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Jose Mourinho ingin merekrut bek Arsenal Riccardo Calafiori sebagai bagian dari upaya peremajaan skuad Real Madrid, meskipun ia pernah mencoret pemain asal Italia itu saat masih melatih Roma
"The Special One" kembali ke Bernabeu
Kembalinya Mourinho ke Real Madrid untuk kali kedua belum dikonfirmasi secara resmi, meskipun ia dilaporkan telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun untuk kembali ke klub raksasa Spanyol tersebut. Kepindahan ini menandai kembalinya sang pelatih asal Portugal secara sensasional, yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi setelah selesainya pemilihan presiden Real Madrid akhir pekan ini, di mana petahana Florentino Perez menghadapi tantangan langka dari Enrique Riquelme.
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Mourinho mengincar bintang asal Italia dari Arsenal
Mourinho telah mengincar Calafiori sebagai bagian dari upaya peremajaan skuadnya di Bernabeu, dengan menilai bintang Arsenal tersebut sebagai kandidat ideal untuk memperkuat barisan pertahanannya. Ini merupakan langkah berani, mengingat Mourinho pernah melepas Calafiori saat masih menangani Roma — namun kini ia yakin pemain berusia 24 tahun itu akan menjadi rekrutan hebat bagi Real Madrid. Pemain asal Italia ini telah melihat nilainya meroket sejak pindah ke London Utara dengan nilai transfer £42 juta, menjadi bagian penting dalam sistem Mikel Arteta.
Pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim di saluran YouTube-nya bahwa Real Madrid telah menghubungi orang-orang terdekat sang bek untuk menanyakan ketersediaannya. Namun, memboyongnya dari Emirates bukanlah hal yang mudah. Calafiori adalah anggota skuad Arsenal yang sangat populer dan baru saja merayakan gelar juara pertama klub tersebut dalam 22 tahun.
Membangun tembok pertahanan baru
Upaya merekrut Calafiori merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat barisan pertahanan Madrid yang ingin dibuat tak terkalahkan kembali oleh Mourinho. Pelatih asal Portugal itu telah menyepakati kesepakatan untuk bek Inter, Denzel Dumfries, dan juga Ibrahima Konate, yang akan meninggalkan Liverpool. Konate siap bergabung dengan status bebas transfer sementara Dumfries memiliki klausul pelepasan sebesar €20 juta, dan Mourinho kini ingin mendatangkan bek serba bisa lainnya untuk melengkapi trio rekrutan barunya.
Calafiori bermain di Roma bersama Mourinho ketika klub Italia itu menjualnya ke Basel hanya dengan harga £1,5 juta pada 2022, sebuah keputusan yang kini tampak seperti kelalaian yang signifikan. Kemampuannya untuk bermain sebagai bek kiri dan bek tengah menjadikannya aset taktis yang sangat ingin diintegrasikan Mourinho ke dalam proyek barunya, meskipun ia telah menyingkirkannya beberapa tahun lalu di ibu kota Italia.
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Arsenal harus berjuang keras untuk mempertahankan pemain andalannya
Meskipun Arsenal memiliki stok pemain yang cukup di posisi bek kiri dengan pemain seperti Piero Hincapie dan Myles Lewis-Skelly, kehilangan pemain timnas reguler seperti Calafiori akan menjadi pukulan telak bagi proyek Arteta. Bek tersebut memang tidak masuk dalam skuad untuk final Liga Champions, meskipun saat itu ia sedang mengalami cedera. Real Madrid mungkin melihat ini sebagai peluang untuk menguji tekad Arsenal dengan mengajukan tawaran besar dalam beberapa pekan mendatang.
Dengan janji Perez untuk mendatangkan "pemain-pemain terbaik" ke Bernabeu di tengah pertarungan pemilihan, perebutan tanda tangan Calafiori diprediksi akan menjadi salah satu drama utama jendela transfer musim panas ini, seiring Mourinho memulai proses perombakan timnya di Spanyol.