Jose Mourinho diminta untuk tidak ikut campur! Pelatih baru Real Madrid itu hadir dalam laga final piala Bayern di tengah rumor seputar Michael Olise - namun petinggi klub menegaskan bahwa pemain asal Prancis itu 'tak bisa dijual'
Mourinho terlihat di final DFB-Pokal
Menurut Sky Sports, Mourinho terlihat meninggalkan Hotel Adlon Kempinski di Berlin pada Sabtu sore, menyamarkan diri dengan topi biru dan kemeja kasual saat ia menuju ke Olympiastadion. Pria berusia 63 tahun itu berada di ibu kota Jerman untuk menyaksikan final DFB-Pokal antara Bayern Munich dan Stuttgart, sebuah kunjungan yang langsung memicu spekulasi mengenai rencana transfernya di musim panas ini seiring persiapannya untuk mengambil alih jabatan sebagai manajer Real Madrid.
Manajer legendaris itu didampingi oleh Hendrik Schauerte dari agensi Gestifute, yang dipimpin oleh Jorge Mendes. Dengan kembalinya Mourinho ke Los Blancos yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari mendatang, kehadirannya di tribun VIP menunjukkan bahwa persiapan untuk perombakan skuadnya di Spanyol sudah berjalan dengan baik.
Bintang Bayern yang sedang menjadi sorotan
Bukan rahasia lagi bahwa Olise telah muncul sebagai salah satu pemain paling diminati di dunia sepak bola Eropa, dan berbagai laporan menyebutkan bahwa Mourinho adalah pengagum berat sang pemain sayap asal Prancis tersebut. Setelah tampil mengesankan sejak pindah ke Bundesliga, Olise telah diidentifikasi sebagai target yang dapat menambah daya tarik serangan Madrid musim depan.
Mourinho menjadi tamu direktur olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, namun perhatiannya tertuju sepenuhnya pada lapangan. Meskipun kesepakatan untuk membawa "The Special One" kembali ke Bernabeu masih dalam tahap finalisasi di belakang layar, misi pemantauannya di Berlin menunjukkan bahwa Olise adalah nama yang berada di urutan teratas dalam daftar incaran Mourinho.
Hoeness melontarkan peringatan keras soal transfer
Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeness, dengan cepat menanggapi rumor seputar ketertarikan Mourinho. Berbicara secara langsung mengenai kemungkinan kehilangan Olise ke klub raksasa Spanyol tersebut, legenda klub berusia 74 tahun itu menegaskan bahwa upaya apa pun untuk membujuk sang pemain meninggalkan Allianz Arena akan sia-sia.
Hoeness memberikan penolakan yang tajam terhadap misi pemantauan Mourinho. "Dia boleh saja mengawasi Olise dengan lima mata; dia tidak akan mendapatkannya," tegas presiden kehormatan Bayern itu. "Dia tetap tak bisa dijual. Saya harap saya tidak bertemu dengannya, karena dia bisa saja menghemat perjalanannya dari Madrid."
Musim yang luar biasa bagi Olise
Olise dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga musim ini. Menjelang laga melawan Stuttgart, pemain sayap ini telah mencatatkan 52 penampilan untuk Bayern di semua kompetisi musim ini, dengan catatan gemilang berupa 22 gol dan 30 assist. Penampilannya yang cemerlang termasuk saat ia mengantarkan raksasa Jerman itu mengalahkan Real Madrid di perempat final Liga Champions, di mana ia berperan sebagai pemberi assist pada leg pertama sebelum mencetak gol sendiri pada leg kedua yang krusial.