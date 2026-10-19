AFP
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Jordan Henderson melontarkan peringatan bernada menantang soal Inggris saat gelandang veteran itu bersinar di bawah asuhan Xabi Alonso di Chelsea
Henderson bersinar saat Chelsea raih kemenangan tandang penting
Pemain berusia 36 tahun itu kembali tampil gemilang di bawah asuhan Xabi Alonso setelah kepindahannya yang mengejutkan dari Brentford pada musim panas. Setelah mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth pekan lalu, gelandang veteran tersebut tampil sebagai starter untuk ketiga kalinya bersama Chelsea dalam laga sengit yang berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Everton di Liga Primer di Stadion Hill Dickinson. Hasil itu memastikan Chelsea mencatatkan nirbobol pertamanya di kasta tertinggi sejak Januari.
Kemenangan Chelsea di Merseyside dipastikan lewat dua gol Pedro Neto pada babak kedua. Winger itu membuka skor hanya 44 detik setelah babak kedua dimulai, sebelum mencetak gol keduanya pada menit ke-90 dengan memanfaatkan tendangan bebas Henderson yang berbelok arah. Itu menjadi kali pertama ia mencetak dua gol dalam satu pertandingan Liga Primer. Pertandingan tersebut diwarnai cedera kepala serius yang dialami kiper Emiliano Martínez setelah benturan mengerikan dengan Jarrad Branthwaite.
- Getty Images Sport
“Saya masih merasa mampu bermain di level tertinggi”
Setelah absen dari beberapa skuad Inggris untuk Nations League belakangan ini karena minimnya menit bermain, Henderson tetap menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Inggris, Tuchel. Mantan kapten Liverpool itu yakin kariernya di timnas masih jauh dari selesai dan berniat memperjuangkan tempatnya.
"Saya akan selalu punya keinginan untuk bermain bagi Inggris," kata Henderson. "Saya masih merasa mampu bermain di level tertinggi, tetapi saya harus menjalankan tugas saya di Chelsea, tampil baik, lalu menunggu dan melihat perkembangannya. Membela Inggris selalu menjadi kehormatan dan hal yang sangat berarti bagi saya. Jika saya merasa bermain di level tertinggi, tentu saya akan selalu ingin terlibat."
Ia menambahkan soal harapannya untuk kembali dipanggil: "Selama saya masih bermain dan merasa dalam kondisi baik, saya akan selalu ingin memberi diri saya kesempatan [untuk dipanggil]. Tentu saja, itu bergantung pada pelatih serta keputusan yang ia buat mengenai skuad dan hal-hal lainnya. Saya hanya perlu terus tampil baik, lalu melihat apa yang terjadi."
Membungkam para peragu di Stamford Bridge
Ketika Chelsea menyimpang dari strategi perekrutan yang berfokus pada pemain muda untuk mendatangkan Henderson, para pengkritik secara tidak adil menyebut ia direkrut hanya untuk menjadi penyemangat di ruang ganti dan menegakkan standar dalam skuad. Namun, setelah penampilan-penampilannya yang meyakinkan belakangan ini, pemain veteran itu bertekad membuktikan diri lewat permainannya.
"Saya menikmati tantangan ini. Saya rasa banyak orang membicarakan kepindahan saya ketika saya datang, tetapi bagi saya, yang perlu saya lakukan adalah membuktikan diri di lapangan," lanjutnya. "Itu lebih mudah ketika Anda bermain bersama pemain-pemain hebat, dan saya merasa tim ini benar-benar semakin padu.
"Saya tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Peran saya sama pentingnya dengan setiap pemain lain di tim ini. Saya hanya perlu memberikan apa yang bisa saya berikan.
"Namun, mereka juga membantu saya. Bukan hanya saya yang datang ke sini untuk membantu pemain muda. Pemain muda juga bisa membantu pemain berpengalaman. Saya masih belajar dan masih berkembang.
"Akan ada begitu banyak pendapat berbeda. Saya hanya berusaha menjadikannya motivasi dan energi untuk kembali membuktikan bahwa orang-orang salah. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya di lapangan. Di situlah saya benar-benar membuktikan diri."
- AFP
Rangkaian duel krusial antara tim-tim besar
Chelsea kini menghadapi ujian berat untuk membuktikan kapasitas mereka melalui tiga pertandingan beruntun melawan rival tradisional dari kelompok 'Big Six'. Anak asuh Alonso akan menghadapi Tottenham Sabtu ini sebelum bertemu Liverpool di babak keempat Piala Liga Inggris. Mereka kemudian akan menutup jadwal padat sepanjang Oktober dengan menjamu Manchester United di Stamford Bridge, memberi Henderson kesempatan untuk mengesankan Tuchel menjelang jeda internasional berikutnya.
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