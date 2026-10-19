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Jose Mourinho bereaksi terhadap penalti Panenka Kylian Mbappe saat Real Madrid mendominasi Sevilla
Madrid pertahankan rekor sempurna di kandang dengan mencetak empat gol
Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe setelah penyerang asal Prancis itu mencetak dua gol berkesan, salah satunya lewat penalti Panenka yang berani dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla. Mbappe sendiri mendapatkan penalti tersebut pada awal babak kedua sebelum dengan santai mencungkil bola melewati kiper.
Gol itu melengkapi penampilan gemilang pemain timnas Prancis tersebut, yang sebelumnya menuntaskan umpan tumit cerdik dari Jude Bellingham.
Mourinho senang melihat kreativitas dan kepercayaan diri yang ditunjukkan penyerang andalannya di kandang sendiri.
- Getty Images Sport
Pelatih puji ‘kemenangan indah’ dan penguasaan wilayah secara total
Berbicara dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mourinho memuji tingginya kualitas individu para pemainnya saat Real Madrid mempertahankan rekor kandang sempurna. "Secara keseluruhan, ini pertandingan yang bagus bagi Real Madrid, dengan banyak pemain tampil pada level individu yang tinggi," kata Mourinho.
"Kami mengendalikan pertandingan dari menit pertama hingga menit terakhir dan mencetak gol-gol berkualitas."
"Persentase penguasaan bola kami tinggi... hari ini hal itu mencerminkan dominasi kami atas tim yang bagus," tambahnya. "Ini kemenangan yang indah."
Mourinho puji dominasi penuh dari menit pertama hingga menit terakhir
Mourinho juga membahas kedalaman skuad dan rotasi taktiknya, seraya menegaskan bahwa setiap pemain dalam skuad harus selalu siap memberi dampak dalam pertandingan. "Saya mengubah beberapa hal sambil tetap berpegang pada logika," jelas Mourinho ketika ditanya soal pilihan susunan pemainnya.
"Meritokrasi itu abstrak karena tidak ada cara untuk mengukur 11 pemain mana yang paling layak mendapat kesempatan bermain."
"Banyak pemain layak bermain," kata pelatih asal Portugal itu. "Kami menciptakan banyak peluang, mengalirkan bola kepada para pemain di sisi lapangan, dan bermain sangat baik."
- Anadolu Agency
Mourinho alihkan fokus dari kegaduhan domestik
Meski penalti Mbappe dan penampilan dominan timnya mengundang antusiasme, Mourinho enggan memikirkan hal lain di luar jadwal terdekat mereka.
Pelatih kepala asal Portugal itu bertekad menjaga intensitas skuad tetap tinggi di semua kompetisi.
Real Madrid kini bersiap menjamu RB Leipzig di Liga Champions UEFA sebelum kembali mengalihkan fokus ke La Liga.
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