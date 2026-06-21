Jose Mourinho diberi status khusus dalam urusan transfer di Real Madrid - di mana ‘The Special One’ tengah ‘membangun tim untuk meraih kemenangan segera’ di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Enzo Fernandez dan Ruben Dias

Pada Selasa, 9 Juni, hanya beberapa hari sebelum kick-off Piala Dunia 2026, sebuah pertemuan krusial di Hotel Santo Mauro, Madrid, menandai awal babak baru bagi Los Blancos. Mourinho duduk bersama direktur jenderal Jose Angel Sanchez, kepala pemandu bakat Juni Calafat, dan agen top Jorge Mendes untuk merancang perombakan besar-besaran di musim panas ini.

Sementara manajer sebelumnya seperti Carlo Ancelotti sering kali mendapati permintaan mereka untuk penambahan pemain diabaikan, sumber ESPN menunjukkan bahwa "The Special One" kini menjadi arsitek utama kebijakan perekrutan klub.

Bukti perubahan ini terlihat dari angka-angka. Pada tahun 2025, rata-rata usia pemain yang didatangkan Madrid hanya 21 tahun. Musim panas ini, dengan kedatangan Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate — serta Denzel Dumfries yang diperkirakan segera bergabung — rata-rata usia tersebut telah naik menjadi hampir 29 tahun.

Mourinho tidak sedang merancang tim untuk masa depan; ia sedang membangun tim untuk meraih kemenangan saat ini, dengan lebih memilih para pemain veteran yang telah teruji dalam pertempuran daripada bintang muda yang belum teruji.



