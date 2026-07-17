AFP
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Jose Mourinho akan menggagalkan transfer striker Real Madrid pada musim panas ini, seiring terungkapnya keraguan sang pelatih terhadap Kylian Mbappe dan Endrick
Mourinho mencegah kepergian striker
Manajer baru Real Madrid, Mourinho, telah memblokir rencana penjualan penyerang muda Gonzalo pada bursa transfer musim panas ini, menurut laporan dari media Spanyol AS. Pemain berusia 22 tahun yang merupakan lulusan akademi klub tersebut semula diperkirakan akan hengkang dari Bernabeu setelah klub menetapkan harga jual sebesar €60 juta untuknya. Namun, setelah melakukan analisis mendalam terhadap skuad yang diwarisinya, pelatih asal Portugal itu telah memerintahkan petinggi klub untuk menghentikan rencana kepergian sang pemain.
- AFP
Keraguan terkait strategi serangan terungkap
Menurut laporan tersebut, keputusan mendadak Mourinho berakar dari analisis taktis yang menyimpulkan bahwa skuad saat ini kekurangan penyerang tengah bergaya klasik dan tradisional. Dalam pandangan sang manajer, Mbappé adalah penyerang yang sangat serba bisa, namun bukan penyerang nomor sembilan sejati. Sementara itu, ia melihat Endrick lebih sering beroperasi di dekat sayap atau bertindak sebagai penyerang kedua dalam formasi taktis tertentu, yang berarti posisi penyerang nomor sembilan sejati masih kosong.
Kondisi fisiknya mengejutkan para staf
Gonzalo menarik perhatian staf pelatih setelah kembali dari liburan musim panas dalam kondisi fisik prima, tampak sangat kuat dan bertekad membuktikan kemampuannya. Pemain timnas Spanyol U-21 ini sebelumnya tampil mengesankan sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia Antarklub, yang kemudian disusul dengan delapan gol dalam 1.471 menit penampilan bersama tim utama selama musim 2025-26. Performa tajamnya di bawah asuhan Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa itulah yang menjadi alasan utama mengapa Mourinho kini secara serius mempertimbangkan potensinya.
- Getty Images Sport
Pertandingan persahabatan melawan Austria memberikan kesempatan
Pemain bernomor punggung 16 ini kini siap memimpin lini depan Los Blancos dalam laga persahabatan pramusim perdana mereka melawan Fiorentina di Klagenfurt, Austria, pada 1 Agustus. Kesempatan ini muncul karena Mbappé masih menikmati liburan musim panasnya, sementara Endrick diperkirakan tidak akan turun dalam pertandingan tersebut.
Gonzalo akan memiliki hingga lima pertandingan persahabatan selama jadwal pramusim untuk meyakinkan Mourinho dan mengamankan posisinya di skuad senior.
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