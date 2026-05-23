Jose Mourinho diminta untuk tidak ikut campur! Pelatih baru Real Madrid itu hadir dalam laga final piala Bayern di tengah rumor seputar Michael Olise - namun petinggi klub menegaskan bahwa pemain asal Prancis itu 'tak bisa dijual'

Menurut Sky Sports, Mourinho terlihat meninggalkan Hotel Adlon Kempinski di Berlin pada Sabtu sore, menyamarkan diri dengan topi biru dan kemeja kasual saat ia menuju ke Olympiastadion. Pria berusia 63 tahun itu berada di ibu kota Jerman untuk menyaksikan final DFB-Pokal antara Bayern Munich dan Stuttgart, sebuah kunjungan yang langsung memicu spekulasi mengenai rencana transfernya di musim panas ini seiring persiapannya untuk mengambil alih jabatan sebagai manajer Real Madrid.

Manajer legendaris itu didampingi oleh Hendrik Schauerte dari agensi Gestifute, yang dipimpin oleh Jorge Mendes. Dengan kembalinya Mourinho ke Los Blancos yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang, kehadirannya di tribun VIP menunjukkan bahwa persiapan untuk perombakan skuadnya di Spanyol sudah berjalan dengan baik.