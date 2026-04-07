AFP
Jose Mourinho angkat bicara mengenai masa depannya di Benfica setelah musim tanpa gelar hampir dipastikan
Mourinho menjelaskan rencana ke depannya
Setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Casa Pia, Mourinho menanggapi pernyataan jurnalis Rui Santos di CNN Portugal yang menyebutkan bahwa Jorge Mendes telah menyarankannya untuk mundur dari Benfica. Meskipun ada spekulasi bahwa agen supernya itu mendesaknya untuk meninggalkan jabatannya, pelatih asal Portugal itu segera menegaskan kembali komitmennya kepada The Eagles. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2027, Mourinho menegaskan bahwa ia tetap memegang kendali penuh atas karier profesionalnya, sekaligus mengakui adanya perubahan signifikan dalam target musim ini.
"The Special One" tetap teguh
Ketika ditanya mengenai rumor tentang kepergian yang diatur, Mourinho dengan gaya khasnya yang blak-blakan menegaskan otonominya dan keinginannya untuk menyelesaikan proyeknya bersama klub.
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Mourinho mengatakan: "Jika ada sesuatu yang terjadi selama pertandingan, saya tidak tahu. Tidak ada yang terjadi sebelum pertandingan. Jorge Mendes adalah agen saya, tetapi saya yang bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri. Keputusan saya adalah bahwa saya ingin tetap di Benfica."
Perebutan gelar juara hampir pasti berakhir bagi Benfica
Meskipun tetap tak terkalahkan di Liga Portugal sejak menggantikan Bruno Lage pada September 2025, catatan Mourinho dengan 16 kemenangan dan tujuh hasil imbang dari 23 pertandingan belum cukup untuk mengimbangi para pemuncak klasemen. Benfica saat ini berada di posisi ketiga, tertinggal tujuh poin dari FC Porto dan dua poin dari Sporting CP, dengan Sporting CP masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial.
Menanggapi keputusan susunan pemain yang sulit di depan, Mourinho menambahkan: "Saya harus berpikir dengan hati-hati, secara kolektif, karena, pada saat ini, saya ingin menghentikan penampilan beberapa pemain, tetapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi dipertaruhkan. Mereka adalah aset, meskipun saya tidak ingin melanjutkan dengan beberapa di antaranya. Di level olahraga, tujuan yang dapat dicapai adalah finis di posisi kedua, tergantung pada hasil pertandingan lain.
"[Tapi] kami tidak bergantung pada diri sendiri. Bahkan jika menang di semua pertandingan, kami tidak sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Sporting harus kehilangan dua poin lagi. Itu masih mungkin, dan Sporting bahkan mungkin bermain imbang. Oke, kami tidak kalah [melawan Casa Pia], tapi saya tidak berpikir hasil imbang seperti ini mengangkat martabat Benfica atau karier siapa pun di antara kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah tersingkir di babak play-off fase gugur Liga Champions oleh Real Madrid dan tersingkir di perempat final Taca de Portugal oleh Porto, Benfica kini hanya bertanding di satu ajang saja. Meskipun secara matematis mereka belum sepenuhnya tersingkir dari perebutan gelar Liga Portugal, untuk bisa menyalip Sporting dan Porto dibutuhkan serangkaian hasil yang luar biasa.
Tim asuhan Mourinho akan kembali beraksi di kandang melawan Nacional pada 12 April.