Jose Mourinho & David de Gea menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mantan pelatih Manchester United
Penghormatan dari Mourinho
Louro meninggal dunia pada usia 67 tahun; sejumlah laporan menyebutkan bahwa mantan pelatih kiper tersebut meninggal setelah lama menderita sakit. Louro adalah salah satu asisten paling tepercaya Mourinho, yang bekerja sebagai pelatih kiper selama masa kerjanya di Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, dan Manchester United. Vitor Baia, Petr Cech, dan Julio Cesar semuanya dinobatkan sebagai kiper terbaik UEFA saat berada di bawah bimbingan sang pelatih, dan Mourinho telah menyampaikan penghormatan yang tulus kepada salah satu sahabat terdekatnya.
Mourinho menulis di Instagram: “Di keluargaku, kamu masih hidup. Aku masih akan mendengar kamu berkata sebelum setiap pertandingan, ‘Bro, semuanya akan baik-baik saja.’”
De Gea juga menulis di media sosial: “Beristirahatlah dengan tenang.” Pesan tersebut disertai foto keduanya bersama serta dua emoji: Tangan berdoa dan merpati putih.
Klub-klub sepak bola menyampaikan belasungkawa
Real Madrid mengumumkan kabar duka meninggalnya Louro, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Real Madrid ingin menyampaikan belasungkawa, rasa sayang, dan simpati kepada keluarganya, rekan-rekannya, klub-klub tempatnya berkarier, serta semua orang yang dicintainya.
"Selama tiga musim ia menjadi bagian dari staf pelatih Real Madrid di bawah asuhan José Mourinho, Silvino Louro meraih 1 gelar LaLiga, 1 Copa del Rey, dan 1 Supercopa de España. Silvino Louro meninggal dunia pada usia 67 tahun. Semoga beristirahat dengan tenang."
Manchester United turut menyampaikan belasungkawa, menulis: "Kami merasa sedih mendengar kabar bahwa mantan pelatih kiper kami, Silvino Louro, telah meninggal dunia.
"Doa dan dukungan kami tertuju kepada keluarga dan teman-teman Silvino di masa sulit ini."
Inter Milan mengatakan: "FC Internazionale Milano ingin menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Silvino de Almeida Louro, anggota staf José Mourinho yang telah lama bergabung dan pelatih kiper tim utama Inter dari 2008 hingga 2010.
"Setelah karier 23 tahun sebagai penjaga gawang, Silvino mulai bekerja di bawah Mourinho, dan tetap bersamanya dari 2001 hingga 2018. Di Inter, ia melatih sekelompok penjaga gawang yang terdiri dari Julio Cesar, Francesco Toldo, dan Paolo Orlandoni, yang saat ini menjadi bagian dari staf Cristian Chivu dengan peran yang sama. Dengan kepribadian dan karisma yang kuat, tidak jarang melihat Silvino mengenakan sarung tangan dan ikut serta dalam latihan secara langsung di Appiano Gentile. Selama dua musimnya di Klub, kontribusinya sangat penting bagi Nerazzurri dalam meraih dua gelar liga, dua Supercoppa, satu Coppa Italia, dan Liga Champions pada tahun 2010.
"Pihak Klub turut berduka cita bersama keluarganya di masa duka ini."
Chelsea 'sangat berduka' atas meninggalnya mantan pelatihnya
Chelsea mengatakan: "Seluruh jajaran Chelsea FC sangat berduka atas meninggalnya mantan pelatih kiper kami, Silvino Louro. Doa dan belasungkawa kami sampaikan kepada keluarga dan teman-temannya di masa sulit ini."
John Terry membagikan foto Louro di Instagram, dengan komentar: "Selamat jalan, sahabatku. Sungguh seorang pria yang hebat."
Louro menikmati karier bermain yang panjang sebagai penjaga gawang, bermain untuk klub-klub seperti Vitoria Setubal, Benfica, dan Porto, sekaligus mencatatkan 23 penampilan untuk Portugal antara tahun 1983 dan 1997. Ia memenangkan gelar liga Portugal sebanyak empat kali, semuanya selama masa baktinya di Benfica.
Ucapan belasungkawa dari dunia sepak bola Portugal
Benfica, klub tempatnya pernah bermain, mengatakan: “Sport Lisboa e Benfica menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Silvino.
“Sebagai mantan penjaga gawang Klub dan Tim Nasional, ia akan selamanya dikenang oleh para penggemar Benfica sebagai sosok yang menonjol dari generasi yang sangat membanggakan lambang di dada mereka.
“Kepada keluarga dan teman-temannya, Klub menyampaikan belasungkawa yang paling tulus.”
Porto mengatakan: “FC Porto berduka atas meninggalnya Silvino Louro. Sebagai pemain, ia memenangkan 2 gelar juara liga dan satu Supertaça. Sebagai pelatih kiper, Silvino mengantarkan delapan gelar lagi, termasuk Liga Champions dan Piala UEFA.
“FC Porto menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan teman-teman Silvino.”
