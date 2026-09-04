Getty
Diterjemahkan oleh
Jose Mourinho buat keputusan BRUTAL di Liga Champions saat bintang senior Real Madrid dicoret dari skuad
Mendy absen dari skuad Eropa
Real Madrid telah menyerahkan skuad berisi 25 pemain mereka untuk fase liga Liga Champions, dengan Mendy menjadi nama terbesar yang dicoret. Pemain internasional Prancis itu mengalami masalah otot di kaki kanannya pada Mei dan sejak saat itu belum tampil lagi untuk Real Madrid.
Sementara sesama bintang yang tengah menepi, Eder Militao dan Rodrygo Goes, tetap mempertahankan tempat mereka di kompetisi Eropa, Mourinho memilih untuk tidak mendaftarkan bek kiri yang cedera tersebut. Absennya Mendy membuka jalan bagi rekrutan anyar berusia 19 tahun, Sergio Martinez, yang datang dari Racing Santander setelah Madrid mengaktifkan klausul rilisnya senilai €3 juta.
Martinez awalnya direkrut untuk tim cadangan klub, Castilla. Namun, gelandang remaja itu sudah membuat manajer asal Portugal tersebut terkesan dalam sesi latihan tim utama, sehingga mendapat promosi mengejutkan ke daftar skuad senior untuk kompetisi Eropa bersama 11 talenta muda lainnya.
- (C)Getty Images
Perubahan taktik dan perlindungan lini pertahanan
Keputusan Mourinho menyoroti pergeseran hierarki di sisi kiri pertahanan Madrid. Mendy telah merosot dalam urutan pilihan di Santiago Bernabeu setelah kedatangan Marc Cucurella dan Alvaro Carreras, membuat sang manajer nyaman menjalani fase grup Eropa tanpa dirinya.
Kelebihan stok di lini pertahanan sangat kontras dengan krisis yang kian membesar di lini tengah di ibu kota Spanyol. Sejumlah absensi pemain papan atas di area tengah lapangan memaksa Mourinho memikirkan ulang alokasi skuadnya, sehingga masuknya Martinez menjadi kebutuhan taktis, bukan sekadar ganjaran pengembangan.
Krisis pemilihan gelandang membayangi
Madrid menghadapi krisis kekurangan pemain yang parah menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Inter pada 8 September. Rekrutan musim panas Bernardo Silva harus menjalani skorsing setelah menerima kartu merah akibat handball disengaja saat menghadapi Real Madrid ketika menjadi kapten Manchester City musim lalu.
Arda Guler dan Eduardo Camavinga juga terkena skors untuk bentrokan Eropa di Bernabeu. Selain itu, Aurelien Tchouameni diperkirakan absen karena masalah otot, sementara Thiago Pitarch masih sangat diragukan.
Lini tengah yang terkuras ini membuat Mourinho kelimpungan mencari opsi melawan juara Italia tersebut. Promosi cepat Martinez memastikan klub memiliki pelapis penting di area tengah lapangan, mengubah prospek pengembangan menjadi aset tim utama yang langsung siap pakai.
- Getty Images Sport
Tugas domestik sebelum ujian di Italia
Sebelum mengalihkan fokus ke Liga Champions, Madrid kembali beraksi di La Liga dengan menghadapi Real Betis. Martinez bisa menjalani debut seniornya untuk Real Madrid dalam laga domestik itu, setelah sebelumnya sudah mencatatkan penampilan perdananya di kasta tertinggi bersama Santander.
Mourinho kemudian akan menyiapkan skuadnya yang menipis untuk menyambut kunjungan Inter pekan depan. Laga pembuka di Eropa itu akan sangat menguji kedalaman lini tengah Madrid, yang berpotensi memberi Martinez kesempatan untuk naik panggung di level tertinggi benua.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami