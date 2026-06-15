Jose Mourinho ingin mendatangkan bintang Borussia Dortmund untuk memperkuat lini tengah Real Madrid, namun harus bersaing dengan minat dari Manchester City dan Manchester United

Di tengah dominasi Piala Dunia yang mewarnai musim panas ini, manajer Real Madrid, Mourinho, sudah bekerja di belakang layar untuk membentuk masa depan klub raksasa Spanyol tersebut. Manajer berusia 63 tahun ini bertekad untuk memperkuat lini tengahnya dan telah mengidentifikasi Felix Nmecha sebagai sosok ideal yang dapat membawa energi dan kreativitas ke Bernabeu, seperti dilaporkan oleh Sky Sport.

Mourinho telah menanyakan ketersediaan pemain yang telah membela timnas sebanyak sembilan kali ini, yang nilainya meningkat secara signifikan setelah serangkaian penampilan dominan di Bundesliga. Namun, Los Blancos bukanlah satu-satunya yang mengejarnya, dengan raksasa Liga Premier Manchester United dan Manchester City juga mengamati situasi ini dengan cermat saat mereka berupaya memperkuat skuad mereka sendiri.



