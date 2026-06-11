Jose Mourinho berhasil memikat Bernardo Silva! Mantan bintang Man City itu kini berada dalam ketidakpastian di Barcelona, sementara Real Madrid menjadikannya target utama transfer

Komitmen Silva terhadap timnya serta kualitas individunya menjadikannya tipe pemain yang sangat diinginkan Mourinho untuk diperkuat dalam skuadnya. Sementara itu, gelandang serba bisa ini bertekad untuk bergabung dengan proyek ambisius di mana pengalamannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat berbicara di zona campuran setelah laga internasional Portugal melawan Chili, Silva membantah laporan yang menyebutkan bahwa kesepakatan dengan Barcelona telah tercapai.

"Saya belum mengambil keputusan. Saya ingin berada di klub yang menginginkan saya, itu sudah pasti," katanya. "Klub di mana saya merasa akan berguna. Apakah itu mimpi? Saya tidak akan menjawab itu karena saya tidak tahu di mana saya akan berakhir. [Barcelona] adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi."