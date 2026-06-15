AFP
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Jose Mourinho 'membawa semangat juang dan ketangguhan' ke Real Madrid, sementara Raul Asencio mendukung kembalinya sang manajer untuk kembali menggulingkan Barcelona dari puncak klasemen La Liga
Dampak dari mentalitas Mourinho
Bek tengah Madrid, Asencio, angkat bicara mengenai kedatangan Mourinho sebagai manajer baru klub, sambil mengungkapkan antusiasme yang luar biasa terhadap proyek yang akan datang. "The Special One" siap kembali ke bangku cadangan Santiago Bernabeu, dan Asencio yakin kedatangannya akan mengembalikan tingkat daya saing yang selama ini menjadi ciri khas karier Mourinho.
Merenungkan masa jabatan pertama Mourinho di ibu kota Spanyol antara tahun 2010 dan 2013, bek berusia 23 tahun ini mengenang bagaimana sang manajer mengubah DNA tim. "Saat itu saya masih kecil, dan saya melihatnya – bagaimana dia mengubah tim, daya saing yang dia tanamkan ke dalam klub, semangat juang dan ketangguhan... Saya pikir itulah karakteristik yang membentuk saya sebagai seorang pemain," kata Asencio kepada El Desmarque.
- Getty Images Sport
Mengejar rekor 100 poin
Kembalinya pelatih asal Portugal itu telah membangkitkan impian akan era keemasan baru di Bernabeu, terutama era yang mirip dengan musim bersejarah 2011-12. Pada musim tersebut, Mourinho membawa Los Blancos meraih gelar La Liga dengan rekor baru, mengumpulkan 100 poin dan mencetak 121 gol yang luar biasa, sekaligus mematahkan dominasi tim Barcelona ikonik asuhan Pep Guardiola.
Ketika ditanya apakah Madrid bisa memenangkan liga tahun depan dengan Mourinho sebagai pelatih, Asencio menjawab dengan tegas. "Ya, tentu saja. Dia yang mencetak rekor itu (100 poin dan 121 gol). Kami akan mengejarnya."
Antusiasme menyambut era baru
Meskipun merupakan produk dari akademi klub, Asencio sangat bersemangat untuk membuktikan kemampuannya di bawah asuhan manajer berpengalaman tersebut. Ia memandang perubahan taktis dan emosional ini sebagai langkah positif bagi skuad yang ingin kembali menegaskan dominasinya di Spanyol dan Eropa. Bagi Asencio, prospek bekerja di bawah sosok ternama seperti itu merupakan peluang yang akan menentukan kariernya.
Bek tersebut tidak menyembunyikan antusiasmenya menjelang pramusim, sambil mencatat bahwa suasana di sekitar klub telah berubah. "Sekarang, dengan proyek baru ini, bersama Mourinho, saya pikir ini sangat menarik, dan saya tidak sabar untuk memulainya," tambahnya, sambil menekankan kesiapannya untuk merangkul "kemarahan dan keteguhan" yang dituntut Mourinho dari para pemainnya.
- Getty Images Sport
Silva dan para pemain baru
Selain pergantian pelatih, rencana transfer Madrid pun semakin gencar. Menurut Fabrizio Romano, bintang Manchester City yang akan hengkang, Bernardo Silva, telah menyetujui untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Asencio langsung memuji pemain internasional Portugal itu, sambil mengakui bahwa kedatangannya akan sangat memperkuat opsi-opsi kreatif tim di lini tengah.
Menanggapi rumor transfer tersebut, Asencio mengatakan: "Bernardo Silva sangat, sangat bagus; kehadirannya akan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Kami akan menyambut dengan tangan terbuka segala hal yang datang dan kami yakin bahwa proyek yang mereka bangun ini luar biasa."