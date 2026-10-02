Jose Manuel Lopez sebut gol pertamanya untuk Argentina sebagai ‘hadiah dari kehidupan’ saat perpisahan Lionel Messi kian dekat

Berbicara kepada wartawan di mixed zone, penyerang itu menegaskan tekadnya untuk membalas kepercayaan Scaloni: "Saya berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan pelatih kepada saya. Merupakan sebuah kehormatan bisa bermain untuk Tim Nasional."

Merefleksikan momen terobosan yang memastikan kemenangan, Lopez berkata: "Sangat senang, untungnya gol itu datang, yang pertama, dan ini adalah hadiah dari kehidupan."

Memberi penghormatan kepada asal-usulnya, ia menambahkan: "Saya mendedikasikan ini untuk keluarga saya, ibu saya, orang-orang di kota saya, San Lorenzo."