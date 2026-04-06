Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jose Mourinho adalah 'salah satu orang pertama' yang menghubungi Edoardo Bove setelah ia mengalami serangan jantung, sementara bintang Watford itu mengungkapkan 'hubungan yang luar biasa' dengan pelatih legendaris tersebut
Dukungan langsung dari Mourinho setelah tragedi tersebut
Dalam sebuah wawancara dengan Daily Mail, Bove menceritakan secara rinci bagaimana Mourinho langsung menghubunginya tak lama setelah insiden pingsan yang mengerikan itu. Pemain berusia 23 tahun itu, yang merupakan anak didik sang pelatih asal Portugal saat mereka sama-sama berada di Roma, mengalami serangan jantung saat membela Fiorentina melawan Inter lebih dari setahun yang lalu. Berbicara tentang mantan bosnya, gelandang tersebut menyatakan: "Dia peduli pada setiap pemain yang pernah dilatihnya. Beberapa di antaranya lebih dari yang lain! Dia mengirim pesan kepada saya terlebih dahulu, tetapi saya tidak bisa membalas siapa pun, jadi dia mendapatkan nomor orang tua saya. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Mourinho adalah sosok yang sangat penting bagi saya dan keluarga saya."
- Getty Images Sport
Momen yang menakutkan dan perjalanan panjang menuju pemulihan
Pemain tersebut menengok kembali insiden tersebut dengan sudut pandang yang tak sesuai dengan usianya, meski kejadian pingsannya di lapangan Serie A begitu mengerikan. Ia mengaku sama sekali tidak ingat kejadian itu saat terbangun di ranjang rumah sakit, dan akhirnya diizinkan pulang 12 hari kemudian.
"Hal terakhir yang saya ingat adalah saat saya terjatuh," kenangnya. "Saya terbangun di rumah sakit tanpa tahu apa yang terjadi. Saya pikir saya mengalami kecelakaan mobil. Sebelum kejadian itu, saya merasa seperti pahlawan super. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. Kadang-kadang saya berpikir: 'Apa yang harus saya lakukan?'. Ada hari-hari yang sangat sulit di mana segalanya berjalan sangat buruk."
Kehidupan baru dengan ICD di Inggris
Karena peraturan liga melarang klub-klub Italia menurunkan pemain yang menggunakan alat pacu jantung implan (ICD), gelandang tersebut terpaksa meninggalkan tanah airnya untuk melanjutkan kariernya. Ia akhirnya menemukan rumah baru di Watford, di mana klub tersebut telah menyediakan program perawatan medis yang cermat. Klub yang berlaga di Championship ini telah membantunya kembali ke performa terbaiknya yang dulu membuatnya dijuluki "sick dog" karena gaya bermainnya yang gigih.
Dengan delapan penampilan yang telah ia catat sejak debutnya pada 14 Februari, ia kini merasa sangat nyaman dengan perangkat yang menjaga ritme jantungnya tetap terkendali, sambil menjelaskan: "Saya memiliki teman baru di dalam tubuh saya. Ketika Anda melihat diri Anda berubah di cermin, hal itu bisa terasa menyakitkan - tetapi bagi saya tidak demikian. Saya tidak pernah kecewa."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi gelandang Watford?
Setelah berhasil melewati masa-masa sulit, pemain asal Italia ini kini fokus pada sisa musim ini. Ia telah tampil dalam delapan pertandingan bersama The Hornets di Championship, mencetak satu gol krusial di menit-menit akhir tambahan waktu saat menang 3-1 atas Wrexham. Setelah tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dalam laga tandang melawan Queens Park Rangers pada Jumat lalu, ia tidak diturunkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Charlton pada Senin.
Watford masih memiliki lima pertandingan liga tersisa, dengan lawatan ke markas Oxford United pada 11 April, sebelum menjamu Sheffield United pada 18 April. Pertandingan-pertandingan krusial berikutnya melawan West Brom, Middlesbrough, dan Coventry City menanti.