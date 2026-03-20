Jose Mourinho & David de Gea menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mantan pelatih Manchester United

Real Madrid mengumumkan kabar duka meninggalnya Louro, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Real Madrid ingin menyampaikan belasungkawa, rasa sayang, dan simpati kepada keluarganya, rekan-rekannya, klub-klub tempatnya berkarier, serta semua orang yang dicintainya.

"Selama tiga musim ia menjadi bagian dari staf pelatih Real Madrid di bawah asuhan José Mourinho, Silvino Louro meraih 1 gelar LaLiga, 1 Copa del Rey, dan 1 Supercopa de España. Silvino Louro meninggal dunia pada usia 67 tahun. Semoga beristirahat dengan tenang."

Manchester United turut menyampaikan belasungkawa, menulis: "Kami merasa sedih mendengar kabar bahwa mantan pelatih kiper kami, Silvino Louro, telah meninggal dunia.

"Doa dan dukungan kami tertuju kepada keluarga dan teman-teman Silvino di masa sulit ini."

Inter Milan mengatakan: "FC Internazionale Milano ingin menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Silvino de Almeida Louro, anggota staf José Mourinho yang telah lama bergabung dan pelatih kiper tim utama Inter dari 2008 hingga 2010.

"Setelah karier 23 tahun sebagai penjaga gawang, Silvino mulai bekerja di bawah Mourinho, dan tetap bersamanya dari 2001 hingga 2018. Di Inter, ia melatih sekelompok penjaga gawang yang terdiri dari Julio Cesar, Francesco Toldo, dan Paolo Orlandoni, yang saat ini menjadi bagian dari staf Cristian Chivu dengan peran yang sama. Dengan kepribadian dan karisma yang kuat, tidak jarang melihat Silvino mengenakan sarung tangan dan ikut serta dalam latihan secara langsung di Appiano Gentile. Selama dua musimnya di Klub, kontribusinya sangat penting bagi Nerazzurri dalam meraih dua gelar liga, dua Supercoppa, satu Coppa Italia, dan Liga Champions pada tahun 2010.

"Pihak Klub turut berduka cita bersama keluarganya di masa duka ini."