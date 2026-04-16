Jorginho mengakui bahwa ia kehilangan 'kegembiraan' bermain sepak bola di bawah asuhan Mikel Arteta di Arsenal
Menemukan 'kegembiraan' jauh dari Emirates
Jorginho mengungkapkan bahwa keputusannya hengkang dari Arsenal sebagai pemain bebas transfer musim panas lalu didorong oleh kebutuhan mendasar untuk menemukan kembali kebahagiaannya di lapangan. Setelah pindah dari Chelsea ke Arsenal pada 2023, gelandang berpengalaman ini semakin sering diturunkan sebagai pemain cadangan daripada starter reguler, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kondisi mentalnya dalam bermain. Ia bergabung dengan Flamengo melalui transfer bebas setelah kepindahannya dari Arsenal resmi dikonfirmasi.
“Saya ingin merasa hidup dan penting bagi tim,” jelas Jorginho dalam wawancara dengan The Times. “Ketika seorang pemain tidak berada di lapangan, sulit untuk tetap termotivasi. Saya merasa perlu pergi ke tempat di mana saya bisa bermain dengan gembira.” Gelandang ini mencatatkan 79 penampilan untuk The Gunners, meskipun hanya 27 di antaranya sebagai starter.
Taktik dibandingkan dengan 'pekerjaan rumah'
Selain soal menit bermainnya, Jorginho juga menyoroti lingkungan taktis yang intensif yang dibangun oleh Arteta. Arsenal kini terkenal karena pendekatan mereka yang sangat teliti dalam situasi bola mati, sebuah strategi yang Jorginho bandingkan dengan tugas sekolah yang membosankan, meskipun hal itu memang membuahkan hasil nyata di papan skor.
“Memang terasa seperti pekerjaan rumah, itulah kenyataannya. Tapi ketika kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu dan kemudian menghadapi ujian, kamu akan mendapatkan hasil yang bagus,” kata Jorginho. “Saya pikir orang-orang kini menyadari pentingnya situasi bola mati… Mengapa menjadi masalah untuk fokus dan bekerja lebih keras pada hal itu, ketika hasilnya membuat semua orang bahagia?”
Pencarian akan keindahan sepak bola
Gelandang asal Italia itu berpendapat bahwa fokus yang berlebihan pada skema bola mati mungkin mengorbankan identitas Arsenal sebagai tim yang mengutamakan serangan mengalir. Ia memperingatkan bahwa fokus berlebihan pada hasil-hasil spesifik yang didasarkan pada data dapat menyebabkan penurunan kualitas sepak bola "indah" yang sering kali dirindukan oleh para penggemar dan pemain di tengah panasnya persaingan perebutan gelar Liga Premier.
Jorginho menambahkan, "Tapi masalahnya, jika Anda hanya fokus pada hal ini, lalu melupakan sisi sepak bolanya, tentu saja Anda tidak akan mendapatkan sepak bola yang indah. Jadi menurut saya, ini semua soal keseimbangan. Mungkin, karena ketika Anda terlalu fokus pada hasil dan terlalu fokus pada satu hal, yaitu tendangan bebas saat ini, maka mungkin bagian lainnya, yaitu sepak bolanya, sedikit terlupakan, katakanlah. Tapi sepak bola selalu berkembang."
Saran untuk perebutan gelar juara
Saat Arsenal terus berjuang untuk meraih trofi Liga Premier pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, Jorginho memberikan beberapa saran bagi mantan rekan-rekan setimnya. Ia percaya bahwa beban psikologis dari kegagalan-kegagalan sebelumnya harus dilepaskan jika The Gunners ingin akhirnya berhasil meraih gelar.
Merenungkan peluang mereka saat musim mendekati klimaks yang dramatis, ia berkata: “Saya harap mereka melupakan beberapa tahun terakhir, karena jika mereka memikirkannya, maka mereka bisa memberi tekanan pada diri sendiri. Saya pikir mereka hanya perlu menyadari betapa kuatnya mereka dan posisi yang sangat kuat yang mereka miliki.”
Arsenal saat ini berada di puncak klasemen Liga Premier, unggul enam poin atas Manchester City. Namun, City memiliki satu pertandingan lebih sedikit, yang menambah tekanan besar pada pertandingan yang sangat dinantikan antara kedua tim di Stadion Etihad pada Minggu mendatang.