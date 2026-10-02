AFP
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Jose Manuel Lopez sebut gol pertamanya untuk Argentina sebagai ‘hadiah dari kehidupan’ saat perpisahan Lionel Messi kian dekat
Striker menuntaskan kemenangan telak dominan dalam laga persahabatan
Penyerang jangkung Palmeiras itu membuka rekening gol internasionalnya untuk menutup kemenangan meyakinkan Argentina di Cordoba pada Rabu malam. Lopez mencetak gol dari jarak dekat untuk menuntaskan pesta empat gol setelah gol-gol sebelumnya dari Lautaro Martinez, Nico Paz, dan Cristian Romero. Pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan penampilan ketujuhnya untuk tim nasional setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.
- Getty Images Sport
Gol perdana picu selebrasi emosional
Berbicara kepada wartawan di mixed zone, penyerang itu menegaskan tekadnya untuk membalas kepercayaan Scaloni: "Saya berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan pelatih kepada saya. Merupakan sebuah kehormatan bisa bermain untuk Tim Nasional."
Merefleksikan momen terobosan yang memastikan kemenangan, Lopez berkata: "Sangat senang, untungnya gol itu datang, yang pertama, dan ini adalah hadiah dari kehidupan."
Memberi penghormatan kepada asal-usulnya, ia menambahkan: "Saya mendedikasikan ini untuk keluarga saya, ibu saya, orang-orang di kota saya, San Lorenzo."
Skuad memberi dukungan kepada ikon yang akan pensiun
Penampilan dominan di Cordoba itu hadir dengan latar emosional kepergian Messi yang kian dekat dari panggung internasional. Merefleksikan masa singkatnya berbagi ruang ganti dengan kapten ikonik itu, Lopez berkata: "Secara pribadi, semua ini masih baru bagi saya. Saya hanya bersama Leo untuk waktu yang singkat, tetapi saya menikmatinya sepenuhnya. Kami akan mendukungnya, dan kami ingin dia bersama kami selamanya."
- Getty Images Sport
Perpisahan monumental puncaki jadwal laga persahabatan
Hasil meyakinkan atas Bolivia memberikan landasan yang menenangkan bagi Scaloni untuk merotasi skuadnya jelang laga Sabtu melawan Burkina Faso. Pertandingan itu menjadi gladi bersih sebelum Messi menjalani perpisahan emosionalnya melawan Benin di Estadio Monumental tiga hari kemudian. Bagi Lopez, menjaga momentum ini dalam serangan akan sangat penting saat ia berupaya mengamankan tempat permanen di era baru Argentina yang sedang berkembang.
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