini mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas waktunya memimpin tim utama, dengan menyatakan: "Saya meninggalkan Madrid dengan rasa terima kasih yang sangat besar kepada para pemain saya. Mereka telah membuat saya menjadi lebih baik, memungkinkan saya menikmati setiap hari, mengajarkan saya banyak hal, dan menjadikan saya pelatih yang lebih baik hari ini daripada saya pada 12 atau 13 Januari lalu."

Kembalinya Mourinho dipandang sebagai pertaruhan pribadi oleh Florentino Perez, yang sangat ingin mengembalikan Real Madrid ke kejayaannya setelah dua musim tanpa gelar. Pergantian manajer ini terjadi di tengah potensi gejolak internal, dengan desas-desus pemilihan presiden yang akan datang. Perez diperkirakan akan menghadapi persaingan dari Enrique Riquelme, sehingga kesuksesan era baru di bawah Mourinho menjadi semakin krusial bagi presiden petahana. Panggung kini telah siap untuk perombakan besar-besaran, dengan Hjulmand berpotensi menjadi potongan pertama dari teka-teki dalam musim panas yang menjanjikan akan penuh drama di Bernabeu.