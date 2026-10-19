Alberto Gardin
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Jose Mourinho bereaksi atas penalti Panenka Kylian Mbappe saat Real Madrid mendominasi Sevilla
Madrid pertahankan rekor sempurna di kandang dengan mencetak empat gol
Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji Kylian Mbappe setelah penyerang Prancis itu mencetak dua gol berkesan, yang ditutup dengan penalti Panenka berani dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla. Mbappe sendiri mendapatkan hadiah penalti pada awal babak kedua sebelum dengan santai mencungkil bola melewati kiper.
Gol itu melengkapi penampilan gemilang pemain internasional Prancis tersebut, yang sebelumnya menuntaskan umpan tumit cerdik dari Jude Bellingham.
Mourinho senang dengan kreativitas dan kepercayaan diri yang ditunjukkan penyerang andalannya di kandang sendiri.
- Getty Images Sport
Pelatih puji ‘kemenangan indah’ dan penguasaan wilayah permainan secara total
Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mourinho memuji tingginya kualitas individu para pemainnya setelah Real Madrid mempertahankan rekor sempurna di kandang. "Secara keseluruhan, ini pertandingan yang bagus bagi Real Madrid, dengan banyak pemain tampil pada level individu yang tinggi," kata Mourinho.
"Kami mengendalikan pertandingan dari menit pertama hingga menit terakhir dan mencetak gol-gol berkualitas."
"Persentase penguasaan bola kami tinggi... hari ini, itu membenarkan dominasi kami atas tim yang bagus," tambahnya. "Ini kemenangan yang indah."
Mourinho puji dominasi penuh dari menit pertama hingga menit terakhir
Mourinho juga membahas kedalaman skuad dan rotasi taktiknya. Ia menegaskan bahwa setiap pemain dalam skuad harus selalu siap memberikan dampak dalam pertandingan. "Saya mengubah beberapa hal dengan tetap mempertahankan logika," jelas Mourinho ketika ditanya soal pilihan susunan pemainnya.
"Meritokrasi itu abstrak karena tidak ada cara untuk mengukur 11 pemain mana yang paling layak bermain."
"Banyak pemain layak bermain," kata pelatih asal Portugal itu. "Kami menciptakan banyak peluang, mengalirkan bola kepada para pemain sayap kami, dan tampil sangat baik."
- Anadolu Agency
Mourinho alihkan fokus dari kegaduhan domestik
Meski penalti Mbappe dan penampilan dominan timnya memicu antusiasme, Mourinho enggan mengalihkan perhatian dari jadwal terdekat.
Pelatih kepala asal Portugal itu tetap bertekad menjaga intensitas skuad tetap tinggi di semua kompetisi.
Real Madrid kini bersiap menjamu RB Leipzig di Liga Champions UEFA sebelum kembali mengalihkan fokus ke La Liga.
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