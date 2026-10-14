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Jose Mourinho halangi kepindahan Endrick saat pelatih Real Madrid beri pukulan telak bagi harapan AC Milan untuk merekrutnya
Milan mengalami pukulan di bursa transfer
Milan mendapat pukulan telak dalam upaya merekrut pemain remaja asal Brasil, Endrick, menjelang bursa transfer Januari mendatang. Mourinho secara pribadi turun tangan untuk mencegah kemungkinan penyerang yang dinilai sangat menjanjikan itu hengkang dengan status pinjaman, sekaligus menutup rapat peluang kepindahannya pada musim dingin.
Raksasa Italia itu berharap dapat memanfaatkan minimnya menit bermain Endrick belakangan ini untuk mencapai kesepakatan transfer pada pertengahan musim. AC Milan memandang penyerang berbakat tersebut sebagai kandidat utama untuk memperkuat skuad mereka. Namun, rencana transfer ambisius itu kini telah dipatahkan oleh sang pelatih. Mourinho tetap bertekad mempertahankan bintang muda tersebut dalam skuadnya hingga akhir musim ini.
- Getty
Mourinho jelaskan absennya Endrick
Perkembangan awal Endrick terganggu oleh cedera pramusim yang membuatnya absen selama lebih dari sebulan. Kondisi fisik tersebut sangat membatasi kesempatannya untuk tampil mengesankan pada awal musim.
Berbicara kepada TNT Sports Brasil, Mourinho menjelaskan secara terbuka alasan sang penyerang belakangan ini berada di bangku cadangan. Ia memaparkan situasi taktis yang membuat Endrick tidak jadi masuk sebagai pemain pengganti.
“Memang benar saya belum memberinya kesempatan yang sesungguhnya sejak ia pulih, tetapi saat melawan Villarreal, ia hampir masuk,” ungkap Mourinho. “Lalu kami mencetak gol, dan ketika jumlah pemain kami lebih sedikit, wajar jika pelatih mempertimbangkan opsi lain.”
Mempertahankan talenta Brasil
Meski persaingan memperebutkan tempat di lini serang sangat ketat, Mourinho tetap sepenuhnya yakin akan kualitas elite dan potensi jangka panjang Endrick. Pelatih asal Portugal yang ternama itu sama sekali tidak bersedia menyetujui kepindahan sementara sang pemain dari klub demi memenuhi keinginan AC Milan.
Klub Serie A itu mengincar penyerang muda tersebut sebagai rekrutan ideal pada Januari untuk meningkatkan daya gedor lini serang mereka. Mereka meyakini peminjaman jangka pendek akan menguntungkan semua pihak karena memberi sang pemain jaminan kesempatan bermain di tim utama. Namun, jajaran petinggi klub di San Siro kini harus mencari target lain untuk memperkuat lini depan mereka.
- Getty Images Sport
Kesuksesan di depan mata
Endrick kini harus tetap bersabar dan terus berjuang keras untuk merebut tempat di susunan pemain utama Mourinho. Sang pelatih telah menegaskan bahwa pemain remaja itu pada akhirnya akan mendapat momen penting untuk menunjukkan kemampuannya.
"Saya rasa Endrick tidak perlu dipinjamkan dan saya yakin dia bisa meraih banyak kesuksesan di sini," kata Mourinho menutup pernyataannya.
Pemain muda berbakat asal Brasil itu berharap mendapat lebih banyak kesempatan bermain dalam beberapa pekan mendatang. Jadwal padat pada musim dingin akan membuka peluang lebih lanjut untuk rotasi skuad yang penting di semua kompetisi.
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