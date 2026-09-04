Jose Mourinho buat keputusan BRUTAL di Liga Champions saat bintang senior Real Madrid dicoret dari skuad

Real Madrid telah menyerahkan skuad berisi 25 pemain mereka untuk fase liga Liga Champions, dengan Mendy menjadi nama terbesar yang dicoret. Pemain internasional Prancis itu mengalami masalah otot di kaki kanannya pada Mei dan sejak saat itu belum tampil lagi untuk Real Madrid.

Sementara sesama bintang yang tengah menepi, Eder Militao dan Rodrygo Goes, tetap mempertahankan tempat mereka di kompetisi Eropa, Mourinho memilih untuk tidak mendaftarkan bek kiri yang cedera tersebut. Absennya Mendy membuka jalan bagi rekrutan anyar berusia 19 tahun, Sergio Martinez, yang datang dari Racing Santander setelah Madrid mengaktifkan klausul rilisnya senilai €3 juta.

Martinez awalnya direkrut untuk tim cadangan klub, Castilla. Namun, gelandang remaja itu sudah membuat manajer asal Portugal tersebut terkesan dalam sesi latihan tim utama, sehingga mendapat promosi mengejutkan ke daftar skuad senior untuk kompetisi Eropa bersama 11 talenta muda lainnya.



