Milan mendapat pukulan telak dalam upaya merekrut pemain remaja asal Brasil, Endrick, menjelang bursa transfer Januari mendatang. Mourinho secara pribadi turun tangan untuk mencegah kemungkinan penyerang yang dinilai sangat menjanjikan itu hengkang dengan status pinjaman, sekaligus menutup rapat peluang kepindahannya pada musim dingin.

Raksasa Italia itu berharap dapat memanfaatkan minimnya menit bermain Endrick belakangan ini untuk mencapai kesepakatan transfer pada pertengahan musim. AC Milan memandang penyerang berbakat tersebut sebagai kandidat utama untuk memperkuat skuad mereka. Namun, rencana transfer ambisius itu kini telah dipatahkan oleh sang pelatih. Mourinho tetap bertekad mempertahankan bintang muda tersebut dalam skuadnya hingga akhir musim ini.