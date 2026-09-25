AFP
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Jorge Jesus menjelaskan keputusan untuk mengganti Cristiano Ronaldo dalam kemenangan Portugal atas Wales
Malam yang membuat frustrasi bagi Ronaldo
Ronaldo menjalani laga yang sangat sulit saat Portugal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Nations League pada Kamis. Penyerang berusia 41 tahun itu kesulitan memberikan dampak positif dan menyia-nyiakan peluang besar untuk mencetak gol.
Menerima umpan brilian dari rekan setimnya di lini tengah, Ruben Neves, Ronaldo gagal memaksimalkan apa yang tampak sebagai peluang mudah. Sebagai akibat langsung dari kesulitannya, pelatih Portugal Jesus memilih melakukan perubahan tegas. Penyerang veteran itu ditarik keluar pada menit ke-68 pertandingan.
- Getty Images Sport
Jesus jelaskan perubahan taktisnya
Jesus tidak menghindar untuk membahas keputusannya mengganti kaptennya. Berbicara langsung kepada Canal11setelah peluit akhir, pelatih Portugal itu memberikan penilaian yang sangat jujur tentang kondisi fisik Ronaldo. Sang pelatih menjelaskan bahwa jadwal yang padat menuntut pendekatan taktis yang sangat berbeda untuk mengamankan tiga poin.
"Pertandingan menuntut perubahan ini," kata Jesus saat ditanya soal pergantian pemain pada babak kedua yang menyita perhatian. "Masih ada 25 menit tersisa dan saya ingin memasukkan pemain cepat di lini pertahanan pertama, yang mampu menekan dua bek tengah."
Pengaruh yang memudar di sepertiga akhir lapangan
Ronaldo, yang mencatatkan 146 gol luar biasa dalam 234 penampilannya bersama tim nasional, kehabisan tenaga. Jesus mengakui bahwa pemain bintangnya itu sudah tidak lagi mampu menjalankan pressing tinggi yang dibutuhkan dari lini depan.
"Cris sudah tidak bisa melakukannya lagi," jelas mantan pelatih Benfica itu. "Saya tahu secara ofensif, dia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi."
- Getty Images Sport
Ujian Nations League berlanjut bagi Portugal
Setelah kemenangan susah payah atas Wales, Portugal harus segera mengalihkan perhatian ke jadwal pertandingan internasional berikutnya. Portugal dijadwalkan menghadapi Norwegia pada Minggu ini saat mereka berupaya membangun momentum lebih lanjut di UEFA Nations League.
Hanya empat hari kemudian, Jesus dan skuadnya akan bertandang untuk menghadapi Denmark dalam laga tandang krusial lainnya. Setelah itu, tim akan menutup jeda internasional yang sangat padat ini dengan duel kedua melawan Norwegia pada 4 Oktober. Masih harus dilihat seberapa besar peran Ronaldo dalam rangkaian ujian berikutnya ini.
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