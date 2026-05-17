Jose Mourinho membuat prediksi masa depan dengan "kemungkinan 99 persen" saat "The Special One" itu mengungkapkan kapan ia akan berbicara dengan Real Madrid di tengah rumor mengejutkan tentang kembalinya ke Santiago Bernabéu
Mourinho menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Real Madrid
Setelah kemenangan Benfica 3-1 atas Estoril yang menandai akhir musim domestik mereka, Mourinho akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya. Meskipun berhasil membawa The Eagles mencatatkan rekor tak terkalahkan di liga, finis di posisi ketiga telah memunculkan pertanyaan tentang kelangsungan jabatannya, dan sang 'Special One' tak banyak berbuat untuk meredam spekulasi tentang kepindahannya ke Bernabeu. Meski ia berbicara dengan penuh kekaguman tentang skuadnya saat ini, ia menegaskan bahwa kontak resmi dengan Los Blancos akan segera terjadi.
“Saya bahagia setiap hari di Benfica. Saya sampaikan itu kepada para pemain malam ini, bahwa sungguh, saya bahagia bersama mereka setiap hari,” kata Mourinho melalui Marca. Namun, ia segera beralih ke topik yang tak terhindarkan, menambahkan: “Saya belum mendengar apa pun dari Real Madrid, tapi tak ada di antara kita yang naif, dan ada pembicaraan antara [agen saya] Jorge [Mendes], presiden, dan manajemen klub. Saya akan berbicara langsung dengan Real Madrid minggu depan, dan saya akan mengambil keputusan saat itu. Sejauh ini, hanya ada pembicaraan antara Real Madrid dan Jorge Mendes, bukan dengan saya.”
Prediksi 99 persen
Meskipun ada godaan untuk kembali ke ibu kota Spanyol, Mourinho menegaskan bahwa tetap tinggal di Portugal tetap menjadi kemungkinan yang sangat besar. Ia menyebut tawaran kontrak baru yang menggiurkan dari presiden Benfica, Rui Costa, sebagai alasan mengapa ia mungkin akan tetap bertahan. Manajer tersebut tampaknya sedang mempertimbangkan kesetiaannya terhadap proyek di Estadio da Luz versus prestise untuk kembali ke salah satu posisi teratas di dunia sepak bola.
“Ada 99 persen kemungkinan saya akan tetap di Benfica, karena saya memiliki kontrak dengan Benfica dan, selain memiliki kontrak, saya juga mendapat tawaran perpanjangan yang belum saya lihat, tetapi agen saya mengatakan itu adalah tawaran yang sangat bagus,” kata manajer asal Portugal itu. Terlepas dari prediksi ini, ia tidak menyembunyikan fakta bahwa ada urusan serius yang sedang berlangsung, dengan menyatakan: “Agen saya telah memberi tahu saya bahwa mungkin ada situasi yang nyata & serius dengan Real Madrid, saya tidak menyangkal hal itu. Namun saat ini, saya belum menandatangani kontrak apa pun dengan Real Madrid.”
Rencana perburuan pemain dan strategi taktis
Jika kepindahan ini benar-benar terjadi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Mourinho sudah merencanakan cara untuk merombak skuad Real Madrid. Salah satu rumor paling mengejutkan melibatkan upaya merekrut pemain internasional Inggris yang saat ini bersinar di La Liga dari klub lamanya, Manchester United. Mourinho dilaporkan sangat berminat untuk secara langsung memboyong Marcus Rashford, yang berpotensi menggagalkan upaya Barcelona untuk mengubah status pinjaman sang pemain sayap menjadi transfer permanen.
Selain masalah personel, Mourinho telah mengidentifikasi beberapa masalah sistemik di Bernabeu yang menurutnya dapat ia perbaiki. Yang utama di antaranya adalah kurangnya otoritas di ruang ganti dan krisis kondisi fisik yang telah mengganggu skuad. Ia dilaporkan berniat menuntut komitmen total dan akan merombak kebijakan pramusim serta rotasi pemain klub untuk mengurangi frekuensi cedera otot yang telah menghambat tim selama dua musim terakhir.
Kendala keuangan yang dihadapi Florentino Perez
Meskipun Perez saat ini fokus pada pemilihan internal klub, upaya untuk membawa kembali Mourinho melibatkan kewajiban finansial yang cukup besar. Karena musim baru saja berakhir, telah terbuka jendela peluang tertentu yang mengharuskan Madrid bertindak cepat jika mereka ingin memicu kepergiannya. Namun, membawa manajer tersebut keluar dari Lisbon bukanlah hal yang mudah bagi raksasa Spanyol tersebut.
Menurut laporan terbaru, untuk memboyong pelatih tersebut dari Benfica, Madrid harus membayar biaya kompensasi sebesar hampir €7 juta kepada pihak Portugal. Angka ini dilaporkan telah disepakati sebagai jaminan bagi Benfica. Dengan Mourinho yang dijadwalkan bertemu dengan pejabat Madrid dalam beberapa hari ke depan, para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk melihat apakah Perez bersedia menyetujui kesepakatan tersebut dan membawa 'The Special One' kembali untuk babak kedua.