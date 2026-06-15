Jose Mourinho 'membawa semangat juang dan ketangguhan' ke Real Madrid, sementara Raul Asencio mendukung kembalinya sang manajer untuk kembali menggulingkan Barcelona dari puncak klasemen La Liga

Bek tengah Madrid, Asencio, angkat bicara mengenai kedatangan Mourinho sebagai manajer baru klub, sambil mengungkapkan antusiasme yang luar biasa terhadap proyek yang akan datang. "The Special One" siap kembali ke bangku cadangan Santiago Bernabeu, dan Asencio yakin kedatangannya akan mengembalikan tingkat daya saing yang selama ini menjadi ciri khas karier Mourinho.

Merenungkan masa jabatan pertama Mourinho di ibu kota Spanyol antara tahun 2010 dan 2013, bek berusia 23 tahun ini mengenang bagaimana sang manajer mengubah DNA tim. "Saat itu saya masih kecil, dan saya melihatnya – bagaimana dia mengubah tim, daya saing yang dia tanamkan ke dalam klub, semangat juang dan ketangguhan... Saya pikir itulah karakteristik yang membentuk saya sebagai seorang pemain," kata Asencio kepada El Desmarque.