AFP
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Jose Mourinho ingin mendatangkan bintang Borussia Dortmund untuk memperkuat lini tengah Real Madrid, namun harus bersaing dengan minat dari Manchester City dan Manchester United
"The Special One" membidik talenta asal Jerman
Di tengah dominasi Piala Dunia yang mewarnai musim panas ini, manajer Real Madrid, Mourinho, sudah bekerja di belakang layar untuk membentuk masa depan klub raksasa Spanyol tersebut. Manajer berusia 63 tahun ini bertekad untuk memperkuat lini tengahnya dan telah mengidentifikasi Felix Nmecha sebagai sosok ideal yang dapat membawa energi dan kreativitas ke Bernabeu, seperti dilaporkan oleh Sky Sport.
Mourinho telah menanyakan ketersediaan pemain yang telah membela timnas sebanyak sembilan kali ini, yang nilainya meningkat secara signifikan setelah serangkaian penampilan dominan di Bundesliga. Namun, Los Blancos bukanlah satu-satunya yang mengejarnya, dengan raksasa Liga Premier Manchester United dan Manchester City juga mengamati situasi ini dengan cermat saat mereka berupaya memperkuat skuad mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Tribun raksasa Dortmund untuk tahun 2030
Meskipun minat dari beberapa klub terbesar di Eropa semakin meningkat, Dortmund berada dalam posisi tawar yang kuat. Klub ini bertindak tegas pada awal tahun ini untuk mengikat pemain berusia 25 tahun tersebut hingga 2030, yang secara efektif memupus segala harapan akan kesepakatan dengan harga murah. Komitmen jangka panjang ini memastikan bahwa BVB memegang kendali penuh jika terjadi perang penawaran.
Yang terpenting, diketahui bahwa kontrak Nmecha memuat klausul pelepasan senilai €70 juta, namun klausul ini baru dapat diaktifkan mulai musim panas 2027. Akibatnya, klub mana pun yang ingin mendatangkan gelandang tersebut pada jendela transfer saat ini kemungkinan harus menawar dengan biaya yang sangat tinggi, jauh melebihi angka tersebut, untuk menggoda petinggi Dortmund agar bersedia menjualnya.
Kenaikan pesat di Signal Iduna Park
Perubahan yang dialami Nmecha sejak kepindahannya senilai €30 juta dari Wolfsburg pada tahun 2023 sungguh luar biasa. Awalnya didatangkan sebagai pengganti Jude Bellingham, ia kini telah mencatatkan 112 penampilan kompetitif bersama The Black and Yellows, dengan menyumbang 13 gol dan delapan assist. Peran pentingnya bagi tim juga tercermin dari status finansialnya, karena ia diprediksi akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub pada musim depan.
Pelatih Dortmund, Niko Kovac, secara terbuka mengakui pengaruh sang pemain, dengan menyatakan: "Felix berkembang ke arah yang baik. Ia adalah metronom kami di lini tengah yang mengarahkan dan memimpin permainan kami. Kami membutuhkannya. Saya senang ia berkembang dengan sangat baik."
- Getty Images Sport
Aksi heroik di Piala Dunia memicu spekulasi transfer
Gelandang ini berhasil mempertahankan performa apiknya di level klub hingga ke panggung internasional, tampil gemilang saat Jerman menghancurkan Curacao 7-1 dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Nmecha membuka skor dan mendapatkan penalti dalam pertandingan tersebut, yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pemain yang tampil gemilang di pertandingan besar. "Saya telah mengalami banyak hal luar biasa bersama klub ini dan para penggemarnya selama beberapa tahun terakhir dan sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan klub," kata Nmecha baru-baru ini. "Saya ingin membalas kepercayaan itu dengan memberikan yang terbaik untuk Borussia Dortmund."