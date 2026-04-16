Jorginho mengakui bahwa ia kehilangan 'kegembiraan' bermain sepak bola di bawah asuhan Mikel Arteta di Arsenal

Jorginho mengungkapkan bahwa keputusannya hengkang dari Arsenal sebagai pemain bebas transfer musim panas lalu didorong oleh kebutuhan mendasar untuk menemukan kembali kebahagiaannya di lapangan. Setelah pindah dari Chelsea ke Arsenal pada 2023, gelandang berpengalaman ini semakin sering diturunkan sebagai pemain cadangan daripada starter reguler, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kondisi mentalnya dalam bermain. Ia bergabung dengan Flamengo melalui transfer bebas setelah kepindahannya dari Arsenal resmi dikonfirmasi.

“Saya ingin merasa hidup dan penting bagi tim,” jelas Jorginho dalam wawancara dengan The Times. “Ketika seorang pemain tidak berada di lapangan, sulit untuk tetap termotivasi. Saya merasa perlu pergi ke tempat di mana saya bisa bermain dengan gembira.” Gelandang ini mencatatkan 79 penampilan untuk The Gunners, meskipun hanya 27 di antaranya sebagai starter.