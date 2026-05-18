Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose Mourinho Real Madrid Winners Losers GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid: Pihak yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Keputusan Kontroversial Florentino Perez untuk Membawa Kembali 'The Special One' ke Bernabeu

Winners & losers
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Vinicius Junior
FEATURES

Ini benar-benar terjadi! Setelah berulang kali mengancam akan membawa Jose Mourinho kembali ke Bernabeu, Florentino Perez akhirnya benar-benar melakukannya. Pada hari Senin, berbagai laporan mengonfirmasi bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Mourinho untuk kembalinya ia sebagai pelatih untuk periode kedua, 13 tahun setelah masa jabatannya yang pertama berakhir dengan perselisihan.

Tentu saja, kabar penunjukan kembali Mourinho sudah lama dinanti. Baru bulan lalu terungkap bahwa Mourinho berada di urutan teratas daftar incaran Perez untuk menggantikan Alvaro Arbeloa, yang baru saja mengambil alih posisi dari Xabi Alonso yang dipecat secara mendadak pada Januari lalu. Namun, waktunya tetap mengejutkan.

Madrid adalah klub yang sedang mengalami krisis total, dengan presiden yang berada di bawah tekanan dan bersikap agresif, para pemain yang dirawat di rumah sakit oleh rekan setimnya, serta jutaan pendukung yang menandatangani petisi agar para striker bintang dijual. Dengan demikian, menambahkan Mourinho ke dalam situasi ini terasa seperti menuangkan bensin ke atas api yang berkobar.

Jadi, siapa saja pemenang dan pecundang utama dari keputusan yang sekaligus mengejutkan dan tak mengejutkan ini? GOAL mengulas semuanya...

  • FBL-EUR-C1-REAL-MADRIDAFP

    PEMENANG: Jose Mourinho

    Sebagai salah satu tokoh paling percaya diri di dunia sepak bola, Mourinho pasti merasa bahwa ia telah kembali ke tempat yang semestinya, yaitu melatih salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. Namun, kenyataannya adalah bahwa 'The Special One' tidak lagi seistimewa dulu.

    Benfica mungkin sangat ingin mempertahankan pelatih yang baru mereka rekrut kembali pada September lalu, tetapi empat klub tempat Mourinho pernah bekerja sebelumnya — Fenerbahce, Roma, Tottenham, dan Manchester United — semuanya senang melihat kepergiannya.

    Ketika Mourinho tiba di Madrid pada 2010, ia dianggap oleh banyak pihak netral sebagai pelatih nomor satu di dunia, setelah baru saja meraih treble bersama Inter, serta meraih kesuksesan bersejarah serupa di Chelsea dan Porto. Namun, saat ia bersiap untuk kembali, Mourinho belum pernah memenangkan gelar liga sejak 2015, sementara Conference League adalah satu-satunya trofi yang ia menangkan dalam sembilan tahun terakhir.

    Jadi, meskipun Mourinho baru-baru ini mempertanyakan kredibilitas beberapa pelatih muda yang telah ditunjuk di tim-tim papan atas, ia sendiri sebenarnya tidak melakukan apa pun dalam dekade terakhir untuk layak mendapatkan posisi prestisius tersebut. Karena alasan itu saja, ia seharusnya merasa sangat bersyukur kepada Perez karena memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki apa yang diperlukan untuk bersinar di level tertinggi.

    • Iklan
  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    PEMENANG: Florentino Perez

    Perez akhirnya berhasil mendapatkan orang yang diinginkannya... lagi! Presiden Real Madrid ini selalu meyakini bahwa dibutuhkan kepribadian khusus untuk melatih Madrid — dan sejujurnya, dia mungkin benar. Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti pada dasarnya berasal dari latar belakang yang sama, dua sosok yang tenang, santai, dan terkendali yang dihormati berkat karier bermain mereka yang gemilang. Akibatnya, keduanya terbukti sangat mahir mengendalikan emosi di ruang ganti yang dipenuhi ego yang membesar, di lingkungan yang bisa dibilang paling penuh tekanan dalam dunia sepak bola.

    Masalahnya, Mourinho tidak seperti Zidane atau Ancelotti. Dia tidak meredakan ketegangan, melainkan melontarkan 'bom kebenaran' di mana pun dia pergi dan sama sekali tidak peduli dengan konsekuensi atau korban yang ditimbulkannya. Namun, meskipun Mourinho pernah dianggap sebagai ahli motivasi, metodenya kini tidak lagi seefektif dulu. Lebih penting lagi, metodenya itu sebenarnya tidak pernah sepenuhnya berhasil di Madrid.

    Dia berhasil luar biasa dalam memecahkan dominasi Barcelona atas gelar Spanyol selama masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih, tetapi masa jabatannya yang tidak stabil dan bergejolak berakhir lebih awal karena dia kehilangan dukungan dari beberapa anggota kunci ruang ganti, termasuk dua ikon klub, Sergio Ramos dan Iker Casillas. Yang terakhir bahkan menentang kembalinya Mourinho—tetapi permohonan mantan kiper itu tak terdengar.

    Perez sangat yakin bahwa Mourinho masih merupakan orang yang tepat dan secara efektif mempertaruhkan masa jabatannya sebagai presiden atas keyakinan tersebut. Namun, ini bukanlah salah satu pertaruhan yang kemungkinan besar akan membuahkan hasil yang spektakuler. Sebaliknya, hal ini hampir pasti akan menjadi bumerang yang buruk.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PEMENANG: Barcelona

    Hansi Flick menyambut baik penunjukan Alonso sebagai pelatih Madrid musim panas lalu, namun ia juga menyadari bahwa hal itu mungkin menjadi kabar buruk bagi Barcelona. Flick pernah berbincang dengan mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut saat masih menjabat sebagai pelatih kepala timnas Jerman, dan sangat terkesan dengan filosofi sepak bola sang pelatih asal Spanyol itu.

    Kedatangan Alonso juga menandakan perubahan pendekatan yang sudah lama ditunggu-tunggu di Bernabeu. Tampaknya Jose Angel Sanchez telah meyakinkan Perez untuk mengadopsi gaya permainan yang lebih modern yang mengutamakan kerja sama tim daripada individualisme.

    Namun, presiden tersebut tidak pernah sepenuhnya setuju, bahkan setelah Madrid asuhan Alonso memulai musim dengan hasil yang menjanjikan, yang berpuncak pada kemenangan 2-1 di El Clasico pertama musim ini yang memungkinkan Los Blancos membuka keunggulan lima poin atas Barca di puncak klasemen.

    Akibatnya, begitu hasil pertandingan memburuk, dan Perez dihadapkan pada pilihan sulit antara mendukung pelatih yang menuntut untuk membangun sesuatu yang berarti di Madrid atau menenangkan sekelompok kecil bintang yang tidak puas dipimpin oleh Vinicius Jr, pengusaha properti itu memutuskan untuk menghentikan proyek Alonso setelah hanya enam bulan.

    Namun, sementara reputasi Alonso pada dasarnya telah pulih berkat kekacauan yang kini menimpa Madrid, reputasi Perez justru hancur berantakan. Dalam keputusasaannya, ia kini beralih ke Mourinho untuk mencoba memperbaiki keadaan—sama seperti yang dilakukannya pada tahun 2010.

    Barca tentu akan sedikit waspada terhadap Mourinho, yang pernah memenangkan Copa del Rey dan gelar Liga selama masa jabatannya sebelumnya di Real, tetapi mereka tetap tidak akan melihat kembalinya Mourinho sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Mereka mungkin tidak sekuat 16 tahun yang lalu, tetapi Flick telah memenangkan gelar juara berturut-turut dengan skuad muda yang solid, sementara kepribadian yang kontroversial seperti Mourinho kini masuk ke ruang ganti yang terpecah belah.

    Kita pun dapat mengharapkan para pemain Barca yang bersaudara dari La Masia untuk menghancurkan para pemain bayaran Madrid musim depan.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    PEMENANG: Vinicius Jr

    Jika Vinicius memang bermasalah dengan Alonso, seberapa besar kemungkinan pemain Brasil itu bisa menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan seseorang yang kemungkinan besar sudah dia benci secara pribadi?!

    Jangan sampai ada yang lupa, Mourinho menuduh Vinicius bertanggung jawab atas insiden mengejutkan yang kita saksikan di Estadio da Luz pada Februari lalu, ketika sang winger dihujani hinaan verbal oleh para suporter tuan rumah dan Gianluca Prestianni dari Benfica setelah mencetak gol pembuka pada leg pertama babak play-off Liga Champions di Lisbon.

    Prestianni - yang secara pengecut menutupi mulutnya dengan kausnya untuk mencegah orang melihat apa yang dia katakan - kemudian dihukum larangan bermain karena 'perilaku homofobik' terhadap Vinicius. Namun, pemain Argentina itu secara kontroversial terhindar dari hukuman atas dugaan penghinaan rasial terhadap pemain internasional Brasil tersebut - tuduhan yang selalu dibantah oleh Prestianni, bahkan saat berbicara dengan Mourinho setelah pertandingan.

    Namun, pandangan Mourinho terhadap insiden tersebut tak heran memicu kemarahan di seluruh dunia, seperti yang ia ungkapkan kepada Amazon Prime saat itu: "Saya bilang [kepada Vinicius], saat kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan berjalan kembali... Ada yang salah karena hal ini terjadi di setiap stadion. Di stadion mana pun Vinicius bermain, sesuatu selalu terjadi."

    Itu adalah pernyataan yang mengejutkan dari Mourinho, sebuah pernyataan yang tidak peka yang secara efektif menyalahkan Vinicius atas semua hinaan rasial keji yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Akibatnya, akan menarik untuk melihat apakah kedatangan Mourinho memiliki pengaruh terhadap negosiasi kontrak yang berlarut-larut antara Madrid dan Vinicius, yang akan menjadi pemain bebas transfer tahun depan dan karenanya dikaitkan dengan transfer musim panas ke salah satu klub elit Eropa lainnya.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Pemegang hak yang sah

    Suka atau benci dia, Mourinho memang sosok yang tak mungkin diabaikan. Dia mungkin tak lagi menjadi pelopor dalam hal taktik, tapi dalam hal memancing reaksi orang, pelatih asal Portugal ini tetap berada di kelasnya sendiri.

    Tidak ada yang bisa memanipulasi media sebaik Mourinho, yang pada dasarnya adalah impian setiap jurnalis karena banyaknya pernyataan singkat yang dia lontarkan setiap kali ada yang menempelkan mikrofon di depan mulutnya yang tak henti-hentinya. Tergantung pada suasana hatinya (atau niat yang sudah direncanakan sebelumnya), dia bisa menjadi lucu sekaligus menyinggung — itulah sebabnya semua orang ingin mendengarnya berbicara.

    Pada dasarnya, Mourinho masih menjadi magnet penonton, sehingga kembalinya dia ke Real setidaknya akan disambut baik oleh pemegang hak siar La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey—karena tak ada yang netral ketika berhadapan dengan sang 'Special One' yang memproklamirkan diri. Akibatnya, penggemar sepak bola di seluruh dunia akan menyaksikan setiap pekan untuk merayakan kemenangannya—atau kekalahannya.

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    PEMENANG: Sepak bola Spanyol

    Setelah Mourinho mencubit mata asisten pelatih Barcelona, Tito Vilanova, pasca El Clásico yang kembali memanas pada Agustus 2011, Gerard Piqué menuduh pelatih Madrid saat itu telah "menghancurkan sepak bola Spanyol". Bek asal Catalunya itu mungkin bukan sosok yang paling dapat dipercaya, namun ada benarnya juga.

    Seperti yang kemudian dikatakan oleh Andres Iniesta yang bersikap lembut dan jauh lebih disukai kepada La Sexta, Mourinho "menumbuhkan" iklim "kebencian" antara Madrid dan Barca yang akhirnya menimbulkan "banyak kerusakan pada tim nasional". "Anda tidak harus berasal dari Barcelona atau Real Madrid untuk mengetahui bahwa situasi ini tidak menyenangkan, dan komponen kunci dalam cerita itu adalah Mourinho," jelas pemenang Piala Dunia tersebut.

    Casillas juga percaya bahwa alasan mengapa sikap Mourinho terhadapnya berubah adalah upayanya untuk memperbaiki hubungan yang telah dirusak oleh sang pelatih.

    "Saya berbicara dengan Xavi Hernandez dan Carles Puyol," kata mantan kapten Madrid itu kepada AS pada 2016. "Saya mengatakan kita akan berakhir membebani sepak bola Spanyol dan bahwa kita perlu meredakan ketegangan di antara kita. Mungkin hal itu tidak disukai [oleh Mourinho] bahwa saya berbicara dengan orang-orang dari Barcelona untuk meredakan ketegangan..."

    Oleh karena itu, ini terasa seperti waktu terburuk bagi Mourinho untuk kembali ke Bernabeu, dengan Barca dan Madrid saat ini saling menuduh satu sama lain melakukan korupsi dan mempengaruhi pejabat. Memang, mengutip perkataan Pique pada tahun 2011, "Ini akan berakhir dengan sangat buruk."

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH