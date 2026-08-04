Berbicara kepada BOYLE Sports, Given mengungkapkan keterkejutannya atas minimnya spekulasi transfer yang mengaitkan Pickford meski ia terus tampil konsisten di level tertinggi.

Membahas situasi sang kiper, Given berkata: "Jordan Pickford sudah hampir 10 tahun berada di Everton dan dia juga menjadi kiper nomor satu England untuk sebagian besar periode itu, serta memecahkan rekor penampilan untuk pertandingan Piala Dunia bersama England. Aneh rasanya kami tidak mendengar klub lain datang untuk merekrutnya selama periode itu.

"Mungkin dia memang sudah sangat nyaman di Everton. Jelas kami tidak tahu apakah pernah ada tawaran untuk Jordan selama bertahun-tahun, tetapi biasanya ada semacam perputaran kiper pada beberapa musim panas, seperti halnya ketika kami membicarakan manajer yang pindah.

"Jordan sudah sangat lama berkecimpung di dunia sepakbola sehingga Anda mungkin mengira usianya 34 atau 35 tahun, padahal dia baru 32. Saya pindah ke Manchester City saat berusia 33 tahun dan para kiper pada umumnya juga menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Dia masih punya banyak tahun tersisa di level tertinggi, tetapi mungkin Jordan bahagia di tempatnya sekarang. Anda akan berpikir Chelsea akan langsung menelepon besok dan memanfaatkan kesempatan untuk merekrutnya jika dia memberi mereka sedikit sinyal.

"Saya memang terkejut karena kita tidak melihat rumor apa pun tentang dirinya, karena beberapa penyelamatan yang dia lakukan untuk Everton benar-benar fenomenal. Saya ingat dia menepis satu bola melewati mistar gawang dari Sandro Tonali di St James' Park musim lalu, itu luar biasa, tetapi dia memang punya kemampuan seperti itu.

"Dia sedikit seperti 'Steady Eddie', dan jika Anda pikir saya meremehkannya dengan mengatakan itu, tidak. Justru saya sedang memujinya.

"Ketika Anda memiliki kiper yang setenang itu, itu adalah nilai plus yang besar, dan dia punya kepribadian yang kuat. Sebagian orang mengatakan itu kadang bisa berlebihan, tetapi itu menunjukkan gairah, rasa lapar, dan hasratnya agar tim tampil baik. Itu adalah tekadnya untuk menang, Anda tidak bisa melatih atau mengajarkan itu. Memang seperti itulah dirinya, dan saya sama sekali tidak keberatan dengan itu."