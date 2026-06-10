Jose Mourinho akan melewatkan upacara penyambutan dan konferensi pers karena langsung mulai bekerja, meskipun kontraknya di Real Madrid baru akan dimulai pada bulan Juli

Kembalinya Mourinho ke Bernabeu yang sangat dinantikan tertunda akibat pemilihan presiden klub yang baru saja berlangsung. Setelah berhasil mengalahkan Enrique Riquelme pada hari Minggu, Florentino Perez langsung mengonfirmasi penunjukannya kembali.

"Kami telah memenangkan pemilihan dan akan terus bekerja untuk terus meraih gelar," kata Perez. "Saya masih di sini dan saya di sini untuk membela Real Madrid. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih gelar, dan kami akan berjuang hingga akhir untuk meraih Piala Eropa ke-16. Kami akan terus bangga dengan Stadion Santiago Bernabeu, stadion terbaik di dunia. Kami bangga memiliki pemain-pemain terbaik di dunia, bangga menyambut kembali salah satu pelatih terbaik di dunia, seorang Madridista seperti Jose Mourinho. Dan yakinlah, dengan saya sebagai presiden, Real Madrid telah, sedang, dan akan selalu menjadi milik para anggotanya."