AFP
Jose Mourinho kembali ke Liga Premier? Mantan manajer Chelsea dan Manchester United itu muncul sebagai kandidat terkuat untuk pindah pada bursa transfer musim panas
Petinggi Newcastle mempertimbangkan masa depan Howe
Menurut talkSPORT, pemilik Newcastle asal Arab Saudi dikabarkan tertarik dengan gagasan menunjuk sosok kelas dunia untuk memimpin fase berikutnya klub. Meskipun Eddie Howe saat ini masih mendapat dukungan dari dewan direksi, tekanan dari tribun penonton semakin meningkat akibat performa tim yang kurang memuaskan. Ada juga anggapan bahwa Howe sendiri mungkin memilih untuk mundur jika ia merasa telah mencapai batas maksimal yang bisa diraihnya bersama skuad saat ini.
The Magpies bersiap menghadapi musim panas yang penuh gejolak terlepas dari siapa yang berada di bangku cadangan. Bintang-bintang ternama seperti Sandro Tonali dan Tino Livramento dikaitkan dengan kemungkinan hengkang, sementara Anthony Gordon menarik minat serius dari Bayern Munich dan Arsenal. Jika klub perlu menjual pemain untuk membeli yang baru, manajer dengan profil seperti Mourinho dipandang oleh sebagian orang sebagai sosok yang sempurna untuk menavigasi masa transisi yang kompleks tersebut.
Alasan untuk "The Special One"
Mourinho, yang saat ini menangani klub raksasa Portugal Benfica, tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola Inggris atau Newcastle, terutama karena hubungannya yang erat dengan legenda Sir Bobby Robson saat di Barcelona.
Kepindahan ke Newcastle United akan menandai bab ke-12 dalam karier manajerial Mourinho, menyusul masa jabatannya yang legendaris di kasta tertinggi Inggris. Warisan Premier League-nya dimulai di Chelsea, di mana ia meraih gelar juara berturut-turut dalam dua musim pertamanya sebelum kembali beberapa tahun kemudian untuk merebut gelar domestik ketiganya. Mourinho kemudian mengambil alih kendali di Manchester United dari 2016 hingga 2018, membawa klub tersebut meraih gelar ganda Liga Europa dan Piala Liga pada musim perdananya serta finis di posisi kedua pada tahun berikutnya, sebelum akhirnya hengkang di tengah musim ketiganya.
Kekhawatiran terhadap metode modern Mourinho
Meskipun memiliki riwayat karier yang gemilang, banyak pihak yang meragukan apakah Mourinho merupakan pilihan yang tepat untuk Liga Premier pada tahap kariernya saat ini, karena diklaim bahwa pengaruh taktisnya telah memudar setelah masa kerjanya di Turki dan Portugal baru-baru ini. Meskipun statusnya sebagai "nama besar" mungkin mampu menarik pemain-pemain elit atau trofi, ada kekhawatiran yang cukup besar bahwa gaya kepemimpinannya yang konfrontatif dapat menimbulkan ketegangan di ruang ganti.
Pilihan alternatif yang masuk dalam daftar pendek
Jika Newcastle memutuskan untuk melepas Howe, Mourinho bukanlah satu-satunya nama yang masuk dalam radar mereka. Mantan manajer Manchester City, Roberto Mancini, juga diperkirakan akan menjadi kandidat, dengan membawa segudang pengalaman dan rekam jejak kesuksesan di Liga Premier. Selain itu, Andoni Iraola, yang akan meninggalkan Bournemouth, dilaporkan terbuka terhadap tantangan di wilayah Timur Laut jika posisi tersebut kosong.
Namun, spekulasi seputar Mourinho tetap yang paling kuat, terutama karena masa depan sang manajer kemungkinan terkait dengan panggung internasional. Ia diperkirakan akan menjadi kandidat utama untuk tim nasional Portugal setelah Piala Dunia 2026, dengan Roberto Martinez diperkirakan akan hengkang, meskipun tetap bertahan di Benfica tetap menjadi opsi. Apakah daya tarik untuk kembali ke Liga Premier bersama klub ambisius seperti Newcastle cukup untuk menggoda 'The Special One' kembali ke Inggris masih harus dilihat, namun kemungkinan tersebut sudah memicu perdebatan sengit di kalangan Toon Army.