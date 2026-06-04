Jose Mourinho ingin merekrut bek Arsenal Riccardo Calafiori sebagai bagian dari upaya peremajaan skuad Real Madrid, meskipun ia pernah mencoret pemain asal Italia itu saat masih melatih Roma

Mourinho telah mengincar Calafiori sebagai bagian dari upaya peremajaan skuadnya di Bernabeu, dengan menilai bintang Arsenal tersebut sebagai kandidat ideal untuk memperkuat barisan pertahanannya. Ini merupakan langkah berani, mengingat Mourinho pernah melepas Calafiori saat masih menangani Roma — namun kini ia yakin pemain berusia 24 tahun itu akan menjadi rekrutan hebat bagi Real Madrid. Pemain asal Italia ini telah melihat nilainya meroket sejak pindah ke London Utara dengan nilai transfer £42 juta, menjadi bagian penting dalam sistem Mikel Arteta.

Pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim di saluran YouTube-nya bahwa Real Madrid telah menghubungi orang-orang terdekat sang bek untuk menanyakan ketersediaannya. Namun, memboyongnya dari Emirates bukanlah hal yang mudah. Calafiori adalah anggota skuad Arsenal yang sangat populer dan baru saja merayakan gelar juara pertama klub tersebut dalam 22 tahun.