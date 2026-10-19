Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe setelah penyerang Prancis itu mencetak dua gol berkesan, yang ditutup dengan penalti Panenka berani dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla. Mbappe sendiri mendapatkan hadiah penalti pada awal babak kedua sebelum dengan santai mencungkil bola melewati kiper.

Gol itu melengkapi penampilan gemilang pemain internasional Prancis tersebut, yang sebelumnya menuntaskan umpan tumit cerdik dari Jude Bellingham.

Mourinho senang dengan kreativitas dan kepercayaan diri yang ditunjukkan penyerang andalannya di kandang sendiri.