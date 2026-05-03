AFP
Jose Mourinho kembali melontarkan kritik tajam terhadap wasit Liga Portugal setelah Porto memastikan gelar juara usai Benfica membuang keunggulan dua gol di kandang Famalicao
Persaingan perebutan gelar berakhir dengan kekecewaan
Perebutan gelar juara berakhir secara dramatis setelah Benfica membuang keunggulan yang sudah sangat meyakinkan, sehingga Porto berhasil dinobatkan sebagai juara untuk pertama kalinya sejak musim 2021-22. Mourinho menyaksikan dengan frustrasi saat timnya ambruk di kandang Famalicao setelah Nicolas Otamendi diusir pada awal babak kedua. Benfica kini berada di posisi kedua dengan 76 poin, tertinggal sembilan poin dari juara baru. Alih-alih fokus pada kegagalan taktis, sang manajer justru melampiaskan kemarahannya kepada wasit Gustavo Correia.
Mourinho mengkritik keras standar wasit
Dalam wawancara dengan Sport TV, manajer Benfica itu tidak segan-segan mengungkapkan pandangannya mengenai kinerja wasit yang menurutnya telah merusak musim ini. Ia hanya membiarkan satu pertanyaan sebelum menyampaikan penilaian tajamnya, sekaligus memberikan pengakuan kepada juara baru dan memuji ketangguhan skuadnya. Mourinho menyatakan: "Penilaian saya adalah, karena kita sudah mendekati akhir kejuaraan, saya harus mengatakan bahwa pertandingan ini sangat menggambarkan seperti apa kejuaraan ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada FC Porto karena pantas menjadi juara, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain saya atas keberanian mereka hingga hari ini, terutama hari ini."
Perhatian kini beralih ke peringkat kedua
Dengan medali emas yang kini secara matematis sudah tak mungkin diraih, klub harus segera menyesuaikan kembali prioritas mereka. Sporting kini berada di posisi ketiga dengan 73 poin, hanya tertinggal tiga poin dari Benfica, dan masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Finis di bawah rival lokal mereka yang sengit akan menjadi pil pahit yang harus ditelan. Menanggapi pertarungan mendatang untuk memperebutkan posisi runner-up, Mourinho bersikap tegas mengenai peluang mereka untuk mempertahankan posisi tersebut. Dia menambahkan: "Dan kami akan mengerahkan segala upaya untuk mencoba menciptakan keajaiban dengan tetap berada di posisi kedua dan finis di atas Sporting. Saya yakin kami akan berhasil."
Memandang ke depan untuk klub
Benfica harus segera bangkit untuk mengamankan posisi kedua yang sangat penting di tengah ancaman yang semakin mendekat. Fokus mereka saat ini beralih ke laga kandang melawan Braga yang berada di peringkat keempat pada 10 Mei, sebelum menutup musim dengan laga tandang ke markas Estoril pada 17 Mei. Yang menarik, Benfica masih berpeluang mencatatkan musim tanpa kekalahan di Liga Portugal, namun masa depan Mourinho menjadi bahan spekulasi luas di tengah kabar bahwa ia kemungkinan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas nanti.