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Jose Mourinho akan melewatkan upacara penyambutan dan konferensi pers karena langsung mulai bekerja, meskipun kontraknya di Real Madrid baru akan dimulai pada bulan Juli
Mourinho kembali ke ibu kota Spanyol
Menurut Sky Sports, Mourinho terbang dari Lisbon ke Madrid pada Rabu sore untuk menyelesaikan proses kembalinya ke klub raksasa Spanyol tersebut. Meskipun kontraknya secara resmi baru dimulai pada bulan Juli, manajer asal Portugal itu berencana langsung bekerja di lapangan latihan begitu tiba. Ia memutuskan untuk tidak menggelar konferensi pers atau upacara penyambutan dalam waktu dekat. Acara-acara resmi tersebut akan diadakan setelah masa jabatannya secara resmi dimulai. Jalan bagi pria berusia 63 tahun itu untuk mengambil alih kendali menjadi terbuka setelah Real Madrid mengonfirmasi kepergian Alvaro Arbeloa pada Selasa malam, sehingga manajer baru tersebut dapat membawa serta lima anggota staf pelatih bersamanya.
- AFP
Arbeloa hengkang setelah Benfica menemukan penggantinya
Minggu ini, Real Madrid secara resmi mengakhiri kerja sama dengan Arbeloa, yang menggantikan Xabi Alonso pada Januari lalu. Ia memimpin 28 pertandingan setelah mengambil alih peran tersebut usai sempat menangani tim Castilla klub tersebut, dengan catatan 18 kemenangan dan dua kekalahan. Meskipun memiliki rekor yang positif, Madrid finis delapan poin di belakang Barcelona di La Liga, kalah dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions, dan dikalahkan oleh Albacete di babak 16 besar Copa del Rey - pertandingan pertama Arbeloa sebagai pelatih.
Sementara itu, Benfica telah menunjuk Marco Silva sebagai manajer baru mereka setelah mengonfirmasi tawaran €15 juta dari Madrid untuk mengaktifkan klausul pelepasan Mourinho.
Perez berhasil terpilih dan menyambut manajernya
Kembalinya Mourinho ke Bernabeu yang sangat dinantikan tertunda akibat pemilihan presiden klub yang baru saja berlangsung. Setelah berhasil mengalahkan Enrique Riquelme pada hari Minggu, Florentino Perez langsung mengonfirmasi penunjukannya kembali.
"Kami telah memenangkan pemilihan dan akan terus bekerja untuk terus meraih gelar," kata Perez. "Saya masih di sini dan saya di sini untuk membela Real Madrid. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih gelar, dan kami akan berjuang hingga akhir untuk meraih Piala Eropa ke-16. Kami akan terus bangga dengan Stadion Santiago Bernabeu, stadion terbaik di dunia. Kami bangga memiliki pemain-pemain terbaik di dunia, bangga menyambut kembali salah satu pelatih terbaik di dunia, seorang Madridista seperti Jose Mourinho. Dan yakinlah, dengan saya sebagai presiden, Real Madrid telah, sedang, dan akan selalu menjadi milik para anggotanya."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi manajer baru?
Mourinho akan menghabiskan sisa bulan Juni untuk mengevaluasi skuadnya saat ini dan bekerja sama erat dengan staf kepelatihannya yang baru di belakang layar. Ketika kontrak tiga tahunnya secara resmi dimulai pada bulan Juli, para penggemar dapat menantikan acara perkenalan resmi yang akan dipublikasikan secara luas. Pelatih berpengalaman ini kemudian akan sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada persiapan tim untuk laga-laga persahabatan pramusim yang akan datang, menjelang musim baru yang menantang di kompetisi domestik dan Eropa.