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imago-sport-1084350722.jpgAlberto Gardin
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Jose Mourinho bereaksi atas penalti Panenka Kylian Mbappe saat Real Madrid mendominasi Sevilla

Real Madrid
K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
LaLiga

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji “kemenangan indah” setelah menyaksikan Kylian Mbappe menginspirasi kemenangan 4-1 atas Sevilla lewat eksekusi penalti Panenka yang berani. Mourinho menyatakan puas sepenuhnya dengan kualitas individu para pemainnya dan dominasi taktis timnya di Santiago Bernabeu.

  • Madrid pertahankan rekor sempurna di kandang dengan mencetak empat gol

    Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe setelah penyerang Prancis itu mencetak dua gol berkesan, yang ditutup dengan penalti Panenka berani dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla. Mbappe sendiri mendapatkan hadiah penalti pada awal babak kedua sebelum dengan santai mencungkil bola melewati kiper.

    Gol itu melengkapi penampilan gemilang pemain internasional Prancis tersebut, yang sebelumnya menuntaskan umpan tumit cerdik dari Jude Bellingham.

    Mourinho senang dengan kreativitas dan kepercayaan diri yang ditunjukkan penyerang andalannya di kandang sendiri.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pelatih puji ‘kemenangan indah’ dan penguasaan wilayah permainan secara total

    Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mourinho memuji tingginya kualitas individu para pemainnya setelah Real Madrid mempertahankan rekor sempurna di kandang. "Secara keseluruhan, ini pertandingan yang bagus bagi Real Madrid, dengan banyak pemain tampil pada level individu yang tinggi," kata Mourinho.

    "Kami mengendalikan pertandingan dari menit pertama hingga menit terakhir dan mencetak gol-gol berkualitas."

    "Persentase penguasaan bola kami tinggi... hari ini, itu membenarkan dominasi kami atas tim yang bagus," tambahnya. "Ini kemenangan yang indah."

  • Mourinho puji dominasi penuh dari menit pertama hingga menit terakhir

    Mourinho juga membahas kedalaman skuad dan rotasi taktiknya. Ia menegaskan bahwa setiap pemain dalam skuad harus selalu siap memberikan dampak dalam pertandingan. "Saya mengubah beberapa hal dengan tetap mempertahankan logika," jelas Mourinho ketika ditanya soal pilihan susunan pemainnya.

    "Meritokrasi itu abstrak karena tidak ada cara untuk mengukur 11 pemain mana yang paling layak bermain."

    "Banyak pemain layak bermain," kata pelatih asal Portugal itu. "Kami menciptakan banyak peluang, mengalirkan bola kepada para pemain sayap kami, dan tampil sangat baik."

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  • imago-sport-1084746094.jpgAnadolu Agency

    Mourinho alihkan fokus dari kegaduhan domestik

    Meski penalti Mbappe dan penampilan dominan timnya memicu antusiasme, Mourinho enggan mengalihkan perhatian dari jadwal terdekat.

    Pelatih kepala asal Portugal itu tetap bertekad menjaga intensitas skuad tetap tinggi di semua kompetisi.

    Real Madrid kini bersiap menjamu RB Leipzig di Liga Champions UEFA sebelum kembali mengalihkan fokus ke La Liga.

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