Setelah kemenangan Benfica 3-1 atas Estoril yang menandai akhir musim domestik mereka, Mourinho akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya. Meskipun berhasil membawa The Eagles mencatatkan rekor tak terkalahkan di liga, finis di posisi ketiga telah memunculkan pertanyaan tentang kelangsungan jabatannya, dan sang 'Special One' tak banyak berbuat untuk meredam spekulasi tentang kepindahannya ke Bernabeu. Meski ia berbicara dengan penuh kekaguman tentang skuadnya saat ini, ia menegaskan bahwa kontak resmi dengan Los Blancos akan segera terjadi.

“Saya bahagia setiap hari di Benfica. Saya sampaikan itu kepada para pemain malam ini, bahwa sungguh, saya bahagia bersama mereka setiap hari,” kata Mourinho melalui Marca. Namun, ia segera beralih ke topik yang tak terhindarkan, menambahkan: “Saya belum mendengar apa pun dari Real Madrid, tapi tak ada di antara kita yang naif, dan ada pembicaraan antara [agen saya] Jorge [Mendes], presiden, dan manajemen klub. Saya akan berbicara langsung dengan Real Madrid minggu depan, dan saya akan mengambil keputusan saat itu. Sejauh ini, hanya ada pembicaraan antara Real Madrid dan Jorge Mendes, bukan dengan saya.”