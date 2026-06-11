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Jose Mourinho berhasil memikat Bernardo Silva! Mantan bintang Man City itu kini berada dalam ketidakpastian di Barcelona, sementara Real Madrid menjadikannya target utama transfer
Mourinho menggagalkan kepindahan gelandang ke Spanyol
Menurut AS, mantan manajer Manchester United dan Chelsea itu telah menempatkan Silva di urutan teratas daftar incaran untuk Bernabeu. Gelandang serang berusia 31 tahun itu, yang tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah mengakhiri masa bakti sembilan tahun yang sarat gelar di Manchester City, sebelumnya telah gencar melakukan negosiasi untuk pindah ke Barcelona. Silva telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, dengan kabar mengenai kemungkinan transfer tersebut berulang kali muncul selama bertahun-tahun.
Namun, Florentino Perez dan jajaran petinggi Madrid telah secara agresif menyetujui dorongan finansial untuk gelandang veteran tersebut setelah pemilihan presiden dan kedatangan Mourinho di ibu kota Spanyol.
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Silva menuntut peran kunci dalam skuad
Komitmen Silva terhadap timnya serta kualitas individunya menjadikannya tipe pemain yang sangat diinginkan Mourinho untuk diperkuat dalam skuadnya. Sementara itu, gelandang serba bisa ini bertekad untuk bergabung dengan proyek ambisius di mana pengalamannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat berbicara di zona campuran setelah laga internasional Portugal melawan Chili, Silva membantah laporan yang menyebutkan bahwa kesepakatan dengan Barcelona telah tercapai.
"Saya belum mengambil keputusan. Saya ingin berada di klub yang menginginkan saya, itu sudah pasti," katanya. "Klub di mana saya merasa akan berguna. Apakah itu mimpi? Saya tidak akan menjawab itu karena saya tidak tahu di mana saya akan berakhir. [Barcelona] adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi."
Mendes memaksakan situasi penantian bernilai jutaan dolar
Laporan tersebut menambahkan bahwa agen Jorge Mendes awalnya menawarkan Mourinho dan Silva kepada Madrid sebagai paket kesepakatan dua bulan lalu, sebuah usulan yang semula ditunda sebelum dewan direksi klub secara tegas mendukung sang manajer pada bulan Mei.
Meskipun Madrid memandang mentalitas Silva yang mengutamakan tim sebagai jangkar yang sempurna untuk ruang ganti mereka, keputusan akhir masih jauh dari tercapai. Mengonfirmasi bahwa negosiasi akan berlanjut hingga musim panas, Mendes mengatakan kepada pakar transfer Fabrizio Romano: “Bernardo akan memutuskan setelah Piala Dunia.”
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Kampanye Piala Dunia menghentikan sementara kisah tersebut
Perburuan transfer kini bergeser ke Amerika Utara, di mana mantan kapten City tersebut saat ini tengah fokus pada persiapan Portugal menjelang Piala Dunia. Barcelona kini berada dalam posisi yang tidak nyaman, terpaksa menunggu hingga turnamen usai sambil menyadari bahwa Madrid telah mengikis keunggulan awal mereka. Silva akan memanfaatkan ajang internasional ini untuk menjaga kebugaran dan ketajaman permainannya sebelum memutuskan masa depannya di level domestik menjelang jadwal pramusim musim 2026-27.