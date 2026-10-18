AFP
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Jose Mourinho klaim Vinicius Jr seharusnya TINGGALKAN Real Madrid demi negara tempat ia 'dihormati' di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Arsenal
Ditarik keluar, dikartu merah, dan berada di bawah tekanan
Vinicius tengah menghadapi masa sulit di ibu kota Spanyol. Penyerang sayap asal Brasil itu saat ini menjalani skorsing empat pertandingan La Liga setelah menerima kartu merah langsung saat menghadapi Villarreal. Ketegangan kembali memuncak pada pertengahan pekan ketika ia ditarik keluar lebih awal dalam kemenangan dramatis Madrid 4-3 atas Roma setelah bangkit dari ketertinggalan.
Meski berperan penting dalam keberhasilan Real Madrid menjuarai Liga Champions pada 2022 dan 2024, pemain berusia 26 tahun itu mengalami penurunan performa yang terlihat jelas. Penurunan ini membuatnya disiuli oleh sebagian penonton di Bernabeu.
Dinamika di Madrid berubah setelah kedatangan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain pada 2024. Arsenal santer dikaitkan dengan Vinicius sepanjang musim panas sebelum penyerang itu menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar yang membuatnya bertahan di Madrid hingga 2032.
- Getty Images Sport
'Saya pasti akan memaksakan diri untuk hengkang'
Berbicara menjelang laga liga Madrid melawan Sevilla, Mourinho mengaku takjub dengan ketangguhan pemain asal Brasil itu. Sang pelatih menegaskan bahwa ia tidak akan sanggup menerima perlakuan bermusuhan yang sama dari para suporter.
"Jika saya menjadi [Vinicius], berada di posisinya, saya mungkin sudah tidak berada di sini," kata Mourinho kepada wartawan. "Musim panas lalu, saya pasti sudah memaksakan kepindahan saya ke liga, negara, klub, dan stadion tempat mereka menghormatinya."
Pelatih asal Portugal itu segera menjelaskan bahwa kecintaan mendalam sang pemain kepada klub pada akhirnya membuatnya tetap berada di Spanyol.
"Ketika dia menandatangani kontrak itu, dia melakukannya karena Madrid adalah rumahnya, dan Real Madrid adalah rumahnya," tambah Mourinho. "Maksud saya sebelumnya, saya ragu apakah saya, sebagai pemain yang punya banyak pilihan, akan memiliki kekuatan mental seperti dia untuk bertahan."
Malam yang sulit di Roma
Sorotan terhadap Vinicius belakangan ini semakin tajam dalam laga Liga Champions melawan Roma. Mourinho menarik keluar pemain sayap itu pada menit ke-59, saat Madrid tertinggal 3-1, setelah ia kehilangan bola dalam proses terciptanya gol kedua Roma. Endrick, yang masuk sebagai pemain pengganti, kemudian menginspirasi kebangkitan luar biasa.
Vinicius secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya karena ditarik keluar lebih awal, tetapi tetap teguh pada pendiriannya. "Wajar jika saya marah ketika diganti, karena saya selalu ingin bermain di setiap menit, tampil sebaik mungkin, dan membantu tim," aku penyerang itu.
Ia juga mengenang perjalanannya sejak bergabung dengan Real Madrid dan tidak menghiraukan kritik yang kini datang. "Ketika saya berusia 18 tahun, banyak orang menertawakan saya dan mengatakan saya tidak akan mencetak gol sama sekali. Kini, saya sudah mencetak lebih dari 100 gol dengan seragam ini. Banyak orang meragukan saya... performa bagus akan kembali, dan gol-gol akan datang lagi. Saya yakin akan hal itu, sama sekali tidak ragu."
- Getty Images Sport
Penebusan di Liga Champions
Meski Vinicius masih harus absen dari kompetisi domestik akibat skorsing, ia tentu ingin membungkam para pengkritiknya di pentas Eropa. Mourinho telah memastikan pemain asal Brasil itu akan kembali masuk susunan pemain inti Madrid untuk laga Liga Champions mendatang melawan RB Leipzig.
Dengan Endrick berupaya mendapat lebih banyak menit bermain dan Mbappe menjadi pusat perhatian, Vinicius harus segera menemukan kembali performanya untuk meredakan tekanan yang terus meningkat dan membuktikan bahwa perpanjangan kontrak jangka panjangnya yang bernilai sangat besar memang layak diberikan.
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