Jose Mourinho kembali ke Liga Premier? Mantan manajer Chelsea dan Manchester United itu muncul sebagai kandidat terkuat untuk pindah pada bursa transfer musim panas

Menurut talkSPORT, pemilik Newcastle asal Arab Saudi dikabarkan tertarik dengan gagasan menunjuk sosok kelas dunia untuk memimpin fase berikutnya klub. Meskipun Eddie Howe saat ini masih mendapat dukungan dari dewan direksi, tekanan dari tribun penonton semakin meningkat akibat performa tim yang kurang memuaskan. Ada juga anggapan bahwa Howe sendiri mungkin memilih untuk mundur jika ia merasa telah mencapai batas maksimal yang bisa diraihnya bersama skuad saat ini.

The Magpies bersiap menghadapi musim panas yang penuh gejolak terlepas dari siapa yang berada di bangku cadangan. Bintang-bintang ternama seperti Sandro Tonali dan Tino Livramento dikaitkan dengan kemungkinan hengkang, sementara Anthony Gordon menarik minat serius dari Bayern Munich dan Arsenal. Jika klub perlu menjual pemain untuk membeli yang baru, manajer dengan profil seperti Mourinho dipandang oleh sebagian orang sebagai sosok yang sempurna untuk menavigasi masa transisi yang kompleks tersebut.