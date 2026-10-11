Henderson mengungkap percakapan jenaka yang terjadi di lapangan sebelum ia mencetak gol tendangan bebas spektakuler ke gawang Bournemouth. Meski ada spesialis yang lebih muda dan ternama seperti Cole Palmer dan Morgan Rogers di dekat bola, gelandang berpengalaman itu berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi tendangan bebas tersebut. Henderson mengungkap bahwa keputusan itu berawal dari latihan selama berjam-jam di Cobham bersama pelatih bola mati Chelsea, Austin MacPhee.

Berbicara seusai pertandingan, Henderson menjelaskan kepercayaan yang diberikan staf pelatih kepadanya. "Beberapa pemain dan Austin sedikit percaya kepada saya. Jadi, ketika saya percaya diri, saya bisa maju dan mengambilnya. Sejujurnya, kami sudah melatihnya selama satu atau dua pekan terakhir, dan saya cukup konsisten. Austin berkata, 'Sudah, itu yang akan kita lakukan.' Morgs tidak terlalu senang, tetapi ketika kami sampai di sana, dia berkata, 'Ya sudah, ambil saja.' Cole berkata, 'Kita akan merayakan golmu di sudut yang mana?!' Jadi saya bilang mereka ingin di sudut kanan, lalu untungnya bola itu masuk," ungkap Henderson.