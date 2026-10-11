Getty Images Sport
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Jordan Henderson ungkap cara meyakinkan Cole Palmer dan Morgan Rogers untuk menyerahkan tugas eksekutor tendangan bebas Chelsea kepadanya
Rahasia di balik perubahan taktik bola mati
Henderson mengungkap percakapan jenaka yang terjadi di lapangan sebelum ia mencetak gol tendangan bebas spektakuler ke gawang Bournemouth. Meski ada spesialis yang lebih muda dan ternama seperti Cole Palmer dan Morgan Rogers di dekat bola, gelandang berpengalaman itu berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi tendangan bebas tersebut. Henderson mengungkap bahwa keputusan itu berawal dari latihan selama berjam-jam di Cobham bersama pelatih bola mati Chelsea, Austin MacPhee.
Berbicara seusai pertandingan, Henderson menjelaskan kepercayaan yang diberikan staf pelatih kepadanya. "Beberapa pemain dan Austin sedikit percaya kepada saya. Jadi, ketika saya percaya diri, saya bisa maju dan mengambilnya. Sejujurnya, kami sudah melatihnya selama satu atau dua pekan terakhir, dan saya cukup konsisten. Austin berkata, 'Sudah, itu yang akan kita lakukan.' Morgs tidak terlalu senang, tetapi ketika kami sampai di sana, dia berkata, 'Ya sudah, ambil saja.' Cole berkata, 'Kita akan merayakan golmu di sudut yang mana?!' Jadi saya bilang mereka ingin di sudut kanan, lalu untungnya bola itu masuk," ungkap Henderson.
- Getty Images Sport
Debut impian di Stamford Bridge
Sore itu menjadi momen penting bagi Henderson, yang menjalani debut kandang bersama Chelsea setelah lama menantikannya. Setelah mengalami cedera pada musim panas, mantan kapten Liverpool itu ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan pendukung Chelsea. Ia langsung mencetak gol dalam dua menit pertama, lalu memberikan assist penting untuk Morgan Rogers saat tim asuhan Xabi Alonso mengawali pertandingan dengan gemilang.
"Ini hari yang menyenangkan. Ini debut kandang saya, jadi hari ini penting bagi saya. Saya sangat senang bisa bermain di sini. Sudah cukup lama sejak saya cedera pada musim panas, jadi rasanya, rasanya menyenangkan bisa berada di Stamford Bridge untuk pertama kalinya dan bermain. Kami tampil bagus dan meraih hasil bagus, dan itulah yang terpenting," tambah gelandang tersebut.
Soliditas pertahanan menjadi fondasi
Meski lima gol menjadi sorotan utama, Henderson segera menekankan pentingnya kerja Chelsea saat tidak menguasai bola. Ia memuji fokus bertahan seluruh skuad dan menyebut fondasi pertahanan yang kokoh memungkinkan para pemain kreatif tampil maksimal. Chelsea disiplin saat beralih fase permainan, sehingga Bournemouth tak mampu kembali bersaing setelah gempuran pada awal pertandingan.
“Saya merasa konsentrasi dan fokus hari ini sangat baik sepanjang sebagian besar pertandingan. Ketika Anda melakukan itu, pada akhirnya Anda mendapat hasilnya. Mereka pemain-pemain fantastis, tentu saja dengan bakat luar biasa. Yang paling membuat saya senang hari ini adalah kerja yang kami lakukan dan sikap bertahan kami saat tidak menguasai bola. Itu membantu tim dan membangun kami, memberi kami landasan ketika kami bertahan sebagai satu tim,” jelasnya.
- Getty Images Sport
Trio penyerang menuai pujian dari pemain veteran
Trio penyerang Rogers, Palmer, dan Joao Pedro terus menjadi salah satu kombinasi paling menarik di Premier League musim ini. Henderson memuji ketajaman mereka di depan gawang, tetapi kembali menegaskan bahwa kerja keras merekalah yang benar-benar membedakan mereka. Dengan terus menekan para bek dan merebut kembali bola di area tinggi, mereka meringankan tugas lini tengah dan pertahanan.
"Saat kami merebut kembali bola, mereka sangat bagus dalam transisi. Mereka bisa menghabisi tim mana pun dengan kemampuan teknik, kecepatan, kekuatan, dan ketajaman mereka di depan gawang. Saya tahu semua orang akan membicarakan gol-gol itu dan tentu saja itulah yang ingin dilihat semua orang. Namun, bagi saya, mereka bekerja luar biasa keras untuk tim hari ini, dan itulah yang paling membuat saya terkesan," pungkas Henderson.
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