Ronaldo menjalani laga yang sangat sulit saat Portugal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Nations League pada Kamis. Penyerang berusia 41 tahun itu kesulitan memberikan dampak positif dan menyia-nyiakan peluang besar untuk mencetak gol.

Menerima umpan brilian dari rekan setimnya di lini tengah, Ruben Neves, Ronaldo gagal memaksimalkan apa yang tampak sebagai peluang mudah. Sebagai akibat langsung dari kesulitannya, pelatih Portugal Jesus memilih melakukan perubahan tegas. Penyerang veteran itu ditarik keluar pada menit ke-68 pertandingan.