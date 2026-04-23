Jose Mourinho kembali ke Real Madrid?! Aktivitas Kylian Mbappe di media sosial mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis itu akan menyambut baik kedatangan pelatih asal Portugal tersebut sebagai manajer berikutnya

Waktu terjadinya interaksi ini sangat sensitif bagi manajer saat ini, Alvaro Arbeloa. Mantan bek tersebut tengah menghadapi sorotan yang semakin tajam sementara Presiden Florentino Perez mempertimbangkan apakah akan mempertahankan jajaran kepelatihan saat ini untuk musim 2026-27. Arbeloa baru-baru ini membela posisinya dengan menyatakan: "Saya tidak berpikir revolusi diperlukan untuk memperebutkan gelar."

Terlepas dari permohonan manajer di depan publik agar ada kesinambungan, musim yang mengecewakan saat ini telah membuat banyak pihak menyerukan kehadiran sosok yang lebih berpengalaman. 'Like' dari Mbappe menunjukkan bahwa bintang utama klub tersebut mungkin menyambut baik disiplin taktis dan aura yang dibawa Mourinho, sehingga semakin membebani posisi Arbeloa menjelang musim panas yang krusial.

Ditanya mengenai 'like' tersebut, Arbeloa berkata: "Saya tidak peduli dengan likes. Dia boleh saja menyukai postingan tentang Mourinho, Julia Roberts, atau siapa pun!"