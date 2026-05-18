Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid: Pihak yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Keputusan Kontroversial Florentino Perez untuk Membawa Kembali 'The Special One' ke Bernabeu

Hansi Flick menyambut baik penunjukan Alonso sebagai pelatih Madrid musim panas lalu, namun ia juga menyadari bahwa hal itu mungkin menjadi kabar buruk bagi Barcelona. Flick pernah berbincang dengan mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut saat masih menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jerman, dan sangat terkesan dengan filosofi sepak bola sang pelatih asal Spanyol itu.

Kedatangan Alonso juga menandakan perubahan pendekatan yang sudah lama ditunggu-tunggu di Bernabeu. Tampaknya Jose Angel Sanchez telah meyakinkan Perez untuk mengadopsi gaya permainan yang lebih modern yang mengutamakan kerja sama tim daripada individualisme.

Namun, presiden tersebut tidak pernah sepenuhnya setuju, bahkan setelah Madrid asuhan Alonso memulai musim dengan hasil yang menjanjikan, yang berpuncak pada kemenangan 2-1 di El Clasico pertama musim ini yang memungkinkan Los Blancos membuka keunggulan lima poin atas Barca di puncak klasemen.

Akibatnya, begitu hasil pertandingan memburuk, dan Perez dihadapkan pada pilihan sulit antara mendukung pelatih yang menuntut untuk membangun sesuatu yang berarti di Madrid atau menenangkan sekelompok kecil bintang yang tidak puas dipimpin oleh Vinicius Jr, pengusaha properti itu memutuskan untuk menghentikan proyek Alonso setelah hanya enam bulan.

Namun, sementara reputasi Alonso pada dasarnya telah pulih berkat kekacauan yang kini menimpa Madrid, reputasi Perez justru hancur berantakan. Dalam keputusasaannya, ia kini beralih ke Mourinho untuk mencoba memperbaiki keadaan—sama seperti yang dilakukannya pada tahun 2010.

Barca tentu akan sedikit waspada terhadap Mourinho, yang pernah memenangkan Copa del Rey dan gelar Liga selama masa jabatannya sebelumnya di Real, tetapi mereka tetap tidak akan melihat kembalinya Mourinho sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Mereka mungkin tidak sekuat 16 tahun yang lalu, tetapi Flick telah memenangkan gelar juara berturut-turut dengan skuad muda yang solid, sementara kepribadian yang kontroversial seperti Mourinho kini masuk ke ruang ganti yang terpecah belah.

Kita pun dapat mengharapkan para pemain Barca yang bersaudara dari La Masia untuk menghancurkan para pemain bayaran Madrid musim depan.