Real Madrid saat ini menempati posisi kedua di klasemen La Liga, setelah meraih empat kemenangan dari lima pertandingan pembuka mereka. Meski tetap membayangi Barcelona yang tampil sempurna, suasana di balik layar jauh dari kata perayaan. Menurut laporan dari jurnalis El Chiringuito TV Juanfe Sanz, gelombang kemarahan telah merasuki ruang ganti dan kantor staf pelatih.

Titik pemicu spesifik dari kekecewaan ini melibatkan perbandingan sejumlah insiden besar baru-baru ini. Laporan itu menyebut hierarki Madrid menyoroti penalti yang diberikan kepada Lamine Yamal dari Barcelona, lalu membandingkannya dengan dua tekel fisik serupa yang melibatkan pemain Real Madrid dan tidak dihukum. Bagi Mourinho dan stafnya, persoalannya belum tentu soal satu keputusan yang salah, melainkan ketiadaan standar yang seragam di seluruh liga.



