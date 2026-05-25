Jose Mourinho berpotensi membebani Real Madrid sebesar €15 juta karena sang pelatih menunda pemicu klausul pelepasan dari Benfica

Pelatih veteran asal Portugal itu secara luas diperkirakan akan menjadi pelatih baru Real Madrid, namun prosesnya saat ini terhambat oleh kendala administratif sementara.

MenurutRTP, alasan utama penundaan ini adalah munculnya drama politik di Bernabeu, di mana Florentino Perez menghadapi pemilihan presiden yang diperebutkan untuk pertama kalinya dalam dua dekade.

Meskipun dilaporkan telah ada kesepakatan lisan untuk kontrak tiga tahun, Perez terpaksa memprioritaskan kampanyenya melawan penantangnya, Enrique Riquelme. Persaingan kekuasaan internal ini telah menghalangi penandatanganan dokumen secara resmi, yang berarti Mourinho secara teknis tetap terikat dengan perannya saat ini di Benfica selama pemungutan suara masih berlangsung.



