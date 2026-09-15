Getty Images Sport
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Jose Mourinho dan bintang-bintang Real Madrid MURKA saat kontroversi perwasitan meledak terkait 'standar ganda' Barcelona
Kemarahan internal atas kriteria perwasitan
Real Madrid saat ini menempati posisi kedua di klasemen La Liga, setelah meraih empat kemenangan dari lima pertandingan pembuka mereka. Meski tetap membayangi Barcelona yang tampil sempurna, suasana di balik layar jauh dari kata perayaan. Menurut laporan dari jurnalis El Chiringuito TV Juanfe Sanz, gelombang kemarahan telah merasuki ruang ganti dan kantor staf pelatih.
Titik pemicu spesifik dari kekecewaan ini melibatkan perbandingan sejumlah insiden besar baru-baru ini. Laporan itu menyebut hierarki Madrid menyoroti penalti yang diberikan kepada Lamine Yamal dari Barcelona, lalu membandingkannya dengan dua tekel fisik serupa yang melibatkan pemain Real Madrid dan tidak dihukum. Bagi Mourinho dan stafnya, persoalannya belum tentu soal satu keputusan yang salah, melainkan ketiadaan standar yang seragam di seluruh liga.
- AFP
Tuntutan untuk konsistensi dan perlindungan
Staf teknis yang dipimpin Mourinho sangat khawatir bahwa perbedaan ini bisa berdampak signifikan pada perburuan gelar. Manajer asal Portugal itu, yang dikenal protektif terhadap para pemainnya, dilaporkan sejalan dengan pandangan skuad bahwa bintang seperti Vinicius Jr. membutuhkan perlindungan yang lebih konsisten dari ofisial pertandingan.
Meski klub belum sampai mengklaim keputusan-keputusan itu secara objektif salah, mereka sangat mengkritik interpretasi subjektif yang digunakan ofisial La Liga. Ini merupakan keluhan lama dalam sepak bola Spanyol, tetapi intensitas frustrasi saat ini mengindikasikan keretakan yang kian dalam antara klub ibu kota dan badan perwasitan.
Tantangan Mourinho untuk menjaga fokus
Mengelola amarah internal ini akan menjadi salah satu tugas paling penting Mourinho saat ia mempersiapkan diri untuk laga mendatang melawan Elche. Meski sang pelatih merasakan frustrasi yang sama dengan para pemainnya, ia sangat menyadari bahwa mentalitas terkepung bisa menjadi pedang bermata dua.
Sejarah menunjukkan bahwa membiarkan frustrasi terhadap kepemimpinan wasit mendominasi narasi dapat menyebabkan hilangnya ketenangan saat pertandingan. Mourinho kemungkinan akan mengingatkan skuadnya bahwa cara paling efektif untuk melawan keputusan wasit yang tidak konsisten adalah memenangi pertandingan dengan sangat meyakinkan sehingga keputusan-keputusan tipis kehilangan signifikansinya. Namun, sikap klub tetap tegas karena mereka berharap insiden yang sebanding dinilai dengan kriteria yang sebanding.
- Getty Images Sport
Rotasi skuad di tengah kontroversi
Di tengah drama kepemimpinan wasit, Real Madrid juga harus menjalani jadwal padat dan daftar cedera yang kian panjang. Skuad akan bertolak ke Elche tanpa Eder Militao, Rodrygo Goes, dan Ferland Mendy, sehingga memaksa Mourinho memanfaatkan kedalaman skuadnya. Rotasi di lini belakang diperkirakan akan dilakukan, dengan Dean Huijsen kemungkinan berduet dengan Ibrahima Konate di jantung pertahanan.
Lebih ke depan, penampilan impresif Arda Guler membuatnya berpeluang menjadi starter di sayap kanan, sementara Kylian Mbappe tetap menjadi tumpuan serangan. Mbappe sudah mencetak enam gol dalam lima penampilan di La Liga musim ini, tetapi saat ini ia sedang berupaya mengakhiri puasa gol tujuh bulan dalam laga tandang liga.
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