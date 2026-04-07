Jose Mourinho angkat bicara mengenai masa depannya di Benfica setelah musim tanpa gelar hampir dipastikan

Meskipun tetap tak terkalahkan di Liga Portugal sejak menggantikan Bruno Lage pada September 2025, catatan Mourinho dengan 16 kemenangan dan tujuh hasil imbang dari 23 pertandingan belum cukup untuk mengimbangi para pemuncak klasemen. Benfica saat ini berada di posisi ketiga, tertinggal tujuh poin dari FC Porto dan dua poin dari Sporting CP, dengan Sporting CP masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial.

Menanggapi keputusan susunan pemain yang sulit di depan, Mourinho menambahkan: "Saya harus berpikir dengan hati-hati, secara kolektif, karena, pada saat ini, saya ingin menghentikan penampilan beberapa pemain, tetapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi dipertaruhkan. Mereka adalah aset, meskipun saya tidak ingin melanjutkan dengan beberapa di antaranya. Di level olahraga, tujuan yang dapat dicapai adalah finis di posisi kedua, tergantung pada hasil pertandingan lain.

"[Tapi] kami tidak bergantung pada diri sendiri. Bahkan jika menang di semua pertandingan, kami tidak sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Sporting harus kehilangan dua poin lagi. Itu masih mungkin, dan Sporting bahkan mungkin bermain imbang. Oke, kami tidak kalah [melawan Casa Pia], tapi saya tidak berpikir hasil imbang seperti ini mengangkat martabat Benfica atau karier siapa pun di antara kami."