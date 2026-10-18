Vinicius tengah menghadapi masa sulit di ibu kota Spanyol. Penyerang sayap asal Brasil itu saat ini menjalani skorsing empat pertandingan La Liga setelah menerima kartu merah langsung saat menghadapi Villarreal. Ketegangan kembali memuncak pada pertengahan pekan ketika ia ditarik keluar lebih awal dalam kemenangan dramatis Madrid 4-3 atas Roma setelah bangkit dari ketertinggalan.

Meski berperan penting dalam keberhasilan Real Madrid menjuarai Liga Champions pada 2022 dan 2024, pemain berusia 26 tahun itu mengalami penurunan performa yang terlihat jelas. Penurunan ini membuatnya disiuli oleh sebagian penonton di Bernabeu.

Dinamika di Madrid berubah setelah kedatangan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain pada 2024. Arsenal santer dikaitkan dengan Vinicius sepanjang musim panas sebelum penyerang itu menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar yang membuatnya bertahan di Madrid hingga 2032.



