Jose Mourinho akan menggagalkan transfer striker Real Madrid pada musim panas ini, seiring terungkapnya keraguan sang pelatih terhadap Kylian Mbappe dan Endrick

Pemain bernomor punggung 16 ini kini siap memimpin lini depan Los Blancos dalam laga persahabatan pramusim perdana mereka melawan Fiorentina di Klagenfurt, Austria, pada 1 Agustus. Kesempatan ini muncul karena Mbappé masih menikmati liburan musim panasnya, sementara Endrick diperkirakan tidak akan turun dalam pertandingan tersebut.

Gonzalo akan memiliki hingga lima pertandingan persahabatan selama jadwal pramusim untuk meyakinkan Mourinho dan mengamankan posisinya di skuad senior.