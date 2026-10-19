Jose Mourinho bereaksi terhadap penalti Panenka Kylian Mbappe saat Real Madrid mendominasi Sevilla

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe setelah penyerang asal Prancis itu mencetak dua gol berkesan, salah satunya lewat penalti Panenka yang berani dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla. Mbappe sendiri mendapatkan penalti tersebut pada awal babak kedua sebelum dengan santai mencungkil bola melewati kiper.

Gol itu melengkapi penampilan gemilang pemain timnas Prancis tersebut, yang sebelumnya menuntaskan umpan tumit cerdik dari Jude Bellingham.

Mourinho senang melihat kreativitas dan kepercayaan diri yang ditunjukkan penyerang andalannya di kandang sendiri.