Setelah absen dari beberapa skuad Inggris untuk Nations League belakangan ini karena minimnya menit bermain, Henderson tetap menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Inggris, Tuchel. Mantan kapten Liverpool itu yakin kariernya di timnas masih jauh dari selesai dan berniat memperjuangkan tempatnya.

"Saya akan selalu punya keinginan untuk bermain bagi Inggris," kata Henderson. "Saya masih merasa mampu bermain di level tertinggi, tetapi saya harus menjalankan tugas saya di Chelsea, tampil baik, lalu menunggu dan melihat perkembangannya. Membela Inggris selalu menjadi kehormatan dan hal yang sangat berarti bagi saya. Jika saya merasa bermain di level tertinggi, tentu saya akan selalu ingin terlibat."

Ia menambahkan soal harapannya untuk kembali dipanggil: "Selama saya masih bermain dan merasa dalam kondisi baik, saya akan selalu ingin memberi diri saya kesempatan [untuk dipanggil]. Tentu saja, itu bergantung pada pelatih serta keputusan yang ia buat mengenai skuad dan hal-hal lainnya. Saya hanya perlu terus tampil baik, lalu melihat apa yang terjadi."



