Jose Mourinho kembali ke Real Madrid?! Aktivitas Kylian Mbappe di media sosial mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis itu akan menyambut baik kedatangan pelatih asal Portugal tersebut sebagai manajer berikutnya
Mbappe memberi petunjuk di media sosial
Masa depan bangku cadangan Real Madrid telah menjadi topik utama pembicaraan di ibu kota Spanyol, seiring dengan ancaman bahwa klub tersebut akan mengakhiri musim tanpa gelar. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap jajaran kepemimpinan saat ini, Mbappe kembali memicu spekulasi dengan menyukai sebuah postingan Instagram dari @Score90 yang membahas kemungkinan pergantian manajer. Postingan tersebut menyebut Mourinho sebagai kandidat utama untuk mengambil alih di Bernabeu, menyoroti bagaimana 'The Special One' dapat mengulangi kesuksesannya sebelumnya bersama para bintang top klub saat ini.
Kembalinya hubungan dengan Portugal
Mourinho, yang saat ini melatih Benfica, tetap menjadi sosok yang sama-sama membangkitkan antusiasme sekaligus memecah belah para pendukung Real Madrid. Selama masa jabatannya sebelumnya antara tahun 2010 dan 2013, ia berhasil mematahkan dominasi Barcelona di kancah domestik, meraih gelar La Liga dengan raihan 100 poin yang memecahkan rekor sekaligus memimpin periode paling produktif dalam karier Cristiano Ronaldo.
Postingan spesifik yang disukai Mbappe itu membuat perbandingan statistik langsung antara kedua era tersebut. Grafik tersebut membandingkan performa Ronaldo sebelum dan sesudah kedatangan Mourinho di Madrid, sebelum diakhiri dengan melihat angka-angka mengesankan milik Mbappe sendiri. Saran bahwa Mourinho dapat memaksimalkan produktivitas kapten Prancis itu ke level yang lebih tinggi jelas telah menggugah hati sang pemain.
Arbeloa menghadapi tekanan yang semakin besar
Waktu terjadinya interaksi ini sangat sensitif bagi manajer saat ini, Alvaro Arbeloa. Mantan bek tersebut tengah menghadapi sorotan yang semakin tajam sementara Presiden Florentino Perez mempertimbangkan apakah akan mempertahankan jajaran kepelatihan saat ini untuk musim 2026-27. Arbeloa baru-baru ini membela posisinya dengan menyatakan: "Saya tidak berpikir revolusi diperlukan untuk memperebutkan gelar."
Terlepas dari permohonan manajer di depan publik agar ada kesinambungan, musim yang mengecewakan saat ini telah membuat banyak pihak menyerukan kehadiran sosok yang lebih berpengalaman. 'Like' dari Mbappe menunjukkan bahwa bintang utama klub tersebut mungkin menyambut baik disiplin taktis dan aura yang dibawa Mourinho, sehingga semakin membebani posisi Arbeloa menjelang musim panas yang krusial.
Ditanya mengenai 'like' tersebut, Arbeloa berkata: "Saya tidak peduli dengan likes. Dia boleh saja menyukai postingan tentang Mourinho, Julia Roberts, atau siapa pun!"
- AFP
Musim panas yang menentukan menanti Perez
Masih harus dilihat apakah aktivitas di media sosial ini akan berujung pada pendekatan resmi, tetapi hal ini jelas telah membuat dunia sepak bola waspada. Bagi klub yang hidup dari kisah-kisah epik, kembalinya Mourinho untuk bekerja sama dengan Mbappe akan menjadi salah satu berita terbesar di dunia sepak bola.
Real Madrid saat ini tertinggal sembilan poin dari rivalnya Barcelona dalam perebutan gelar Liga dan telah tersingkir dari Liga Champions, menjadikan bulan terakhir musim ini sebagai ujian berat bagi sang manajer. Semua mata kini tertuju pada Perez saat ia menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian, dengan bayang-bayang 'The Special One' sekali lagi mengancam di Bernabeu.