AFP
Jose Mourinho berpotensi membebani Real Madrid sebesar €15 juta karena sang pelatih menunda pemicu klausul pelepasan dari Benfica
Penundaan pemilihan presiden menunda pengumuman di Madrid
Pelatih veteran asal Portugal itu secara luas diperkirakan akan menjadi pelatih baru Real Madrid, namun prosesnya saat ini terhambat oleh kendala administratif sementara.
MenurutRTP, alasan utama penundaan ini adalah munculnya drama politik di Bernabeu, di mana Florentino Perez menghadapi pemilihan presiden yang diperebutkan untuk pertama kalinya dalam dua dekade.
Meskipun dilaporkan telah ada kesepakatan lisan untuk kontrak tiga tahun, Perez terpaksa memprioritaskan kampanyenya melawan penantangnya, Enrique Riquelme. Persaingan kekuasaan internal ini telah menghalangi penandatanganan dokumen secara resmi, yang berarti Mourinho secara teknis tetap terikat dengan perannya saat ini di Benfica selama pemungutan suara masih berlangsung.
Keuntungan besar Benfica seiring berakhirnya klausul
Penundaan ini ternyata berakibat mahal bagi raksasa Spanyol tersebut. Jangka waktu khusus yang memungkinkan Real Madrid mengaktifkan klausul pelepasan dengan harga diskon sebesar €7 juta telah resmi berakhir pada Selasa, 26 Mei. Akibatnya, pihak-pihak yang tertarik kini harus membayar jumlah yang jauh lebih tinggi untuk memboyong mantan manajer Chelsea dan Manchester United itu dari Lisbon.
Dengan berlalunya batas waktu tersebut, klausul pelepasan Mourinho di Benfica melonjak menjadi €15 juta. Perkembangan ini memberikan posisi tawar yang jauh lebih kuat bagi presiden Benfica, Rui Costa, dalam negosiasi, karena klub Portugal tersebut kini dapat menuntut pembayaran penuh atau memaksa Los Blancos untuk melakukan negosiasi langsung dan sulit guna mencapai kompromi.
Urusan yang belum tuntas bagi The Special One
Terlepas dari berbagai kendala finansial dan politik, Mourinho tetap tak gentar dan sepenuhnya berkomitmen pada kepindahan ini. Ia pernah menghabiskan tiga musim di ibu kota Spanyol antara tahun 2010 dan 2013, meraih gelar La Liga dengan raihan 100 poin yang memecahkan rekor, namun gagal mengantarkan klub tersebut meraih gelar Decima yang telah lama dinanti selama periode tersebut.
Ia memandang kembalinya ini 13 tahun kemudian sebagai kesempatan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ketentuan perjanjian baru tersebut dilaporkan dibangun berdasarkan kemampuannya untuk mengembalikan dominasi domestik; meskipun kontrak dasarnya berlaku selama tiga tahun, terdapat klausul berbasis kinerja yang akan memperkuat masa jabatannya jika ia berhasil membawa gelar liga kembali ke Bernabeu dalam 24 bulan pertama masa jabatannya.
Benfica mengincar Silva sebagai calon pengganti
Situasi ini telah membuat perencanaan musim panas Benfica terhenti, terutama setelah mereka gagal memastikan tiket otomatis ke babak grup Liga Europa. Rui Costa kini menghadapi tekanan yang semakin besar dari para pendukung untuk segera menyelesaikan kebuntuan terkait penunjukan manajer agar klub dapat memulai persiapan pramusim dengan serius.
Setelah dilaporkan ditolak oleh Ruben Amorim, The Eagles kini mengalihkan perhatian mereka ke Marco Silva dari Fulham. Benfica sedang berupaya keras meyakinkan Silva untuk meninggalkan Liga Premier dan kembali ke Portugal guna mengisi posisi kosong yang pasti akan ditinggalkan Mourinho begitu pemilihan di Madrid selesai dan biaya transfer sebesar €15 juta diselesaikan.