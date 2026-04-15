Jose Mourinho dan Andre Villas-Boas tetap menjalin komunikasi meskipun ada persaingan antara pelatih Benfica dan presiden Porto
Rasa hormat yang tak tergoyahkan di tengah perbedaan
Duo asal Portugal ini pernah menjalani masa kejayaan bersama, meraih berbagai gelar domestik dan Eropa selama masa-masa gemilang mereka di Porto, Chelsea, dan Milan, dengan Mourinho sebagai pelatih kepala dan Villas-Boas sebagai bagian dari stafnya. Meskipun kini mereka harus bersaing sengit satu sama lain untuk merebut supremasi domestik di Portugal, semangat kompetitif tersebut tak memadamkan rasa saling mengagumi di antara mereka. Villas-Boas menekankan bahwa sejarah bersama mereka menjadi landasan persahabatan yang dengan mudah melampaui batas-batas persaingan mereka saat ini.
Kemitraan bersejarah para juara
Sebelum menjabat sebagai pelatih, Villas-Boas menghabiskan tujuh tahun sebagai analis lawan untuk Mourinho. Menanggapi hubungan mereka saat ini, Villas-Boas mengatakan kepada Marca: "Porto dan seluruh penggemarnya sempat memberikan penghormatan kepada Jose saat ia meninggalkan Fenerbahce, sebelum bergabung dengan Benfica, rival besar kami. Saya rasa itu penting.
"Saat ini, dia adalah pelatih Benfica dan sesekali kami bertukar pesan dengan menghormati klub masing-masing karena kami berjuang untuk tujuan yang sama: memenangkan Liga."
Kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Eropa
Kemitraan hebat mereka dimulai pada tahun 2002, dengan meraih gelar juara Liga Portugal dua kali berturut-turut serta berbagai prestasi di kancah Eropa. Selama berkarier di Porto, keduanya menjuarai Piala UEFA pada musim 2002–03, yang kemudian disusul oleh gelar tertinggi, Liga Champions, pada musim 2003–04. Mereka juga mengangkat trofi Piala Portugal dan Piala Super Portugal.
Ketika Mourinho pindah ke London untuk melatih Chelsea, analis tepercaya itu pun mengikutinya. Bersama-sama, mereka menaklukkan Inggris, dengan meraih dua gelar Liga Premier, dua Piala Liga, satu Piala FA, dan Community Shield. Perjalanan mereka berlanjut di Inter, di mana mereka merebut gelar Serie A dan Piala Super Italia selama musim 2008-09 sebelum Villas-Boas hengkang untuk memulai karier kepelatihannya sendiri.
Pertarungan sengit memperebutkan supremasi domestik
Musim ini menyoroti tekanan besar yang dihadapi kedua pelatih tersebut. Porto saat ini berada di puncak klasemen dengan 76 poin dari 29 pertandingan, unggul tujuh poin atas Benfica yang berada di posisi ketiga. Mourinho telah memimpin 46 pertandingan di semua kompetisi tahun ini, dengan meraih 26 kemenangan. Menjelang ke depan, kedua klub akan menghadapi pertandingan krusial yang akan menentukan nasib musim mereka. Porto akan bertandang ke Inggris besok untuk laga perempat final Liga Europa yang krusial melawan Nottingham Forest setelah hasil imbang 1-1. Sementara itu, Benfica bersiap untuk laga besar di kompetisi domestik pada Minggu melawan Sporting CP yang berada di posisi kedua untuk menjaga harapan gelar mereka yang semakin tipis.