Jose Mourinho bertemu dengan Florentino Perez untuk menyampaikan syarat-syarat kembalinya ke Real Madrid
Pertemuan rahasia di Madrid
"The Special One" tampaknya akan menjalani babak baru yang sensasional di ibu kota Spanyol. Menurut laporan dari Esdiario dan jurnalis Sergio Valentin, Mourinho dan Perez telah melakukan konferensi video selama sekitar satu jam untuk membahas kemungkinan kembalinya Mourinho ke bangku cadangan Real Madrid.
Pertemuan tersebut dilaporkan dihadiri oleh perwakilan lama Mourinho, Jorge Mendes, meskipun agen top tersebut dikatakan lebih berperan sebagai pengamat. Jalur komunikasi langsung ini muncul di saat tekanan terhadap staf kepelatihan saat ini telah mencapai titik kritis setelah musim yang mengecewakan dan meningkatnya ketidakpastian internal.
Persyaratan Mourinho yang tidak bisa ditawar-tawar
Meskipun prospek reuni itu benar-benar terbuka, pelatih asal Portugal itu tidak bersedia kembali ke Bernabeu tanpa kendali penuh. Mourinho, yang saat ini melatih Benfica dengan kontrak yang berlaku hingga 2027, dilaporkan telah mengajukan serangkaian syarat yang tidak bisa ditawar-tawar yang harus dipenuhi oleh Perez sebelum ia setuju untuk memimpin proyek tersebut sekali lagi. Menariknya, tuntutan-tuntutan ini tidak berfokus pada gaji pribadinya atau paket finansial.
Sebaliknya, Mourinho menuntut perombakan total terhadap fungsi internal klub. Dia dilaporkan meminta kendali penuh atas urusan olahraga, restrukturisasi departemen medis, dan wewenang disiplin penuh atas skuad. Persyaratan ini menyoroti keinginannya untuk menghindari politik internal yang mengganggu bulan-bulan terakhir masa jabatannya yang pertama antara 2010 dan 2013, periode di mana ia membawa tim meraih satu gelar masing-masing di La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana.
Pendapat yang terbelah di Bernabeu
Kabar tentang kemungkinan kembalinya Mourinho langsung memecah belah basis penggemar Real Madrid. Bagi banyak orang, ia tetaplah manajer yang mematahkan dominasi Barcelona dan menanamkan mentalitas "pembunuh" yang haus kemenangan dalam skuad selama salah satu era paling kompetitif dalam sejarah La Liga. Pengalaman dan kedisiplinan taktisnya dipandang oleh para pendukung sebagai obat mujarab bagi kurangnya konsistensi skuad saat ini.
Namun, yang lain tetap waspada terhadap beban masa lalu yang melekat pada mantan bos Chelsea dan Manchester United ini. Masa jabatannya yang pertama berakhir dengan ruang ganti yang terpecah belah dan perselisihan publik dengan para legenda klub, sebuah kenangan yang masih membekas bagi sebagian penggemar Madridismo. Prospek untuk membawa kembali sosok yang mudah memicu kontroversi ini dipandang oleh sebagian orang sebagai langkah mundur, bukan solusi yang berwawasan ke depan.
Kini giliran Perez yang bertindak
Meskipun negosiasi berlangsung rumit, Mourinho belum menutup pintu bagi klub dengan gelar juara Eropa terbanyak itu. Ia masih membiarkan kemungkinan itu terbuka, namun keputusan akhir kini berada di tangan presiden. Perez diperkirakan akan mempertimbangkan tuntutan struktural Mourinho dibandingkan dengan kandidat potensial lainnya, seperti Unai Emery, yang juga dikaitkan dengan posisi tersebut.
Perez diperkirakan akan memberikan tanggapannya kepada Mourinho pada minggu depan. Apakah klub bersedia memberikan manajer tersebut tingkat kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ia inginkan tetap menjadi titik krusial. Jika kesepakatan tercapai, hal itu akan menandai dimulainya salah satu babak kedua yang paling dramatis dan dinantikan dalam sejarah olahraga ini.