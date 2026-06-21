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Jose Mourinho diberi status khusus dalam urusan transfer di Real Madrid - di mana ‘The Special One’ tengah ‘membangun tim untuk meraih kemenangan segera’ di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Enzo Fernandez dan Ruben Dias
Puncak Santo Mauro mengubah dinamika kekuasaan
Pada Selasa, 9 Juni, hanya beberapa hari sebelum kick-off Piala Dunia 2026, sebuah pertemuan krusial di Hotel Santo Mauro, Madrid, menandai awal babak baru bagi Los Blancos. Mourinho duduk bersama direktur jenderal Jose Angel Sanchez, kepala pemandu bakat Juni Calafat, dan agen top Jorge Mendes untuk merancang perombakan besar-besaran di musim panas ini.
Sementara manajer sebelumnya seperti Carlo Ancelotti sering kali mendapati permintaan mereka untuk penambahan pemain diabaikan, sumber ESPN menunjukkan bahwa "The Special One" kini menjadi arsitek utama kebijakan perekrutan klub.
Bukti perubahan ini terlihat dari angka-angka. Pada tahun 2025, rata-rata usia pemain yang didatangkan Madrid hanya 21 tahun. Musim panas ini, dengan kedatangan Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate — serta Denzel Dumfries yang diperkirakan segera bergabung — rata-rata usia tersebut telah naik menjadi hampir 29 tahun.
Mourinho tidak sedang merancang tim untuk masa depan; ia sedang membangun tim untuk meraih kemenangan saat ini, dengan lebih memilih para pemain veteran yang telah teruji dalam pertempuran daripada bintang muda yang belum teruji.
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Cucurella dan Silva memimpin upaya penguatan pengalaman
Akuisisi cepat Cucurella dari Chelsea senilai 55 juta euro ini menyoroti pengaruh baru yang dimiliki Mourinho. Bek tersebut dilaporkan terkesan oleh pengetahuan mendalam Mourinho mengenai penampilannya di masa lalu di Liga Champions.
Upaya merekrut Bernardo Silva juga tak kalah menentukan. Saat bersiap hengkang dari Manchester City dengan status bebas transfer, Silva menjadi incaran serius Atletico Madrid dan Barcelona. Namun, Mourinho bersikeras agar pemain internasional Portugal itu dijadikan prioritas utama.
Menyusul intervensi sang manajer, Madrid bergerak cepat untuk mengamankan pemain berusia 31 tahun itu dengan kontrak berdurasi dua tahun. Silva membawa rekam jejak kemenangan ke lini tengah yang menurut Mourinho membutuhkan lebih banyak “kepemimpinan, kerja keras tanpa henti, dan semangat kompetitif yang tinggi”.
Target potensial Mourinho lainnya
Dengan Eder Militao yang sedang berjuang melawan cedera dan Antonio Rudiger yang akan genap berusia 33 tahun, Mourinho juga memprioritaskan stabilitas pertahanan. Konate telah bergabung setelah kontraknya di Liverpool berakhir, sementara Dumfries akan didatangkan dari Inter Milan dengan biaya €20 juta untuk menggantikan Dani Carvajal yang hengkang.
Pengeluaran ini tampaknya tidak akan berhenti di situ. Real Madrid masih memburu gelandang elit lainnya dan bek tengah kelas atas. Enzo Fernandez dari Chelsea, yang tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain di ibu kota Spanyol, dikabarkan berada di urutan teratas daftar incaran.
Sementara itu, Ruben Dias dari Manchester City disebut-sebut sebagai calon jangkar pertahanan. Mateus Fernandes dari West Ham dan bintang muda Lille, Ayyoub Bouaddi, juga sedang dipantau seiring upaya Mourinho untuk semakin memperkuat lini tengahnya.
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Mengelola proses hengkang pemain dan dilema Vinicius Junior
Filosofi "menang sekarang" tak terelakkan akan berarti beberapa pemain skuad saat ini akan dilepas. Untuk memberi ruang bagi pemain baru, klub dikabarkan berencana mengakhiri kontrak Dani Ceballos setahun lebih awal. Pertanyaan yang lebih besar masih mengemuka terkait lini serang, di mana Florentino Perez telah mempertimbangkan transfer senilai €150 juta untuk Julian Alvarez. Namun, bayangan terbesar yang menggantung di atas Bernabeu adalah masa depan Vinicius Junior, yang kontraknya saat ini berakhir pada 2027.
Menurut ESPN, bintang Brasil tersebut ingin tetap bertahan di klub, namun negosiasi ditunda hingga setelah Piala Dunia. Real Madrid kini berada di persimpangan jalan yang kritis: memenuhi tuntutan gaji yang sangat besar dari pemain berusia 25 tahun itu atau mempertimbangkan penjualan yang menguntungkan pada musim panas ini untuk menghindari kehilangan dia tanpa mendapatkan apa-apa di masa depan.
Di klub yang secara tradisional mengharapkan para pelatih untuk bekerja dengan sumber daya yang tersedia, pendapat Mourinho akan memiliki pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menentukan apakah sang pemain sayap akan tetap menjadi wajah dari proyek ini.